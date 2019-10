Der Ernst Rietschel Kulturring zeigt derzeit in der Ostsächsischen Kunsthalle Pulsnitz unter dem Motto „Künstler der Oberlausitz 2“ eine Ausstellung mit Fotoporträts von Kunstschaffenden, die in der ostsächsischen Region auf die eine oder andere Weise verankert sind. Schöpfer der Schwarz-Weiß-Aufnahmen ist der ebenfalls in der Oberlausitz beheimatete Fotografiker Jürgen Matschie.