Volle Strände an Nord- und Ostsee – das sind die Alternativen

Lübeck/Rostock

Deutschland erwartet das bislang heißeste Wochenende des Jahres. Bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius wollen viele Menschen gerne in Nord- oder Ostsee hüpfen. Doch das Coronavirus und die Abstandsregeln sorgen vielerorts für Einschränkungen.

Scharbeutz in Ostholstein meldete bereits am vergangenen Sonnabend rote Strandampeln und volle Straßen, ähnlich voll war es im Großraum Kiel, und jetzt bittet Timmendorfer Strand Tagestouristen, gar nicht erst zu kommen, wie die „Lübecker Nachrichten“ berichten. Und auch Mecklenburg-Vorpommern bietet keine Alternative, hier sind laut „ Ostsee-Zeitung“ Tagesausflügler weiterhin unerwünscht.

Es müssen also Alternativen her. An dieser Stelle haben wir für Sie Tipps für Ausflüge ans Wasser zusammengestellt – ohne dass Sie Gefahr laufen, am Ende vergeblich aufgebrochen zu sein.

Tipps für Schleswig-Holstein

Die Ostseeküste in Schleswig-Holstein ist voll. Bereits am Donnerstagnachmittag (15 Uhr) standen die Strandampeln in Scharbeutz, Niendorf und Timmendorfer Strand auf rot – kein Platz mehr frei. Daher ist gerade an diesem Wochenende ein großer Ansturm auf Travemünde zu erwarten. In das zu Lübeck gehörende Seebad dürften viele Tagestouristen fahren, die in Timmendorfer Strand und Mecklenburg-Vorpommern nicht erwünscht sind.

Vorteil: Travemünde hat recht viel Strand – drei Strände, um genau zu sein: Den langen und breiten Strand an der Strandpromenade mit vielen Strandkörben, den langen und breiten Strand auf dem Priwall sowie das Brodtener Ufer an der Steilküste. Dennoch: Eine Fahrt nach Travemünde ist an diesem Wochenende keine gute Idee.

Eine Fahrt nach Lübeck-Travemünde ist an diesem Wochenende keine gute Idee. Quelle: dpa

Wer trotzdem unbedingt an die Ostsee will, der sollte es nördlich der Lübecker Bucht und an Naturstränden versuchen. Faustregel: Normalerweise ist es ruhiger, je nördlicher man in der Lübecker Bucht kommt. In diesem Corona-Sommer scheint das allerdings kein Geheimtipp mehr zu sein, denn auch Rettin, der nördlichste Küstenort der Lübecker Bucht, war zuletzt immer bestens besucht.

Also noch weiter nördlich? Die Hohwachter Bucht zwischen Hohwacht und Hohenfelde ist nach Angaben vom Ostsee-Holstein-Tourismus in diesem Sommer vergleichsweise leer. Aber auch hier gibt es Hotspots: Der Sehlendorfer Strand an der Hohwachter Bucht war am vergangenen Wochenende „richtig voll“, wie Bürgermeister Andreas Köpke erzählt. Damit rechnet er auch für das anstehende Sonnenwochenende. Alle drei Parkplätze am Strand, wo insgesamt 1300 Autos stehen können, waren ausgebucht.

Auch in der Nachbarschaft in Hohwacht scheiterte der Badeausflug in der vergangenen Woche oft an den belegten Parkplätzen. Mitarbeiter des Bauhofes sperrten sie ab, schickten Autofahrer weiter. Am drei Kilometer langen Hohwachter Strand selbst ist hingegen tatsächlich noch jede Menge Platz.

70 Kilometer Naturstrand gibt es auf der Insel Fehmarn. Allerdings: Die wenigsten Naturstrände sind direkt mit dem Auto zu erreichen. Quelle: Oliver Franke/Tourismus-Service

Auf Fehmarn sind die konzessionierten Strände schon gut ausgelastet. Eine Alternative für Tagestouristen sind die weitläufigen Naturstrände – immerhin gibt es insgesamt 70 Kilometer Naturstrand auf Fehmarn. Allerdings: Die wenigsten Naturstrände sind direkt mit dem Auto zu erreichen.

Und das Kieler Umland und der Großraum Eckernförde sind auch stark frequentiert und sollte daher für Ihre Planungen keine Alternative darstellen: In Noer und Surendorf ( Dänischer Wohld) wurden die Strandzufahrten schon Donnerstagmittag gesperrt, auch Laboe schloss Strandabschnitte, etwa Höhe Katzbek/DRK-Kita. Am vergangenen Wochenende waren die 1000 strandnahen Stellplätze in Eckernförde schon gegen Mittag voll. Strande sperrt den Bülker Weg zum Leuchtturm ab Surfkiosk, wenn dort die Parkplätze voll sind.

In Heikendorf erwartet indes keinen Riesenansturm an Badegästen – weil es gar nicht genug Parkplätze gibt. Auch die vergangenen sonnigen Wochenenden hätten gezeigt, dass zusätzliche Ordnungsmaßnahmen zur Durchsetzung von Corona-Schutzmaßnahmen nicht nötig waren.

Mönkeberg setzt auf die abschreckende Wirkung des neuen Verkehrskonzepts. Wichtiger Bestandteil ist die Sperrung der strandnahen Parkplätze am Ende der Stubenrauchstraße von 22 Uhr bis 7 Uhr des Folgetages.

Die überfüllten Bäderorte an der Küste können für das schleswig-holsteinische Binnenland eine Riesenchance sein. Dafür wirbt auch Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU): Auch abseits der Badeorte könne man den Sommer im Land genießen, sagt er. Auch dort gibt es sehr viele schöne Badestellen an Seen: den Blunker See, Wardersee, Mözener See, Klüthsee, Großen Segeberger See und Ihlsee im südlichen Landesteil, weiter nördlich etwa den Selenter See sowie Westensee und Wittensee.

Vereinzelte Wolken ziehen über den Kleinen Plöner See in Plön. Quelle: Carsten Rehder

Auf dem Dieksee, westlich von Malente ( Kreis Ostholstein), kann man Kanufahren oder segeln, die Seepromenade lädt zum Schlendern ein. Im Sommer wird der Schwimmbereich von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) überwacht und eignet sich somit auch für Familien. Die Badestelle in Bosau am Großen Plöner See ( Kreis Ostholstein) besticht durch einen zehn Meter breiten und 600 Meter langen, steinfreien Naturstrand. Der flach abfallende Zugang zum Wasser eignet sich besonders für Nichtschwimmer. Auch dieser See wird überwacht.

Und der Naturpark Lauenburgische Seen mit der Inselstadt Ratzeburg biete allerdings in besonderer Weise einen Mix aus Natur und Kultur.

Zu empfehlen ist auch das Fledermauszentrum Noctalis. Es ist auch für Menschen empfehlenswert, die nicht so mobil seien, weil es sehr gut mit dem Rollstuhl oder Rollator besichtigt werden kann. Lediglich die Kalkberghöhle ist derzeit wegen der Corona-Krise geschlossen, dafür gebe es aber auf Anfrage Führungen auf den Kalkberg.

Apropos Berg: Was im Winter das einzige Skigebiets Schleswig-Holsteins ist, ist im Sommer ein beliebter Aussichtspunkt: der Bungsberg in Schönwalde ( Kreis Ostholstein). Von der 168 Meter hohen Erhebung kann man bei gutem Wetter bis zur Ostsee schauen. Eine zweite Aussichtsmöglichkeit bietet der Fernmeldeturm: Auf 42 Metern Höhe ist eine Plattform installiert, von der man sogar bis zu den Nachbarn nach Mecklenburg-Vorpommern blicken kann.

Auf dem Radwanderweg Bad Oldesloe– Trittau gibt es seit Kurzem einen Krimitrail. Zwischen Barkhorst und Dwerkaten gilt es, per Smartphone und SMS einen Kriminalfall zu lösen. Und Bäume entlang der alten Bahntrasse spenden Schatten.

Wem es dieser Tage zu heiß wird, sollte vielleicht generell in den Wald gehen. Eine idyllische Wander- und Radtour in Schleswig-Holstein beginnt direkt im Küstenort Scharbeutz ( Kreis Ostholstein) und führt dann durch das Waldgebiet Scharbeutzer Heide zum Großen Pönitzer See. Innerhalb von zwei Stunden können Wanderer hier Meer, Wald und See erleben.

Die kleineren Grenzübergänge nach Dänemark sind gesperrt. Folgen Sie nicht blindlings den Umleitungstipps des Navigationsgerätes. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Wer einen Abstecher nach Dänemark plant, sollte nicht nicht auf Schleichwege ausweichen. Denn die kleineren Grenzübergänge sind gesperrt, folgen Sie nicht blindlings den Umleitungstipps des Navigationsgerätes, sondern bleiben Sie auf den Hauptrouten A7, B 200 und B5 und planen Sie mehr Zeit ein. Halten Sie Ausweisdokumente und Buchungsunterlagen bereit.

Auch im Bereich der Autoverladung nach Sylt wird Geduld gefragt sein. Hier gilt: Bleiben Sie auf den Hauptrouten, die Nebenstrecken sind gesperrt.

Tipps für Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern sperrt seine Grenze weiter für Tagestouristen. Trotz der Einreise-Beschränkungen dürfte es im Nordosten aber auch an diesem Wochenende insbesondere in den Seebädern direkt an der Ostseeküste voll werden. Nach Angaben verschiedener DLRG-Wachstationen waren die Strände schon am vergangenen Wochenende ausnahmslos sehr gut besucht. Die Gemeinde Zierow beispielsweise musste ihren Strand zeitweise wegen Überfüllung für weitere Badegäste schließen. Außerdem waren alle Parkplätze belegt.

Volle Parkplätze prägten auch in Warnemünde bereits am vergangenen Wochenende das Bild – die Besucher bevölkerten dann den Strand. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Volle Parkplätze prägten auch in Warnemünde das Bild. Wegen des hohen Besucheraufkommens stellte die Polizei einige Verkehrsbehinderungen fest. So staute es sich teils Kilometer weit. Ähnlich sag es in Hinrichshagen am Abzweig Markgrafenheide oder auf Usedom auf.

Die Kurverwaltungen mahnen ihre Besucher, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Der Landestourismusverband geht davon aus, dass sich zurzeit rund 400.000 Urlaubsgäste in Mecklenburg-Vorpommern aufhalten. Etliche davon sind auch an der Mecklenburgischen Seenplatte untergekommen – und auch hierhin sollten die MV-Urlauber vielleicht einen Tagesausflug einplanen, denen die Fahrt an den Strand am Wochenende im dichten Verkehr zu stressig ist.

Generell sollten Urlauber nach dem Willen der Kurverwaltungen aber ihre Autos lieber stehen lassen und zu Fuß oder mit dem Rad an den Strand fahren.

Besondere Vorsicht ist im Grenzbereich zum Lauenburgischen in Schleswig-Holstein an den Tag zu legen: Hier liegen die beiden schönsten Seen der Region, Ratzeburger See und Schaalsee. Jeder, der die Gewässer mit dem Fahrrad umrundet, begibt sich wegen der Einreisesperre für Tagestouristen in die Illegalität.

Urlaubsgäste sitzen bei sonnigem Wetter in ihren Strandkörben am Nordstrand der Insel Norderney. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Tipps für Niedersachsen

Zum anstehenden sommerlichen Wochenende sind Tagesausflügler auf fast allen Ostfriesischen Inseln willkommen – mit Ausnahme von Langeoog. Dorthin dürfen wegen der Corona-Pandemie weiterhin sonnabends und sonntags keine Tagesgäste reisen, an den übrigen Tagen nur maximal 600. „Wir werden aber aufstocken auf 800, weil es so gut läuft“, kündigte Langeoogs Bürgermeisterin Heike Horn (parteilos) an. Voraussichtlich Anfang nächster Woche soll dann auch die Wochenendsperre für Tagesgäste gekippt werden – 300 bis 400 seien dann denkbar. Auf der Insel verteilten sich Urlauber, Ausflügler und Bewohner ohnehin gut, sagte Horn. „Uns geht es um die Entzerrung auf der Fähre.“

Auch bei anderen Fähren etwa nach Spiekeroog oder Borkum gibt es Reglementierungen. Die AG Ems fährt weiterhin nur mit maximal 75 Prozent Auslastung nach Borkum, wie eine Sprecherin der Reederei erklärte. Bei hoher Nachfrage gibt es aber Zusatzfahrten.

In den vergangenen Tagen mit Sonnenschein und hohen Temperaturen setzten zahlreiche Menschen zu Tagesausflügen auf die Inseln über. Nach Norderney fuhren am Donnerstag nach Angaben der Reederei Norden-Frisia rund 2000 bis 2500 Tagesgäste, dazu noch mal etwa so viele Urlauber. Schätzungsweise 27 000 Gäste tummeln sich derzeit auf der Insel, wie die Tourismusorganisation vor Ort mitteilte.

In der Region Hannover gilt vor allem das Steinhuder Meer als erste Adresse für Ausflügler. Doch dort war es an schönen Wochenenden zuletzt so voll, dass die Zufahrten zum Teil gesperrt wurden. Etwas mehr Platz gibt es in der Regel am Hufeisensee in Isernhagen. Dort stehen zwei ausgewiesene Badebuchten mit Sandstrand zur Verfügung. Die Liegewiese ist recht weitläufig. Und der Hochseilgarten Pirate Rock verspricht zudem Kletterspaß.

Von RND/ewo/pat/dpa