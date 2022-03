Dresden

In Sachsen Schulen fallen immer mehr Schülerinnen und Schüler wie auch Lehrkräfte wegen Corona-Infektionen aus. In der vergangenen Woche wurden 9192 neue Ansteckungen bei Kindern und Jugendlichen gemeldet. Unter den Lehrerinnen und Lehrern waren es 1029. Damit befanden sich allein 2346 Lehrkräfte in Quarantäne. Im Vergleich zur vorhergehenden Woche sind die Neuinfektionen zwar leicht gesunken – doch sie bleiben auf einem hohen Niveau.

Kaum noch Schulschließungen nach Corona-Infektionen

Anders als im vergangenen Jahr bleiben die Schulen auch bei Infektionsfällen weiter geöffnet. Einzelne Klassen werden nur dann in häusliche Lernzeit geschickt oder Schulen vorübergehend geschlossen, wenn aufgrund von Corona-Infektionen und Quarantäne „eine Vielzahl von Schülern und Lehrkräften ausfallen, die den Schulbetrieb in Präsenz insgesamt nicht mehr durchführbar machen“, erklärt das Kultusministerium. Aktuell sind von 1400 Schulen acht geschlossen, an 25 Schulen wurden Klassen ins Homeschooling versetzt.

Kultusminister möchte „mehr Normalität an den Schulen“

Trotz der Infektionszahlen will der Freistaat die Testpflicht in den Schulen abschaffen. Laut der neuen Corona-Verordnung bleibt ein Negativ-Nachweis nur noch bis zu den am 15. April beginnenden Osterferien vorgeschrieben. Danach entfallen die bislang zwei Mal pro Woche zu absolvierenden, anlasslosen Tests. Voraussetzung sei allerdings, so das Kultusministerium, dass es weiterhin eine „positive Entwicklung der Gesamtlage“ gebe. Bereits ab kommenden Montag muss keine Maske mehr auf dem Schul- oder Kitagelände getragen werden.

„Unsere Kinder und Jugendlichen haben bisher mit die größten Einschränkungen in der Pandemie hingenommen, um andere zu schützen. Es gilt nun, mit Achtsamkeit weiter mehr Normalität in die Schulen einkehren zu lassen“, sagt Kultusminister Christian Piwarz (CDU) mit Blick auf die aktuellen Ansteckungswerte.

SPD: Lockerungen auch bei Kindern und Jugendlichen

Dieser Sicht stimmt die SPD-Bildungsexpertin Sabine Friedel zu: „Kinder und Jugendliche dürfen nicht stärker belastet werden als die übrige Bevölkerung. Das heißt, allgemeine Lockerungen dürfen an ihnen nicht vorbeigehen.“ Den Schulen sollten genügend Tests zur Verfügung gestellt werden, um Schülerinnen und Schüler bei Symptomen testen zu können, fügt Friedel hinzu. Sollten sich die Infektionszahlen aber in den nächsten drei Wochen gravierend verändern, „muss neu bewertet werden“.

Kritik von Grünen und Linken: „Falsches Signal“

Dagegen kommt sowohl aus der Regierungskoalition selbst, als auch aus der Opposition deutliche Kritik: Grüne und Linke dringen darauf, die Testpflicht an Schulen bis auf Weiteres beizubehalten. Das Kultusministerium gebe „ohne Not“ ein wichtiges Instrument der Pandemiebekämpfung aus der Hand, kritisiert Christin Melcher, die bildungspolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion. Ihr Fazit: „Wenn keine Tests stattfinden, können auch keine Infektionen erkannt werden. Damit entfallen auch sämtliche Schutzmaßnahmen, die bisher ergriffen wurden, um Infektionsketten zu unterbrechen.“

Ähnlich äußert sich Luise Neuhaus-Wartenberg, die Bildungspolitikerin der Linksfraktion: „Die Tests sind inzwischen etabliert und bringen bei geringem Aufwand wenigstens etwas mehr Sicherheit für alle Beteiligten. Wenn wir die Infektionen und hohen Krankenstände in allen Bereichen bedenken, ist die Abschaffung der Tests das absolut falsche Signal.“ Grüne und Linke kritisieren zudem, dass der Landtag in die Entscheidung nicht einbezogen worden sei.

Von Andreas Debski