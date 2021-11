Tessin

Adina Rotbarth liebt Essen. „Ich bin ein Genussmensch“, sagt die 39-Jährige aus Tessin bei Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) über sich selbst. Das sei schon immer so gewesen – und mehr als 30 Jahre ihres Lebens lang empfand sie es auch als ein Problem.

Die Mutter zweier Söhne kämpfte immer wieder mit einigen Pfunden zu viel auf der Waage und war damit nicht glücklich. Verschiedenste Diäten und Methoden hat sie deshalb ausprobiert. Das Gewicht ging auf diese Weise in schöner Regelmäßigkeit im Sommer herunter und im Winter wieder hoch, schildert sie. Dauerhaft konnte sie das Gewicht aber nicht halten, weil sie immer wieder in ihr altes Essensverhalten zurückfiel. Kurz: Es ging ihr wie vielen, die gern abnehmen wollen.

Dann hat sie 2018 ein Buch geschenkt bekommen und nach dem Lesen ihre Ernährung komplett umgekrempelt – nach der Methode von Dr. Anne Fleck, bekannt aus der TV-Sendung „Die Ernährungs-Docs“. Zwanzig Kilos purzeln durch die kohlenhydratarme Ernährung. „Damit fing alles an“, erinnert sich die Erzieherin.

Es beginnt mit einem vierwöchigen Zucker-Verzicht

Gesunde Ernährung wird immer mehr zum Thema für die Tessinerin, so dass sie sich im Januar 2019 zu einer vierwöchigen Aktion entschließt: Sie will einen Monat lang komplett auf Zucker verzichten. Gemeint sind dabei Industrie- oder Haushaltszucker und Zuckerersatzstoffe, von Saccharose und Xylit bis hin zum Maissirup.

Fruchtzucker, der natürlich im Obst enthalten ist, zählt nicht dazu. Wer sich einmal mit den Inhaltsstoffen fast aller Lebensmittel beschäftigt hat, der weiß: Der Verzicht ist schwer, denn nahezu alles enthält versteckt Zucker. Von Brot über Ketchup bis zum Gemüse im Glas.

„Das Einkaufen war anfangs sehr schwierig, ich musste mich viel belesen und überall schauen, ob es zuckerfreie Alternativen gibt“, sagt die junge Frau. Nach vier Wochen habe sie gemerkt: Das Zuckerfreie tue ihrem Körper gut, es fehle ihr nichts. Adina Rotbarth blieb dabei, so dass es jetzt knapp zwei Jahre geworden sind. Positive Auswirkungen, die sie dem Zuckerverzicht zuschreibt: Sie habe reinere Haut, nie Kopfschmerzen und sei selten krank. „Und ich fühle mich vor allem auch innerlich viel wohler“, sagt sie. „Ich war immer süchtig nach Süßigkeiten. Aber plötzlich war das Verlangen weg.“

Das Naschen geht trotzdem weiter – aber wie?

Außerdem verzichtet die leidenschaftliche Köchin keinesfalls ganz aufs Naschen, wie sie betont: „Ich habe auch zuckerfreie Süßigkeiten im Handel entdeckt, beispielsweise Eis, Schokolade und bestimmte Riegel. Ich backe tolle Rezepte nach, bei denen ich mit Datteln süße.“ Zweimal pro Woche macht sich die 39-Jährige ein kleines Schälchen mit Naschzeug und isst es abends auf der Couch.

Aber wie funktioniert der Essensalltag, wenn man in der Kantine, beim Bäcker oder im Restaurant kaum etwas essen kann? Es sei natürlich etwas umständlicher, aber mittlerweile wisse sie genau, wo sie welche Produkte findet. Die Corona-Zeit hat Adina Rotbarth dabei geholfen, weil sie viel zu Hause kochen konnte. Unzählige Koch- und Ratgeberbücher rund um das Thema Ernährung zieren ihre Regale. Dutzende Rezepte hat sie daraus schon probiert. „Alles superlecker“, wie sie lachend versichert.

Vollkorn und Dinkel ersetzen Weizen

Ihre Ernährung lässt sich so zusammenfassen: wenig Kohlenhydrate, kein künstlicher Zucker und kein Weizen, selbst gebackenes Brot, viel Gemüse und Obst. Außerdem isst sie wenig Fleisch – und wenn, dann nur Rind und Hähnchen in guter Qualität. „Die hat ihren Preis, aber dafür esse ich auch nur ein oder zwei Mal in der Woche Fleisch.“ Eier bekommt sie von den glücklichen Hühnern einer anderen Tessinerin. Ihr ganzer Stolz ist das eigene Gewächshaus, wo sie seit diesem Jahr selbst Gurken, Tomate, Zucchini und Kürbisse zieht.

Für ihre besondere Ernährung bereitet die Erzieherin jeden Tag einiges vor. Morgens isst sie einen Joghurt mit Leinöl, vielen Früchten, Nüssen und Mandeln. Ihr Brot und die Brötchen backt sie sich jeden Sonntag selbst – und friert das auch ein. Für das Mittagessen in der Kita schmiert sie sich Brote mit Käse und isst rohes Gemüse dazu. Abends kocht Adina Rotbarth immer frisch und kohlenhydratarm. Nach einem Wochenplan, damit sie gezielt einkauft und nicht so viel wegschmeißen muss. Ihre Lieblingsrezepte: Ofengemüse mit Feta und Rote Beete Salat mit Walsnüssen und Feta.

Restaurantbesuche gestalten sich sehr schwierig

Ihr Mann Martin isst die meisten Gerichte gern mit. Die Söhne (12 und 15) mögen auch einiges, essen aber sonst normal wie viele andere Kinder. „Sie bekommen Süßigkeiten in Maßen. Auch wenn ich es selbst nicht esse, macht es mir nichts aus, ihnen zum Beispiel den Naschkram für Osterkörbe zu kaufen“, sagt die Mutter.

Und wie sieht es mit Restaurantbesuchen aus? „Das gestaltet sich sehr schwierig, ich habe zwei Lokale in Rostock, die ich besuchen kann, weil ich da was finde“, berichtet sie. Ansonsten bleibe oft nur Salat ohne Dressing. Mal eine Ausnahme zu machen an solchen Tagen, hält sie für keine gute Idee: „Ganz oder gar nicht, sonst falle ich wieder zurück in andere Ess-Muster.“

Sorge in der Familie: „Isst du noch genug?“

Mit ihrer neuen Lebensweise konnte sie auch andere in ihrem Umfeld motivieren, weniger Zucker zu essen. Viele fragen interessiert nach und staunen, wie das geht. Als sie durch den Zuckerverzicht ungeplant noch ein paar weitere Kilo abnimmt, wächst im Familien- und Freundeskreis aber die Sorge. Nicht jeder hält das für gesund.

„Alle kannten mich immer etwas dicker und es war auch nie mein Ziel, in eine Kleidungsgröße S zu passen, aber das kam von selbst. Jetzt halte ich seit Ewigkeiten mein Gewicht und war bei meiner Ärztin. Es ist alles in Ordnung und ich bin nur sehr selten krank“, sagt Adina Rotbarth. Essen sei immer noch ihre Leidenschaft – nur anders und gesünder. „Ich könnte nie magersüchtig werden. Nur zähle ich keine Kalorien mehr wie früher, sondern bereite mir das zu, was ich mag.“

Von Virginie Wolfram