Potsdam

Nach dem gewaltsamen Tod von vier Menschen mit Behinderungen in einem Wohnheim des Potsdamer Oberlinhauses wehrt sich die beschuldigte Mitarbeiterin gegen ihre Kündigung.

Am 10. Juni wird über den Fall am Arbeitsgericht Potsdam verhandelt. Es handele sich dabei um einen Gütetermin, wie Gerichtssprecher Robert Crumbach der MAZ sagte. Der Frau sei nach der Bluttat durch das Oberlinhaus fristlos gekündigt worden.

Eine Güteverhandlung wird angesetzt, wenn sich gekündigte Mitarbeiter gegen ihre Entlassung wehren. In der Regel wird dabei um eine Abfindung verhandelt. In diesem Fall ist allerdings nicht davon auszugehen, dass bereits am 10. Juni eine Entscheidung fällt.

Oberlinhaus äußert sich nicht

Zunächst wird es darum gehen, dass beide Seiten – die Oberlin Lebenswelten gGmbH und die Gekündigte – ihre Sach- und Rechtsauffassungen austauschen. Wie Henry Timm, der Rechtsbeistand der Beschuldigten, der MAZ auf Anfrage sagte, werde er für einen Termin vor dem Arbeitsgericht „ungewöhnlich umfangreich“ ausholen. Das Oberlinhaus lehnt ein Statement zur Kündigung mit Verweis auf das laufende Verfahren ab.

Amtsgericht Potsdam wies Beschuldigte in Psychiatrie ein

Am 28. April soll die Pflegerin im Thusnelda-von-Saldern-Haus vier ihr anvertraute Menschen mit Behinderung getötet und eine weitere Bewohnerin schwer verletzt haben. Die Tatverdächtige soll an einer psychischen Vorerkrankung leiden. Offiziell bestätigt ist der Verdacht bisher nicht, doch es gibt konkrete Anhaltspunkte: Das Amtsgericht Potsdam hat die 51-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus in Brandenburg an der Havel eingewiesen.

Von Nadine Fabian und Torsten Gellner