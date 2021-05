Linke schlägt Corona-Impfung in Schulen vor 

Dresden

Um das Tempo beim Impfen zu erhöhen, schlägt die Linken-Bildungspolitikerin Luise Neuhaus-Wartenberg Corona-Impfungen in Schulen vor. Sie forderte die Landesregierung am Sonntag auf, entsprechende Vorbereitungen zu treffen. Mobile Impfteams sollten in Schulen zum Einsatz kommen, sobald ein Impfstoff für Kinder ab zwölf Jahren verfügbar sei. Die Schulen bräuchten Pläne für geeignete Räume und Abläufe. Da bei Arztgesprächen bei Jugendlichen bis 18 Jahren immer auch die Eltern dabei sein müssen, brauche man dafür „kreative Lösungen bei der Terminfindung“.

„Es ist eines der drängendsten Ziele der Pandemiebekämpfung, den Infektionsschutz an den Schulen zu gewährleisten. Auch hierzu sind Schutzimpfungen der Schlüssel“, sagte Neuhaus-Wartenberg. Es sei gut, dass das Lehrpersonal sich impfen lassen kann. Aber auch die Schülerinnen und Schüler müssten so schnell wie möglich geschützt werden. Sie bezweifele, dass eine Durchimpfung über die Kinder- und Hausarztpraxen schnell genug erreichbar sei.

Von RND/dpa