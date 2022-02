Leipzig

Die insgesamt vierte Corona-Impfung wird in Sachsen offenbar kaum zu Warteschlangen führen. Wie das Gesundheitsministerium in Dresden auf LVZ-Anfrage mitteilte, ändere sich durch die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) nichts: „Impfungen – auch 4. Impfungen – sind in den staatlichen Impfangeboten daher zurzeit mit und ohne Termin möglich“, so das Haus von Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD). Sie würden nach ärztlicher Entscheidung auch bereits durchgeführt. Bei Terminbuchung über das Buchungsportal sei der Vermerk „Auffrischungsimpfung“ anzugeben.

Letzte Entscheidung trifft impfender Arzt

Die Kapazitäten der staatlichen Impfstellen seien dafür ausreichend, heißt es aus Dresden. Insofern könnten vierte Impfungen oder auch zweite Booster-Impfungen problemlos verabreicht werden. Die Entscheidung, ob die Impfung allerdings tatsächlich verabreicht wird, treffe auch hier der impfende Arzt. Rund drei Viertel der Impfungen erfolge ohnehin mittlerweile in den Hausarztpraxen.

Die zweite Booster-Impfung wird von der Stiko derzeit ohnehin nur für Menschen ab 70 Jahren empfohlen, Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Betreuten in Einrichtungen der Pflege, Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren sowie Tätige in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen (insbesondere bei direktem Kontakt mit Patientinnen und Patienten oder Bewohnerinnen und Bewohnern).

Sie soll bei gesundheitlich gefährdeten Personengruppen frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen – also mit Biontech oder Moderna. Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen soll die zweite Auffrischimpfung frühestens nach sechs Monaten erhalten.

Vor allem Schwerkranke betroffen

Laut Sächsischer Impfkommission sind in erster Linie Patientinnen und Patienten, die über 70 Jahre alt sind und mindestens eine Erkrankung beispielsweise des Herzens oder der Lunge aufweisen, davon betroffen. Auch Erkrankte mit einem Body-Maß-Index von über 30, mit ungenügend eingestellten Diabetes, schwerer Niereninsuffizienz oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Tumorerkrankte und Organtransplantierte gehören zur Gruppe jener, die eine zweite Booster-Impfung erhalten sollten.

Außerdem betrifft es alle, die mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurden. Hier rechnet die erste Booster-Impfung lediglich als erweiterte Grundimmunisierung. Eine zweite Booster-Impfung, ein Vierteljahr nach der ersten, ist also erforderlich.

Von Roland Herold