Großbrand in Pirna - B 172 wegen Löscharbeiten gesperrt

Pirna

Ein Großbrand wütet seit dem Freitagabend in Pirnas Altstadt. Der Dachstuhl eines bewohnten Mehrfamilienhauses in der Karl-Liebknecht-Straße steht lichterloh in Flammen. Das brennende Haus sowie das bedrohte Nachbargebäude mussten evakuiert werden, die betroffenen Mieter kamen vorübergehend in der Turnhalle der Lessing Grundschule unter.

Zur Galerie Der Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in Pirna hat Freitagabend einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Feuer droht auf Nachbarhaus überzugreifen

Ein Großaufgebot der Feuerwehr Pirna und aus dem benachbarten Heidenau ist im Einsatz, die Brandschützer gehen per Drehleiter mit Wasser von oben gegen das Inferno an, Kollegen versuchen, ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus zu verhindern. Wegen der Löscharbeiten ist die Bundesstraße B 172 in Pirna voll gesperrt. Autofahrer werden gebeten das Gebiet weiträumig zum Umfahren bzw. werden umgeleitet.

Wegen des Ausmaßes der Flammen schätzten Helfer vor Ort am Abend ein, dass der Löscheinsatz wohl bis zum frühen Sonnabend dauern wird. Die Schäden an den Gebäuden waren am Freitag noch nicht abschätzbar.

Von Daniel Förster