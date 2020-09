Zepelin in Mecklenburg-Vorpommern: Das hat der Ort mit dem berühmten Luftschiffbauer zu tun

Zepelin

Nein, stolz war er wohl nicht auf seine mecklenburgischen Vorfahren, der berühmte Luftschiffbauer Ferdinand Graf von Zeppelin. Es soll im Jahr 1916 gewesen sein, in Europa wütete der Krieg, als der Graf von Zeppelin in einem seiner Luftschiffe mit der schlichten Bezeichnung LZ 98 in luftiger Höhe über ein Dorf bei Bützow fuhr, das heute im Landkreis Rostock liegt.

Der Graf blickte pikiert auf Höfe, Äcker und Felder herab und erklärte seinen Mitfahrern: „Sehen Sie, meine Herren, das ganze Land da unten gehörte einst meinen Vorfahren. Aber diese Herren haben alles vertrunken und vertan.“

Kein schmeichelhaftes Urteil über die Vorfahren. Aber so will es die Legende, so schreiben es seine Biografen. Peinlich berührt soll er gewesen sein, wenn man ihn auf seine mecklenburgischen Ahnen ansprach, die immer mal wieder am Rande des wirtschaftlichen Ruins standen, heißt es. Doch was hat Graf Zeppelin (1838–1917), tatsächlich mit dem Dorf zu tun, das so heißt wie der Graf, aber nur mit einem „p“ geschrieben wird? Wir begeben uns auf eine Spurensuche.

Zepelin : Das Denkmal im Wald

Hinter Bützow rumpelt das Auto über staubige Wege, gesäumt von abgeernteten Rapsfeldern. Wir kommen in einen Wald und halten bei der Schleuse des Bützow-Güstrow-Kanals, erbaut in den Jahren 1894 bis 1896. Hier, in dem Forst, etwa eineinhalb Kilometer vom Dorf Zepelin entfernt, soll es stehen: das Denkmal, das ortsansässige Bauern vor 110 Jahren errichtet und ihrem berühmten Nachfahren geweiht haben. Und vor dem der Graf nie gestanden hat.

Der Narr vom Bodensee Ferdinand Adolf Heinrich August Graf von Zeppelin wurde 1838 in Konstanz am Bodensee geboren. Er machte Karriere beim Militär und reiste 1863 nach Nordamerika, wo er Präsident Abraham Lincoln traf und als Beobachter am Bürgerkrieg teilnahm. Nachdem er 1891 aus dem Militärdienst ausschied, widmete er sich der Konstruktion von Luftschiffen, stieß dabei jedoch auf Widerstände, weil man seine Konstruktionen zunächst für nicht umsetzbar hielt. Kaiser Wilhelm II. soll ihn als den „Dümmsten aller Süddeutschen“ verspottet, die Bevölkerung ihn als „Narr vom Bodensee“ verlacht haben. Dennoch hielt Zeppelin unbeirrt an seinen Plänen fest. 1899 begann der Bau seines ersten Luftschiffs, dem LZ 1, das 1900 über dem Bodensee aufstieg. Mit einer üppigen finanziellen Spende ausgestattet, kam 1908 die Wende. Die ersten Zeppeline wurden bald in der zivilen Luftfahrt eingesetzt, bald danach auch als Kriegsluftschiffe. Das Ende der Ära markierte der Absturz des Luftschiffs „ Hindenburg“ in Lakehurst in den USA im Jahr 1937.

Beate Heyn geht voran in den Wald. Eichen und Buchen wachsen hier, spenden Schatten und Kühle; über die Wege kriechen Heerscharen brauner Nacktschnecken. Die 57-Jährige lebt seit vielen Jahren in Zepelin zwischen den Flüssen Nebel und Warnow. Sie hat den Beruf der Denkmalpflegerin gelernt; heute arbeitet sie beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern.

Ihr Interesse an der Geschichte ihres Heimatdorfs wurde früh geweckt. Der Lehrer der Dorfschule hatte ihr von Zepelin und Zeppelin, vom Denkmal unter den Eichen, von Slawen und deutschen Siedlern erzählt. Später dann, Ende der 1980er-Jahre, nahm Beate Heyn die Fäden auf und vertiefte sich selbst in die Historie.

Bauern bewirtschafteten Äcker in Zepelin

Denn auf der Suche nach den Wurzeln der Familie des Grafen, der Ende des 19. Jahrhunderts weit von Zepelin entfernt, im damaligen Königreich Württemberg, seine Luftschiffpläne gegen alle Widerstände durchboxte, muss man weit zurückgehen. Zurück zum Ursprung. Zurück in die als Hochmittelalter bezeichnete Epoche, als Tausende Menschen aus dem Heiligen Römischen Reich während der sogenannten Ostkolonisation in die von Slawen bewohnten, östlich der Elbe gelegenen Gebiete einwanderten. Auch ins heutige Mecklenburg.

In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts gründeten Siedler die Burg Bützow, dort, wo heute das Schloss steht. Die Burg wurde Bischofssitz, und hier lebten auch jene Männer, die die bischöflichen Güter in der Umgebung bewirtschafteten. Weil man das Angerdorf südlichwestlich der Burg Bützow „Cepelin“ nannte – möglicherweise abgeleitet vom slawischen Wort für die Reiher, von denen es hier in den Niederungen viele gibt –, wurde die Familie bald nach ihrem Lehensbesitz benannt: „von Cepelin“, oder auch: „von Zepelin“. Erstmals wurde im Jahr 1286 ein Heinrich von Zepelin in einer Urkunde erwähnt. „Die Herkunftsbezeichnungen sind also zu Familiennamen erstarrt“, erklärt Beate Heyn.

Die Familienmitglieder derer von Zepelin heirateten hierhin und dorthin; einige kamen zum Beispiel bis nach Appelhagen bei Teterow, andere nach Güstrow. Aus diesem Güstrower Zweig trieb im 18. Jahrhundert die Wanderlust zwei Brüder weg aus dem Mecklenburgischen. Über Umwege gelangten sie an den württembergischen Königshof, wo sie Karriere machten und in den Adelsstand erhoben wurden.

Einer der beiden, Ferdinand Ludwig, der spätere Großvater des Luftschifferbauers, wurde Diplomat in königlichen Diensten. Der andere, Karl, wurde Staatsminister des württembergischen Herzogs. Er war es auch, der Biografen zufolge die alte Schreibweise seines Namens nach süddeutschem Sprachgebrauch mit dem Doppel-p änderte: „ Zeppelin“. Mit Betonung auf der letzten Silbe.

Denkmal: Dem Grafen gewidmet

Nach einigem Suchen stoßen wir im schattigen Zepeliner Forst auf das im Jahr 1910 eingeweihte Zeppelin-Denkmal. In einen stattlichen Findling ist eine Bronzeplatte mit der Inschrift „Dem Grafen Ferdinand v. Zeppelin an der Ursprungsstätte seines Geschlechts“ eingebracht. Zwei mächtige Eichen flankieren das Denkmal, dahinter stehen im Halbrund 24 weitere Findlinge. „Die Steine entsprechen der Anzahl der Bauernhöfe, auch Hufen genannt, die Zepelin damals hatte“, erklärt Beate Heyn.

Aber warum steht die Gedenkstätte im Wald und nicht im Dorf? „Weil die Bauern die Idee mit dem Denkmal zwar gut fanden, aber niemand das Stück Land dafür von seinem Acker abgeben wollte“, sagt Beate Heyn. Zur Einweihung im Mai 1910 hatte man den Grafen – er war damals über 70 Jahre alt – natürlich eingeladen. Wer nicht kam, war der Graf.

Aber vielleicht hat er ja wenigstens beim Überfahren mit dem LZ 98 im Jahr 1916 – ein Jahr vor seinem Tod – von oben durchs Eichengeäst auf sein Denkmal herabschauen können. Na ja, meint Beate Heyn, eigentlich wisse man gar nicht, ob er tatsächlich mit an Bord war. Aber eine schöne Geschichte ist es trotzdem.

Von Axel Meyer-Stöckel