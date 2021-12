Video von Corona-Protest in Stralsund: Polizei führt „Weihnachtsmann“ ab

Stralsund

Die Polizei hat einen als Weihnachtsmann verkleideten Protestler in Gewahrsam genommen. Der Zugriff erfolgte unter Buh-Rufen am Montagabend auf dem Alten Markt außerhalb des umzäunten Weihnachtsmarktgeländes. Der Mann wurde in der Vergangenheit schon mehrfach in dem Kostüm am Rande des Marktes gesehen, als er um den Hals ein Schild trug, auf dem er 2G-plus-Regeln ablehnt.

Videos von dem Vorfall mit dem Weihnachtsmann ist zu entnehmen, dass der Mann sich nicht ausweisen konnte oder wollte und abgeführt wurde, um seine Personalien festzustellen. Mehrere Nutzer, die Videos hochgeladen oder kommentiert hatten, waren der Meinung, der Grund sei gewesen, dass der Mann keine Maske getragen habe.

Videos machen die Runde – auch international

Die Videos machten auf Facebook und auf Twitter die Runde. Im Kurznachrichten-Netzwerk landete der Hashtag #stralsund sogar in den Trends und war damit einer der am häufigsten verwendeten am Dienstagmorgen in Deutschland. Auch die Nachrichtenagentur Reuters, die internationale Medien beliefert, hat daran bereits Interesse. Ein Video hat der Stralsunder Ronny Poge hochgeladen, der sich bei der Partei „die Basis“ engagiert, die unter anderem die Corona-Maßnahmen in Deutschland kritisiert. Auf Youtube sammelte sein eineinhalbminütiger Film bis Dienstagmorgen fast 8000 Klicks.

Lesen Sie auch: Karl Lauterbach, Rezo und BTS dominieren die Twitter-Jahrescharts

„Der Einsatz der Polizei war unverhältnismäßig“, urteilt Poge. Er spricht von etwa 30 Personen, die auf dem Alten Markt zusammengekommen seien und dabei Abstände eingehalten hätten. „Wir haben dort nur gestanden.“ Es sei nicht ersichtlich, „warum die Polizei die Personalien überprüfen wollte“. Dazu erklärt die Polizei: „Hintergrund ist, dass eine nicht angemeldete Versammlung für dessen Leiter eine Straftat nach dem Versammlungsgesetz darstellt.“ Allerdings ist unklar, wer der Leiter sein soll, da es keine Anmeldung gab.

Polizist versuchte Filmaufnahmen zu verhindern

Zudem versuchte ein Polizist, Poge vom Filmen abzuhalten. „Der Vorfall ereignete sich im öffentlichen Raum. Wenn alles korrekt abläuft, verstehe ich nicht, warum ich von der Polizei am Filmen gehindert werde. Das bedeutet doch, das man etwas verheimlichen will.“ Er verweist auf – angemeldete – Demonstrationen in Schwerin mit Teilnehmerzahlen im vierstelligen Bereich, wo die Zusammenarbeit mit der Polizei wesentlich besser laufe.

Die Polizei hat am Dienstagvormittag Informationen zu dem Vorfall mit dem Weihnachtsmann veröffentlicht. „Nach jetzigem Stand der Ermittlungen verweigerte dieser seine Namensangabe und sollte deshalb zum Funkstreifenwagen begleitet werden, um die Identität festzustellen“, schreibt Jennifer Fischer von der Inspektion Stralsund. „Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde gegen den 47-jährigen Deutschen eine Anzeige wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Beleidigung aufgenommen.“

Auch interessant: Proteste gegen Corona-Maßnahmen in mehreren deutschen Städten - etliche Polizisten verletzt

Was über den „Weihnachtsmann“ noch bekannt ist

Nachdem seine Identität festgestellt wurde, sei er um 19.15 Uhr wieder auf freien Fuß gesetzt worden. „Im Anschluss stellte sich heraus, dass der 47-Jährige bereits mehrfach im Verdacht steht, Straftaten gegen das Versammlungsgesetz im Zusammenhang mit Corona-kritischen Demonstrationen begangen zu haben“, so Fischer. Im Gegensatz zu Ronny Poge spricht die Polizei von 65 Teilnehmern. Diese hätten Kerzen und Plakate getragen.

Weiterer „Spaziergang“ aufgelöst – Frau festgenommen

Zu einem weiteren „Spaziergang“ in Stralsund am Montagabend gibt es noch keine Infos vonseiten der Beamten. Bei jener Aktion gingen 15 Personen schweigend erst vom Neuen Markt durch die Fußgängerzone über den Alten Markt und die Semlower Straße in die Wasserstraße. An der Kreuzung Badenstraße hielt die Polizei den Zug auf und wollte die Personalien aller Beteiligten kontrollieren.

Eine 54-Jährige aus Grimmen weigerte sich und wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen. Die weiteren Personen erhielten einen Platzverweis. Zudem sollen sie Anzeigen wegen Verstöße gegen die Corona-Landesverordnung erhalten.

Das könnte Sie auch interessieren: Polizistin berichtet: Corona-Demonstranten instrumentalisieren bewusst Kinder

„Spaziergänge“ sind nicht angemeldet

Dieser „Spaziergang“ war nicht als Demonstration angemeldet. Allerdings stellt sich die Frage, inwieweit es überhaupt als Demonstration zu bezeichnen ist. Die Teilnehmer hielten keine Schilder hoch, riefen keine Parolen, verteilten keine Flugzettel und sprachen auch keine Leute an. Abstände wurden entgegen des Vorwurfs der Polizei eingehalten.

In den vergangenen Wochen sind montags in den Abendstunden immer wieder Personen durch Stralsund gezogen und haben ihren Unmut über Corona-Maßnahmen zum Ausdruck gebracht oder sind schweigend „spazieren gegangen“. Die Proteste in Stralsund sind in der Größenordnung nicht mit denen in anderen Orten zu vergleichen, da es sich am Sund bisher stets um kleine Gruppen handelte. Anders etwa in Greifswald, wo sich am selben Abend mehrere Hundert Personen bei gleich drei Demonstrationen versammelten. Dort war die Polizei mit 130 Kräften im Einsatz.

Von Kai Lachmann