Leipzig

Vom Flughafen Halle/ Leipzig aus sind am Mittwoch 25 Menschen nach Tunesien abgeschoben worden. Nach Angaben des Innenministeriums hatten 14 der abgelehnten Asylbewerber zuvor in Sachsen gelebt, sechs von ihnen saßen in Haft.

Sachsen hat laut Behörde in diesem Jahr in neun Flügen 97 ausreisepflichtige Tunesier abgeschoben. 2018 wurden 154 Menschen, ein Jahr davor 109 Menschen nach Tunesien abgeschoben. Derzeit könnten aufgrund von Vorgaben durch das Herkunftsland höchstens 25 abgelehnte Asylbewerber pro Flug nach Tunesien zurückgebracht werden, hieß es.

Von lvz