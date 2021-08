Großzerlang

Die Zeugnisse aus der Vergangenheit liegen 30 Zentimeter unter der Oberfläche. Manche nicht ein Mal eine Spatenlänge tief.

Seit Ende Juni hat ein Team der DPAA, einer Abteilung des amerikanischen Verteidigungsministeriums, nach Überresten eines B17-Bombers und seiner Crew gesucht. Am 5. Dezember 1944 waren Flugzeug und Mannschaft im Wald bei Großzerlang im Norden Brandenburgs abgestürzt. Der Pilot hatte den Abschuss des Bombers damals überlebt. Von zwei Insassen waren nach dem Krieg Überreste gefunden worden. Das Schicksal der acht übrigen Crew-Mitglieder blieb jedoch unbekannt.

Ausgrabungsfeld bei Großzerlang: Ein Spezialistenteam durchsucht den Boden. Quelle: Frauke Herweg

Medizinfläschchen, Glas, Munition: Archäologen finden Überreste des Bombers

Im märkischen Sand haben die Archäologin Ally Campo und ihr Team bisher Teile eines Maschinengewehrs, Reste der Überlebensausrüstung, Stückchen eines Medizinfläschchens, Munition und Glassplitter aus dem Cockpit gefunden. „Wir fanden auch Knochen“, sagt Campo. „Noch wissen wir nicht, ob es menschliche oder tierische Knochen sind.“

Das Ausgrabungsteam wird alle Funde – Ausrüstungsreste wie Knochenstücke – mit zurück in die USA nehmen. Im besten Falle gelingt Laborspezialisten in Nebraska ein DNA-Nachweis, der die Identifizierung eines getöteten Soldaten möglich macht. Mehr als ein Dreivierteljahrhundert nachdem der Bomber bei Großzerlang abgeschossen wurde.

Archäologin Ally Campo und ihr Team fanden Überreste dicht unter der Erdoberfläche. Quelle: Frauke Herweg

DNA-Analyse der Knochen aus Großzerlang „kann mehrere Jahre dauern“

DNA-Analyse und die mögliche Identifikation weiterer Crew-Mitglieder sind enorm aufwändig. „Es kann mehrere Jahre dauern“, sagt Campo. Doch Zeit spielt bei der Suche nach vermissten US-Soldaten keine Rolle. Ganz egal, ob sie im Zweiten Weltkrieg, im Vietnamkrieg oder in Korea verschwunden sind.

Anfang August vermeldete die für die Suche nach vermissten Soldaten zuständige DPAA, dass ein 22-jähriger Pilot, dessen Spur sich im Juli 1944 bei Wien verlor, endlich identifiziert werden konnte. Wenige Tage später gab DPAA die Identifikation von drei Brüdern bekannt, deren Schlachtschiff 1941 abgeschossen worden war. Auch lange nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitet DPAA daran, ein uramerikanisches Versprechen zu erfüllen – alle amerikanischen Militärangehörigen zurückzubringen.

Ausgrabung bei Großzerlang. Quelle: Frauke Herweg

Angehörige der Bomber-Crew wollen Gewissheit

„Eine Großnichte oder ein Großneffe möchte auch auch heute noch wissen, was aus den Vermissten geworden ist“, sagt Campo. Die Familien entschieden, was mit den Überresten passiert. Manche Familien wünschten sich, dass die Überreste auf den Nationalfriedhof in Arlington gebracht werden. Andere zögen eine Zeremonie am Familiengrab vor. Mitunter bleibt es bei einem bloßen Vermerk, dass die Suche abgeschlossen ist.

In den vergangenen Wochen hat das Team um Ally Campo ein 40 mal 45 Meter großes Ausgrabungsfeld im Wald abgesucht. Die allermeisten Flugzeugreste seien auf einem etwa halb so großes Teilstück gefunden worden, sagt Campo. Die Archäologin ist nicht überrascht, dass die Funde so dicht unter der Erdoberfläche lagen. „Der Sand hat den Aufschlag des Flugzeugs abgefangen.“

Gespräch mit Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (3. v. l.): Ein DPAA-Team war bereits 2018 nach Brandenburg gekommen. Quelle: Regine Buddeke

Flak-Bericht hatte Hinweise auf Flugzeugabschuss und Absturzstelle gegeben

Zwei Mal schon – 2012 und 2018 – sind Spezialisten des DPAA nach Großzerlang gereist. Ein Bericht der deutschen Flak hatte erste Hinweise auf den Abschuss des Flugzeugs und die mögliche Absturzstelle gegeben. Gespräche mit Zeitzeugen lieferten weitere Erkenntnisse. 2018 konnten die Spezialisten schließlich das heutige Ausgrabungsfeld bestimmen.

Im Wald hatte ein Team aus Historikern, Archäologen und einem Kampfmittelexperten eine Kriegsnarbe entdeckt – eine Art großer Graben mit Überresten geschmolzenen Aluminiums unter einer Blätterschicht. In diesem Sommer kamen die Spezialisten des DPAA zurück und teilten den Boden dort in Quadrate auf. Eimer für Eimer nahmen sie die Erde auf und siebten sie durch schmale Gitter.

Ein amerikanisches Team sucht nach Überresten eines Militär-Bombers, der im Dezember 1944 bei Großzerlang abgeschossen wurde. Quelle: Frauke Herweg

Archäologen finden daumengroße Bomber-Überreste

Was sie fanden, ist zum Teil nur daumennagelgroß. Viele größere Teile seien direkt nach dem Krieg gefunden und möglicherweise verkauft worden, vermutet Campo. In den vergangenen Wochen haben Campo und ihr Team versucht, möglichst unentdeckt zu arbeiten – aus Angst, ihre Arbeit könne Schatzjäger anlocken, die mit Metalldetektoren nach Erkennungsmarken oder militärischem Gerät suchen.

Möglicherweise kommen die Spezialisten des DPAA ein weiteres Mal ins nördliche Brandenburg. Ob sie zurückkehren, hängt davon ab, welche Hinweise sich aus den jetzt gemachten Funden ergeben. Auch Jahrzehnte später kann eine Identifizierung noch glücken. Im Falle des 1944 bei Wien vermisst gemeldeten Henry D. Mitchell dauerte sie 77 Jahre.

