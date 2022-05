Endlich wieder Sammlerbörse in Glashütte

Glashütte

Nach zweijähriger Corona-Pause veranstaltet das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte am Sonntag, 15. Mai, wieder eine Antik-Uhrenbörse. Die Veranstaltung findet zur Glashütter „ErlebnisZEIT“ statt – einem Stadtfest für Jung und Alt – und erstreckt sich über drei Standorte. Neben dem Veranstaltungsraum des Uhrenmuseums sind auch das Arthur-Fiebig-Haus und das Gebäude am Markt 1 mit dabei, so die Veranstalter.

Mehr als 25 Händler präsentieren ihre Angebote

Mehr als 25 Händler werden sich präsentieren und ein reiches Angebot an historischen Uhren aller Art und Regionen, Werkzeugen, Zubehör und Literatur mitbringen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Glashütter Erzeugnissen. Es darf gekauft, getauscht oder einfach nur geschaut werden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für alle Gäste gilt an diesem Tag der ermäßigte Eintrittspreis des Uhrenmuseums, der sowohl den Besuch der Uhrenbörse als auch des Museums gestattet. Mit der Veranstaltung beteiligt sich das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte gleichzeitig auch am Internationalen Museumstag, der ebenfalls am 15. Mai zum mittlerweile 45. Mal stattfindet.

Antik-Uhrenbörse, Sonntag, 15. Mai, 10 – 17 Uhr, Eintrittspreis: 4,50 Euro pro Person; Veranstaltungsorte: Deutsches Uhrenmuseum Glashütte – Schillerstraße 3 a; Arthur-Fiebig-Haus, Schulstraße 4 a; Gebäude Markt 1(hinter der Sparkasse Glashütte), Eingang Schillerstraße

Von tbh