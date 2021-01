Marlow

Der Händedruck – eine Geste mit mannigfaltiger Bedeutung. Jeder kennt ihn, die meisten haben ihn schon unzählige Male praktiziert – in Zeiten von Corona momentan leider eine undenkbare Geste. Doch was passiert damit nach Ende der Pandemie? Wird diese verbindende Attitüde womöglich für immer aussterben?

Ursprünglich heißt es, reichte man sich die Hände, um zu zeigen, dass man keine Waffe trug. Gerade in den neuen Bundesländern ist der Händedruck ein bisher gern und oft praktiziertes Mittel, um seine Verbundenheit untereinander zu demonstrieren. Wird das Händegeben jemals wieder so intensiv sein? Bereits vor Eintreten der Hygieneregeln gab es Menschen, die aus hygienischen Gründen auf das Händeschütteln verzichteten.

Viel mehr als Form der Begrüßung oder Verabschiedung

Dabei symbolisiert der gegenseitige Händedruck so viel mehr als nur eine Form der Begrüßung oder Verabschiedung. Scanhaus-Chef Friedemann Kunz, erfolgreicher Unternehmer aus Marlow, hat in seinem Leben schon viele Hände geschüttelt, beruflich und privat. Das macht ihn sozusagen zu einem Experten des Händedrucks. „Vom Händedruck erfährt man den Charakter eines Menschen, wie man sein Gegenüber einschätzen kann. Manche fühlen sich an wie ein lasches Gummibärchen.“

Körpersprache- und Kommunikationstrainerin Caroline Krüll aus Berlin weiß über die Bedeutung des Handschlags: „Beim Handschlag kann ich fühlen, was der andere möchte. Möchte er Macht suggerieren oder will er Gutes? Das fehlt jetzt in der gesamten Kommunikation.“ Auf die Zukunft gerichtet fügt sie hinzu: „Die Menschen werden sehr vorsichtig sein, was das Händeschütteln betrifft. Es fällt jetzt schon über ein Jahr weg, diese Verhaltensänderung ist ein Lernprozess. Ich glaube, der Händedruck wird aussterben.“

„Man kann auf die Füße achten“

Aber was bleibt uns dann, um das Gegenüber beim Kennenlernen besser einschätzen zu können? Caroline Krüll: „Man kann auf die Füße achten. Wenn beide Füße gerade auf mich gerichtet sind, ist er mir zugeneigt. Und auf die Augen achten, den Blickkontakt länger halten. Gerade beim Tragen der Masken muss man intensiv lächeln, damit es rüberkommt.“ Als Alternative zum Handschlag sieht die Körperspracheexpertin den Gruß aus asiatischer Kultur. „Viele verneigen sich jetzt voreinander.“

Unternehmer Friedemann Kunz hat sich über die Jahre an den, gerade im Osten Deutschlands allgegenwärtig praktizierten, Handschlag gewöhnt und findet ihn „unglaublich wichtig“. In seinem Heimatland Schweden hingegen gibt man sich grundsätzlich nicht die Hand, sondern nur „bei geschäftlichen Anlässen“, wie er betont. „Hat jemand Geburtstag, wird gesungen und dann umarmt man sich.“ In Corona-Zeiten ist das allerdings ebenfalls schwierig.

„Es ist eine Tradition, die Verbundenheit signalisiert“

Als Unternehmer weiß Kunz auch, welchen fast ersatzlos symbolischen Wert ein Händedruck hat. „Es ist eine Tradition, die Verbundenheit signalisiert, ein Akt der Wertschätzung und Höflichkeit.“ Unabdingbar scheint auch genau der Moment, in dem man sich die Hände reicht und dem anderen dabei in die Augen schaut. Ein Zeichen des Kontakts, der Sympathie und des Vertrauens.

Dem Gegenüber seinen Unmut zu zollen funktioniert indes genauso. Körpersprache ist alles. Diese Situation kennt auch der Marlower Häuslebauer. „Ich habe mal in einer Runde von mehreren Leuten die Hand gegeben, und einer davon hat dabei demonstrativ weggeschaut“, lacht Friedemann Kunz heute über den Moment. „Es gab auch schon jemanden, der seine Hände schnell hinterm Rücken versteckt hat, als ich ihm die Hand reichen wollte.“

Prognose: Händeschütteln nach Corona nicht wegzudenken

Besonders schön findet er hingegen, „wenn man einer sehr prominenten Persönlichkeit die Hand geben darf, wozu sonst nicht sehr viele kommen.“ Im Jahr 2006 konnte er dem damaligen US-Präsidenten George W. Bush die Hand schütteln. „Ich war eingeladen zum gemeinsamen Grillen in Trinwillershagen. Dem amerikanischen Präsidenten die Hand zu geben, das war schon was Besonderes. Der Händedruck war sensationell, gefühlt bissig.“ Welches Glück, dass die „Coronafaust“ als Begrüßungsmittel zu der Zeit noch nicht angebracht war. Doch was kommt, wenn wir uns auch in Zukunft, die wir uns wieder rosig erhoffen, nicht mehr trauen die Hand zu geben, aus Angst vor erneuter Ansteckung?

Der Marlower Unternehmer vermutet, dass auch nach der Corona-Krise das Händegeben nicht wegzudenken ist. Die einen werden darauf verzichten, die anderen werden es wieder tun. „Es steckt in uns drin. Das Bedürfnis ist immer noch da, einen persönlichen Kontakt herzustellen“, erkennt Friedemann Kunz auch in Hinblick auf die gerade existierenden Alternativideen zum altbewährten Händedruck.

Doch das Andocken mit den Fäusten, eine Berührung durch die Ellenbogen oder das ungelenke „Füßeschütteln“ erscheinen mangelhaft, wenn es um Zwischenmenschliches geht. Der Händedruck bleibt einzigartig, er symbolisiert die Zeichen der Zeit: Anerkennung, Frieden, Dankbarkeit, Beglückwünschung, Erfolg, Vertrauen und Verbundenheit. Kunz: „Es gibt keinen Ersatz.“

