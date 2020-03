Schon 18 Coronafälle – Sachsen richtet Krisenstab ein

Dresden

Angesichts neuer Corona-Fälle im Freistaat richtet Sachsen einen eigenen Krisenstab ein. Das erklärte Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD), die auch den Vorsitz übernehmen wird, am Dienstag vor Journalisten in Dresden. „Wir haben jetzt 18 Infektionsfälle mit dem Coronavirus in Sachsen“, sagte sie. Zwei davon würden auch stationär im Leipziger Krankenhaus St. Georg behandelt. Die Fälle verteilen sich wie folgt auf den Freistaat: Leipzig und Landkreis Bautzen je 4 Fälle, Landkreis Leipzig und Dresden je 3 Fälle, Chemnitz 2 Fälle, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Landkreis Görlitz je 1 Fall. Eine Übersicht über Verdachtsfälle gibt es nicht, da diese nicht meldepflichtig sind.

„Alle Infizierten haben sich sehr verantwortungsvoll verhalten“, lobte Köpping. Dennoch sei man an einem Punkt angekommen, an dem feste Krisenstrukturen benötigt würden. Dazu erhalte ihr Haus zehn weitere Stellen aus anderen Ministerien. Der Krisenstab „Corona“ wird aus allen Ministerien besetzt und kann bei Bedarf Vertreter von Städten und Landkreisen sowie von Krankenhäusern beziehungsweise Ärzte und Apotheker hinzuziehen. Er werde sich unter anderem damit befassen, welche Regelungen beispielsweise für den Besuch von Universitäten oder auch Altenpflegeheimen empfohlen werden, da insbesondere Ältere ab 60 zur Risikogruppe gehörten.

Neue Informationszentren

Ein weiterer Schwerpunkt soll die bessere Informierung der Bevölkerung werden. Nach Leipzig und Dresden, die über Schwerpunktzentren bei der Corona-Bekämpfung verfügen, überlegten nun auch Landkreise, ob sie Beratungszentren einrichten sollten. Köpping verwies außerdem auf die Internetseite des Gesundheitsministeriums, die laufend aktualisiert werde.

Man rate gleichzeitig von unnötigen Arztbesuchen ab, um die ohnehin überlasteten Praxen nicht noch mehr zu strapazieren. Darüber hinaus habe das Regierungskabinett das Sozialministerium ermächtigt, die Beschaffung von erforderlicher Schutzausrüstung für medizinisches Personal vorzunehmen.

Zu möglichen Absage von Großveranstaltungen sagte Köpping: „Das Robert-Koch-Institut gibt die Empfehlungen heraus, wie mit bestimmten Veranstaltungen umzugehen ist.“ Die Landkreise, die Kreisfreien Städte und die Gesundheitsämter träfen dann die Entscheidungen. Auf einer neuen Stufe der Eskalation könnte dann ein Verwaltungsstab eingerichtet werden, der darüber das letzte Wort habe. Köpping: „Soweit sind wir aber noch nicht.“

Köpping appelliert an Eigenverantwortung

Dennoch appelliere sie an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger und fordere sie auf, zu überlegen, welche Veranstaltung man besuchen wolle oder müsse. „Veranstaltungen, die von internationalen Gästen besonders aus Corona-Risikogebieten besucht werden, sollten abgesagt werden oder ohne Besucher stattfinden“, so die Ministerin. Das Gleiche gelte für Veranstaltungen, zu denen Besucher aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg oder Bayern erwartet würden.

Zur Frage, ob sie im Internet angebotene Selbsttests für sinnvoll erachte, wollte sich Köpping nicht festlegen. Sie kenne sowohl Mediziner, die dafür als auch solche, die dagegen seien.

Sonntagsfahrverbot für LKW wird gelockert

Wirtschaftsstaatssekretär Hartmut Mangold verwies darauf, dass in Absprache mit dem Bund das gegenwärtig geltende Sonntagsfahrverbot für LKW bis Anfang April vorübergehend gelockert wird, um die Versorgung mit haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln aufrecht zu erhalten. Diese Forderung war in den vergangenen Tagen immer wieder aus dem Handel heraus erhoben worden. Bisher durften an Sonn- und Feiertagen LKW über 7,5 Tonnen von 0 bis 22 Uhr nicht fahren.

Mangold versprach außerdem vielfältige Unterstützung für die sächsische Wirtschaft (von zinsgünstigen Krediten bis hin zu Bürgschaften), die spätestens Mitte/Ende März die Auswirkungen der Krise spüren werde. So sei gerade das besonders betroffene China ein sehr wichtiger Handelspartner für den Freistaat. Arbeitgeber könnten im Falle einer Erkrankung ihrer Mitarbeiter in den ersten sechs Wochen bei den Landesdirektionen über das Infektionsschutzgesetz finanzielle Ausfälle ausgleichen.

AfD spricht von einem „Witz“

Die sächsische AfD erklärte gestern, der Krisenstab sei „ein Witz“. Der wirtschaftspolitische Sprecher Frank Peschel sagte: „Zehn zusätzliche Stellen im Gesundheitsministerium und die Beschaffung von Schutzanzügen werden dem Ernst der Lage nicht gerecht.“ Wie in Polen und Tschechien müssten auch deutsche Staatsgrenzen medizinisch kontrolliert werden. Die FDP forderte einen eigenen Krisenstab für den sächsischen Mittelstand.

Von Roland Herold