Greifswald

Nach dem Horrorcrash in Berlin-Neukölln, bei dem ein 32-jähriger Mann eine Polizeikontrolle durchbrach und andere Fahrzeuge rammte, stand das Telefon bei Frederic D. nicht mehr still. „Ich hatte gefühlt Hunderte Nachrichten auf dem Handy“, erzählt er. „Das sei doch mein Auto, das in den Videos zu sehen sei! Was ich denn da in Berlin für einen Scheiß mache?“

Tatsächlich hat der 24-jährige Greifswalder, der kürzlich nach Rostock gezogen ist, eine direkte Beziehung zu dem Auto, über die er derzeit alles andere als glücklich ist. „Das war tatsächlich mein Auto“, beschreibt er. „War. Ich habe es im Mai an einen Mann aus Berlin verkauft. Er nannte sich Arno.“ Der Haken: Das Auto ist nach wie vor auf Frederic D. zugelassen, daher auch das Kennzeichen mit dem Kürzel HGW für Hansestadt Greifswald.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Keine Ummeldung durch den Käufer

„Im Kaufvertrag stand ganz klar, dass das Auto innerhalb von fünf Tagen umzumelden ist“, sagt der leidenschaftliche Auto-Fan, der noch zwei weitere BMW besitzt. „Leider ist das nicht passiert. Ich habe gemerkt, dass die Versicherung weiterhin Geld eingezogen hat, und habe bei der Meldebehörde nachgefragt. Die haben mir bestätigt, dass noch nichts passiert ist.“

Auch Versuche, den Käufer zu kontaktieren, blieben zunächst erfolglos. Er habe die Handynummer gesperrt. Einem Bekannten habe der Mann namens Arno aber zugesichert, das Auto umzumelden. Trotzdem: Die Meldebehörde berichtete von Problemen, den Käufer ausfindig zu machen. Das waren bereits Momente der Sorge, sagt Frederic D.

Lesen Sie auch: Wilde Verfolgungsjagd und Schüsse in Berlin: Autofahrer wird vernommen

Als er dann in den sozialen Netzwerken sein Auto erkannte, hätte er nur noch eines gedacht: „Ach du Scheiße!“ Der Mann, der vor der Polizei geflüchtet ist, ist aber nicht derjenige, der ihm das Auto abgekauft hat. „Ich habe ja ein Foto gesehen. Der Käufer war das nicht. Der sah anders aus.“

Auto war bei Verkauf nicht fahrtauglich

Zu allem Überfluss war der schwarze 3er BMW beim Verkauf im Mai noch nicht mal fahrtauglich. „Ich hatte das Auto noch nicht lange, vielleicht ein halbes Jahr“, berichtet er. „Dann ist einer hinten raufgefahren. Die Hinterachse war kaputt.“ Auch das habe ausdrücklich im Kaufvertrag gestanden, berichtet Frederic D. Er sei davon ausgegangen, dass das Fahrzeug mit einem Hänger nach Berlin gebracht würde.

Der BMW, dessen Fahrer sich bei einer Kontrolle der Polizei widersetzte, hat ein Greifswalder Kennzeichen Quelle: Privat

Zustande gekommen war der Kauf über eine Kleinanzeige bei Ebay. „Der Käufer ist dann mit zwei Freunden aus Berlin angereist, wir haben uns auf einem Parkplatz in Greifswald getroffen“, erinnert er sich. „Na ja, sie haben noch versucht zu handeln, aber 500 Euro waren ja nun wirklich nicht zuviel.“

Seit dem Vorfall in Berlin habe Frederic D. viel mit der Polizei und der Versicherung gesprochen. „Ich habe denen den Kaufvertrag geschickt“, sagt er. „Ich hoffe auch, dass meine Versicherung das regeln kann.“ Eines liegt dem jungen Mann, der derzeit als Paketzusteller arbeitet, aber noch am Herzen. „Niemals ein Auto verkaufen, das noch zugelassen ist“, warnt er. „Ich habe meine Lektion gelernt und kann das nur an andere Menschen weitergeben.“

BMW wurde sichergestellt, Ermittlungen laufen

Die Polizei in Berlin bestätigte die Aussagen, dass der Wagen in Greifswald verkauft worden sei und sprach von „ungeklärten Eigentumsverhältnissen“, insbesondere im Bezug auf den 32-jährigen Fahrer des Crashs. Das Auto sei deshalb zunächst sichergestellt worden. Auch der Fahrer sei in Gewahrsam, er sei unter anderem wegen Einbruchs, Diebstahls, Betrugs, Widerstands und Erpressung bekannt und werde zudem mit vier Haftbefehlen gesucht.

Von Anne Ziebarth