Öl, Getreide, Chemikalien – das alles geht im Seehafen von Rostock schon über die Kai-Kanten. Und bald auch Neuwagen: Die Autolink-Gruppe will ab 2021 ein Autoterminal in Deutschlands größtem Ostseehafen eröffnen. Vor allem für das neue Tesla-Werk in Brandenburg könnte die Hansestadt das Tor zur Welt werden.