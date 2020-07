Rostock

Der langjährige Landesrabbiner von Mecklenburg-Vorpommern, William Wolff, ist tot. Das bestätigte sein direktes Umfeld auf dem sozialen Netzwerk Facebook. Er sei am Morgen in seinem englischen Heimatort friedlich eingeschlafen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Valeriy Bunimov, am Mittwoch in Schwerin. Wolff wurde 93 Jahre alt.

1927 in Berlin geboren, war Wolff im Alter von sechs Jahren mit seiner Familie vor den Nazis nach Holland und von dort nach Großbritannien geflohen. Auf der Insel war er später für die Tageszeitung „ Daily Mirror“ tätig, bevor er sich Ende der 1970er Jahre für eine Laufbahn als Geistlicher entschied.

Ehrenbürger-Würden von Schwerin und Rostock

Im Frühjahr 2002 wurde er in das Amt des Landesrabbiners von Mecklenburg-Vorpommern berufen. Der Aufbau der Jüdischen Gemeinde im Land, die nach Angaben Bunimovs inzwischen mehr als 1200 Mitglieder zählt, ist eng mit seinem Wirken verbunden.

2015 gab Wolff aus Altersgründen die Aufgaben des Landesrabbiners in jüngere Hände, blieb der Gemeinde aber im Ehrenamt eng verbunden. Für sein Wirken waren Wolff zahlreiche Ehrungen zuteil geworden, unter anderem die Ehrenbürger-Würden von Schwerin im Jahr 20014 und Rostock im Jahr 2017.

Der gebürtige Berliner war wegen seiner ausgleichenden Art in der Landespolitik hoch geschätzt. Seinem Ruf als Mann „voller Witz und Weisheit“ machte er auch in dem Dokumentarfilm „Rabbi Wolff“ (2016) alle Ehre, der in Kino und Fernsehen viel Resonanz fand.

Von Alexander Loew/ Ostsee-Zeitung