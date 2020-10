Dresden

Am Sonntag bedeckten verschiedenste Drachen den Himmel über den Elbwiesen. Der Verein Johannstadthalle lud zum mittlerweile 15. Drachenfest ein. Besucher des Festes konnten ihren eigenen Drachen mitbringen und steigen lassen. Alternativ bauten sie vor Ort ein neues Flugobjekt und tauschten sich über die Flugfertigkeiten der eigenen Kreation mit den anderen Besuchern aus. Für eine musikalische Begleitung beim Drachenfliegen wurde ebenfalls gesorgt.

Zur Galerie Bilder vom 15. Johannstädter Drachenfest am Wochenende auf den Elbwiesen.

Die kostenlose Veranstaltung fand auch in diesem Jahr in Kooperation mit den Interkulturellen Tagen in Dresden statt.

Von tik