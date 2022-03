15.000 Ukraine-Geflüchtete in Sachsen: Wo werden sie künftig untergebracht?

Dresden

Bei der Unterbringung der ukrainischen Geflüchteten in den sächsischen Kommunen geht es allmählich voran. Nach LVZ-Informationen nehmen die Kommunen wöchentlich rund 500 Personen aus den Erstaufnahmen des Landes auf. Aus der Landesregierung wird aber betont, dass es sich dabei lediglich um einen variablen Richtwert handele. Bei Bedarf könne er deutlich erhöht werden.

Die reguläre Aufnahme hat erst diese Woche begonnen. Zuvor hatten Kommunen auf freiwilliger Basis Ukrainer aus den Erstaufnahmen übernommen. Weiterhin erreichen hunderte Flüchtlinge täglich Sachsen. Davon wurden am Donnerstag nur 122 neue Geflüchtete in den Erstaufnahmen gezählt, insgesamt sind es 4288 Ukrainerinnen und Ukrainer. Nach derzeitigem Stand gibt es 3083 freie Plätze.

Geschätzt rund 15.000 Geflüchtete in Sachsen

In der Regierung geht man davon aus, dass in den vergangenen Wochen rund 15.000 Ukrainerinnen und Ukrainer im Freistaat aufgenommen wurden. Demnach sei mindestens die doppelte Personenzahl an Geflüchteten, die derzeit in den Erstaufnahmen des Landes untergebracht sind, in den Landkreisen und kreisfreien Städten angekommen, heißt es.

Vor allem Leipzig und Dresden haben einen Großteil versorgt und Notunterkünfte für eine Vielzahl von Geflüchteten geschaffen. Nach einer Aufschlüsselung der Regierung hat sich mehr als jeder fünfte Ukrainer in Leipzig gemeldet, knapp ein Fünftel in Dresden. Allerdings fehlen in der Erfassung ganze Landkreise. Beispielsweise der Landkreis Görlitz, wo auch viele Geflüchtete aus Polen ankommen. Stichtag der Auflistung war der 17. März.

Landkreise müssen freien Wohnraum nicht melden

Über wie viel freien Wohnraum die Landkreise verfügen, ist weiterhin unklar. In der Koordinierungsgruppe der Regierung drängt man laut Teilnehmern allerdings nicht mehr darauf, dass die Kreise ihre Aufnahmekapazitäten nennen. Stattdessen habe man sich geeinigt, dass die Regierung die Kommunen nur noch über die Anzahl der aufzunehmenden Vertriebenen informiert. Deren Versorgung müssten die Kreise und kreisfreien Städte dann gewährleisten. Für die Quote, die jeder Kreis und jede kreisfreien Stadt erfüllen muss, gibt es einen festen Schlüssel. Dieser richtet sich nach dem Einwohneranteil des Kreises oder der kreisfreien Stadt.

Entgegen früherer Einschätzungen kommuniziert die Landesdirektion nun, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer ihren Wohnsitz nicht frei wählen können, falls sie staatliche Hilfsleistungen beanspruchen. Die Behörde koordiniert die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern im Freistaat. Allerdings ist fraglich, ob Ukrainer wirklich in die Regionen wollen. Viele von ihnen suchen die großen Städte Leipzig und Dresden, weil dort die ukrainischen Gemeinschaften groß sind.

Sachsen setzt auf andere Bundesländer

Sachsen setzt zudem darauf, dass auch die anderen Bundesländer demnächst mehr Ukrainerinnen und Ukrainer unterbringen. Vor allem die westlichen Bundesländer hat der Freistaat dabei im Visier. Nordrhein-Westfalen hat zum Beispiel bisher geschätzt mehr als 30.000 Geflüchtete aufgenommen. In Baden-Württemberg sind es laut Regierungsangaben nur in den dortigen Erstaufnahmen rund 7800.

Von Kai Kollenberg