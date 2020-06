Rostock

Seit 1994 ist bekannt, dass Vibrionen, speziell Vibrio vulnificus, in der Ostsee vorkommen. Die salztoleranten Bakterien können schwere Wundinfektionen bis hin zu einer tödlich verlaufenden Sepsis verursachen.

Wie groß ist die Gefahr durch Vibrionen? Dr. Gerhard Hauk, Leiter des Dezernats Umwelthygiene/Umweltmedizin im Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern, erläutert die wichtigsten Punkte:

Anzeige

Wann sich Vibrionen vermehren

Die Vibrionen-Konzentration im Ostseewasser steigt mit Temperaturen ab etwa 20 Grad Celsius deutlich an. Sie werden für die Menschen dann zum Problem, da sich die Bakterien massenhaft vermehren.

Weitere DNN+ Artikel

Was die Symptome bei den Erkrankten sind

Bei den Erkrankungen im Ostseeraum spielen Wundinfektionen, die sich schnell ausbreiten sowie mit starker Blasenbildung und tiefgreifender Haut- und Gewebezerstörung einhergehen können, die Hauptrolle. Es kann rasch zu einer Blutvergiftung (Sepsis) mit Besiedlung anderer Organe sowie hohem Fieber und Schüttelfrost kommen. Ein lebensbedrohlicher Zustand ist relativ schnell möglich.

Welche Sofortmaßnahmen ergriffen werden sollten

Der Betreffende sollte sofort einen Arzt aufsuchen und darauf hinweisen, dass man in der Ostsee gebadet hat.

Welche Risikogruppen stark gefährdet sind

Dazu zählen ältere Personen und Menschen mit einer Immunsuppression, also bei denen das Immunsystem zum Beispiel durch eine Chemotherapie geschwächt ist. Auch Bürger, die an Vorerkrankungen leiden, wie Diabetes mellitus, Leber-, Krebs- oder schweren Herzerkrankungen, sind stärker gefährdet.

Was bei Hautverletzungen beachtet werden sollte

Personen der Risikogruppen müssen sich besonders vorsehen, da Wunden Eintrittspforten für Vibrionen sein können. Auch Menschen mit offenen oder schlecht heilenden Wunden sollten vorsichtig sein. Gegebenenfalls kann die Wunde mit wasserdichtem Pflaster abgedeckt werden, um das Baden zu ermöglichen.

Ob Kleinkinder gefährdet sind

Gesunde Kleinkinder haben kein erhöhtes Risiko hinsichtlich einer Infektion, auch wenn sie öfter kleinere Hautverletzungen aufweisen beziehungsweise Wasser verschlucken.

Welche Gefahren beim Essen von Meerestieren drohen

Sie ist beim Verzehr beispielsweise von Austern, Muscheln, Krabben und Fischen denkbar. Es können Magen-Darm-Beschwerden mit Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchkrämpfen sowie Fieber und Schüttelfrost auftreten. Auch der Übergang in ein sehr schweres Krankheitsbild ist möglich. Ein solcher wurde jedoch bisher in MV noch nicht nachgewiesen.

Wem die Erkrankung gemeldet wird

Die Labore, in denen die Infektion nachgewiesen wird, informieren das Gesundheitsamt des Landkreises beziehungsweise der kreisfreien Stadt. Von dort wird die Erkrankung über das Lagus an das Robert Koch-Institut in Berlin gemeldet.

Lesen Sie auch:

Von Volker Penne