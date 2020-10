Hannover

Geschichtsstunde im Peppermint Pavillon auf dem ehemaligen Expo-Gelände: Dort arbeiten die Scorpions Klaus Meine (72), Rudolf Schenker (72) und Matthias Jabs (64) an neuen Songs – und erinnern sich an die Zeit, als sie den „Wind of Change“ spürten.

So lange am Stück haben Sie lange nicht in Hannover gearbeitet, oder?

Anzeige

Meine: Ja, das stimmt. Aber diese Entschleunigung war nicht ganz so schlecht, wir konnten kreativ arbeiten, und es sind viele neue Songs entstanden..

Jabs: Wir hatten dieses Jahr auch nicht allzu viel vor. Wir waren anfangs noch in Australien und Asien. Da lief der Corona-Wahnsinn auch schon. Wir wären normalerweise im April nach Los Angeles gegangen, um das Album aufzunehmen, und hätten dann den ganzen Juli in Las Vegas gespielt. Das wurde coronabedingt in den Mai nächsten Jahres verschoben.

Die Scorpions beim NP-Interview: (von links) Rudolf Schenker, Matthias Jabs und Klaus Meine in Wolfgang Sicks Peppermint Pavillon. Quelle: Rainer Dröse

Der Anlass unseres Treffens ist ein historischer: 30 Jahre „Wind of Change“. Wie war das damals?

Meine: Die Geschichte fängt 1988 an. Wir sollten zehn Shows in der Sowjetunion spielen, fünf in Leningrad, fünf in Moskau. Kurz vor der Abreise wurde uns mitgeteilt, dass das Kulturministerium die fünf Shows in Moskau ersatzlos gestrichen hatte, aber wir statt dessen zehn Shows in Leningrad spielen sollten. Das Ganze war eine Riesenherausforderung und komplettes Neuland. Als internationale Band, die wir im Rest der Welt waren, haben wir uns in Leningrad mehr als je zuvor als deutsche Band gefühlt.

Lesen Sie hier: Klaus Meine und sein „Moment of Glory“

„Für den sahen wir bestimmt aus wie vom anderen Stern“

Sie haben den Satz geprägt: „Unsere Väter sind mit Panzern gekommen, wir kommen mit Gitarren.“

Meine: Es gab eine große Pressekonferenz. Zum ersten Mal spielte eine westliche Rockband dort. Hunderte Journalisten waren dabei, es gab viele berührende Momente und vor allem die Begegnung mit den Fans, das war alles sehr emotional.

Wie haben Sie die Sowjetunion wahrgenommen?

Jabs: Es war März/Anfang April; da schneite es noch häufig. Es war kalt, es war grau. Das Image, das man von Russland eingetrichtert bekommen hatte, stimmte haargenau, und es war nicht gerade farbenfroh. Ich weiß noch, wie wir das erste Mal in die Halle gegangen sind, vorbei an diesem fast zahnlosen Türsteher ...

So sehen Rocker aus: Die Scorpions 1989. Quelle: Didi Zill

... und man weiß, wie damals Rocker ausgesehen haben ...

Jabs: Für den sahen wir bestimmt aus wie vom anderen Stern. Aber es hat nicht lange gedauert, und man begrüßte sich sehr herzlich. So ging das überall, nicht nur beim Publikum, sondern auch bei den Uniformierten, die zur Absicherung in den ersten Reihen standen. Selbst die KGB-Leute, die uns immer verfolgt haben, haben uns am Ende geholfen, weil die Fans so wahnsinnig waren, sich noch im Schnee vor die Autos warfen.

Meine: Eines Abends hat man uns in einen Hinterhof-Club gebracht. Damals gab es in Leningrad einen Rock-Club, der vom KGB kontrolliert wurde und in dem junge russische Bands auftreten konnten. Wir sind in einer spontanen Aktion zu der Band, die da spielte, auf die Bühne gegangen und haben mit denen gejammt.

Schenker: Deren Manager hatte sie ein wenig hängen gelassen. Die hatten kein Equipment und sagten: „Wir würden gerne spielen, können aber nicht.“ Wir sagten: „Schaut euch mal um und sucht euch etwas aus; das kriegen wir schon irgendwie hin.“

Lesen Sie hier: Klaus Meine über Corona und die Arbeit am neuen Album

„Eine aufwühlende Erfahrung“

Das muss für die Musiker ein Schlaraffenland gewesen sein.

Schenker: Es war die Hilfe, die sie brauchten. Aber es half uns auch beim Einstieg in diese zehn Tage und dadurch auch in die Mentalität. Wir haben viel zusammen gefeiert. Eines Nachts war ich bei denen im Hotel und wollte so um 3, 3.30 Uhr wieder zurück. Da sagten die: „Du kannst nicht zurück: Alle Brücken sind oben.“ Aber sie hatten mir schon ein neues Zimmer gebucht. Durch die Freundschaften, die wir schlossen, wurde alles viel einfach, auch die Sache mit der Nahrung.

Jabs: Man hatte uns gleich zu Beginn unseren Catering-Truck geklaut, mit mobiler Küche und den Lebensmitteln für uns und unsere Crew. Der Nachschub war sehr dürftig. Der Veranstalter hatte, gerade als die ganzen Journalisten kamen, Probleme, alle zu ernähren.

Meine: Unter den Journalisten war übrigens auch die damals noch sehr junge Sandra Maischberger. Nach all den Shows, als ich verschwitzt im Bademantel in meiner kleinen Garderobe saß, kam der Hallenbesitzer, ein riesiger Typ, und sagte: „ Klaus, du hast jetzt zehn Tage für uns gesungen. Jetzt singe ich für dich.“ Da stand dieser Bär von einem Mann, sang eine russische Volksweise für mich, und dabei liefen ihm die Tränen. Ich werde das nie vergessen. Solche emotionalen Momente gab es viele. Und nachdem wir oft erfolglos versucht hatten, in der DDR zu spielen, war das hier in Leningrad eine aufwühlende Erfahrung.

Jubiläumsedition Sie waren gekommen, um Brücken zu schlagen: Zehn Konzerte spielten die Scorpions im Frühjahr 1988 in der Sowjetunion. Trotz aller Freiheitsbewegungen in den Ostblock-Staaten, trotz der Politik von Glasnost (Offenheit) und Peres­troika (Umbau) von Michail Gorbatschow, dem damaligen Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, war der Kalte Krieg noch in vollem Gange. Für die Scorpions war es eine triumphale Konzertreise. Ein Jahr später kehrte die Band mit US-Kollegen wie Bon Jovi, Ozzy Osbourne und Skid Row zurück, um auf dem „ Moscow Peace Festival“ zu spielen. Unter den Eindrücken schrieb Scorpions-Sänger Klaus Meine die Ballade „Wind of Change“, die im Nachhinein zur Hymne der friedlichen Revolution und der deutschen Wiedervereinigung wurde – obwohl sie erst 1991 als dritte Single des Albums „Crazy World“ veröffentlicht wurde. Die Plattenfirma hatte ihr keinen so großen Erfolg zugetraut. Am 3. Oktober erscheint eine Deluxe-Box zum 30-jährigen Jubiläum: mit fünf Versionen des Songs, Booklet, Noten und Mauerstein. Sie ist nummeriert und strikt auf 2020 Exemplare limitiert. Im November soll eine reguläre Version des Albums erscheinen.

In der DDR sind Sie nie aufgetreten, oder?

Meine: Wir haben von den Funktionären einfach nie die Erlaubnis bekommen.

Jabs: Wir hatten aber auch keine Schalmei. Und keine Lederjacke für Honecker (lacht).

Meine: Ein Jahr später beim Moscow Music Peace Festival sind auch viele Fans aus der DDR angereist, wie auch sowieso aus dem ganzen Ostblock. Das war nur möglich, weil der Mann, der im Kreml saß, Michail Gorbatschow hieß.

Schenker: Unser damaliger US-Manager schrieb mir vor kurzem eine Mail: „Ich wundere mich immer noch, dass wir damals nicht alle eingesperrt wurden ...“

Lesen Sie hier: Mit dem „Wind of Change“ in die USA

Als die Uniformierten ihre Kappen warfen

Herr Schenker, Sie sprachen von der russischen Mentalität. Wie sah die aus?

Schenker: Wir haben, besonders beim Gespräch mit den Bands vor Ort, festgestellt, dass uns der russische Geist viel näher war als der amerikanische. Durch den Krieg war ein Keil zwischen die Völker geschlagen worden. Und auf einmal ist man in diesem riesengroßen Land ...

Meine: ... dem sogenannten „Reich des Bösen“, wie Ronald Reagan es einmal nannte.

Schenker: Und man merkt, wie dicht man eigentlich beieinander ist. Die Musik war ein riesiger Faktor, Brücken zu bauen – wenn die Musik es nicht kann, was sonst? Und dann schmissen eben die Uniformierten in den ersten Reihen ihre Kappen und Jacken auf die Bühne. Wir hatten dort damals – auch wenn es offiziell keine Charts gab – mit „Still Loving you“ einen Riesenhit.

Was für eine Kulisse: Klaus Meine beim „Moscow Peace Festival“ im Olympiastadion. Quelle: Didi Zill

Spulen wir ein wenig vor: Perestroika, die Mauer fällt, der Kalte Krieg endet. „Wind of Change“ erscheint. Das Gefühl: Etwas ändert sich nachhaltig zum Positiven. Nun sind es noch ein paar Jahre später, und es sieht nicht zum Besten aus. Was ist schiefgegangen?

Meine: „Wind of Change“ war ein hoffnungsvoller Ausblick in eine Zukunft, in der wir aufeinander zugehen, nach langen Jahren des Kalten Krieges, im Schatten der Berliner Mauer – und auf einmal brach alles auseinander. Die friedliche Revolution und die Wiedervereinigung sind nun 30 Jahre her. Und heute? Wir leben in unruhigen Zeiten: Corona, Belarus, Syrien, der Brexit, die Wahlen in USA … Wenn man sieht, wie die Menschen in Minsk gerade für ihre Freiheit kämpfen, wird uns wieder bewusst, was wir 1989 für ein Glück gehabt haben, als die Panzer in den Kasernen blieben.

Ihre ersten Konzerte überhaupt hatten Sie in den 70er Jahren ins europäische Ausland geführt. Es war ein Europa ohne EU, eines der geschlossenen Grenzen.

Jabs: Darum weiß ich auch gar nicht, ob alles schiefgelaufen ist. Es ist 30 Jahre her, dass Deutschland geteilt war. Es ist doch vieles besser geworden. Wir haben ein Europa ohne Grenzen, mit größtenteils einheitlichen Währungen. Es ist doch gut gelaufen, gerade in Deutschland. Vom Rest der Welt kann man das nicht unbedingt sagen.

Schenker: International hat sich der Westen leider nicht an die Absprachen gehalten gegenüber Russland.

Meine: Es war ein glücklicher Moment der Geschichte damals. Aber es ist unsere Verpflichtung, an die junge Generation weiterzugeben, dass die Freiheit nicht selbstverständlich ist. Wir dürfen nicht zulassen, dass man alte Gräben wieder aufreißt und neue Mauern baut.

Von Stefan Gohlisch