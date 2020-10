Leipzig

Valerie Schönian, geboren 1990 in Gardelegen und aufgewachsen in Magdeburg, studierte Deutsche Philologie und Politikwissenschaft in Berlin und wurde ausgebildet an der Deutschen Journalistenschule in München. Seit 2017 arbeitet sie für „Die Zeit“. Zunächst als Redakteurin im Leipziger Büro, seit 2019 als Autorin. Im Interview erzählt sie, wie Nachwendekinder im Osten groß geworden sind. Und an welchem Tag sie gern mal zu Gast in der DDR gewesen wäre.

Warum bezeichnest du dich selbst als „Ossi“?

Anzeige

Ossi war ja ganz lange Zeit ein negativer Begriff. Deswegen habe ich mich auch gefragt, darf ich mich so bezeichnen? Ganz viele wollen, dass es endlich aufhört mit der Unterscheidung Ossi und Wessi. Unter anderem auch meine Eltern. Aber ich dachte: Es hat eben nicht aufgehört, der Begriff Ossi ist nicht verschwunden. Er taucht immer wieder auf – ob in Klischees, den Medien oder einfach nur an der Biertheke. Und wenn er noch da ist, dann meint er Leute, die aus Ostdeutschland kommen. Dann meint er auch mich. Deswegen bin ich gerne Ossi - bewusst und aus Prinzip. Ich möchte die Klischees, die mit dem Begriff einhergehen aufsprengen. Ich möchte zeigen, dass ich trotzdem nicht in eine Schublade passe, so wie viele andere auch nicht. Darum geht es, zu zeigen wir sind alle Ossis. Wir sind viele und wir sind verschieden.

Wie kam es dazu, dass du dich so fühlst?

Bei mir war es so, dass ich es gemerkt habe, als sich die Berichterstattung in den letzten Jahren geändert hat. Der Osten war auf einmal überall Thema, Rechtsradikale Kräfte sind erstarkt. Mir ist aufgefallen, dass auf den Osten mit Vorurteilen geschaut wird, dass Klischees wieder aufkamen. Ich habe zu der Zeit noch in München gelebt. Durch die Abgrenzung begann mir bewusst zu werden, dass ich ein Ossi bin. Ich habe noch einen anderen Blick auf die DDR und die Nachwendejahre. Ich bin in anderen Strukturen aufgewachsen, mit einer anderen Geschichte und in einer anderen Umgebung. Aber ich habe das noch nicht so richtig reflektiert.

„ München war mir ein bisschen zu fertig“

Hast du dich in München wie eine Fremde gefühlt?

Nee, so würde ich das nicht sagen. Ich habe das damals auch noch gar nicht so bewusst benennen können. Aber ich war schon irritiert, als eine westdeutsche Freundin zu mir sagte, dass sie durch Pegida ganz finstere Klischees über Ostdeutsche aus der Schublade hole, auch ungewollt. Sie dachte: „Ihr Jammerlappen, dass ihr euch immer noch benachteiligt fühlt“. Und ich merkte irgendwann, dass ich plötzlich anfange über den FC Magdeburg zu reden, obwohl mir Fußball eigentlich total egal ist. Gleichzeitig habe ich bemerkt, dass ich aus München weg muss, mir war die Stadt immer ein bisschen zu fertig. Schon einige Jahre zuvor hatte ich einmal für ein Praktikum in München gelebt – schon damals hatten mir die abgewrackten Häuser gefehlt. Zu dieser Zeit habe ich das noch gar nicht mit Ost und West in Verbindung gebracht. Es war nicht meine Heimat, wo ich herkomme und die Codes verstehe. Das war mir erst im Nachhinein bewusst, als ich angefangen habe mir darüber Gedanken zu machen.

Nörgeln Ossis nur herum? Das Klischee machte sie erst sprachlos, dann wollte sie es genauer wissen und fragte nach: Buchautorin Valerie Schönian. Quelle: Lena Meyer

Was löst es in dir aus, wenn Ostdeutschen unterstellt wird, dass sie nur nörgeln?

Das hat sich mit der Zeit verändert. Am Anfang war ich sprachlos, ein bisschen erschrocken. Ich habe mich dann gefragt, ob da etwas dran ist und woher das kommt. Mittlerweile ist es so, dass ich auch wütend werde. Es ärgert mich, ohne dass ich es allen einzelnen Westdeutschen zum Vorwurf mache. Man wacht nicht als westdeutsche Person auf und denkt sich: Da gibt es ja noch den Osten, da mache ich mir mal Gedanken drüber. Man muss darauf gestoßen werden. Und wenn die ostdeutsche Erzählung weder in den Medien auftaucht, noch in der Schule oder von den Eltern thematisiert wird – oder nur in Verbindung mit den Vorurteilen einhergeht - dann mache ich da niemandem einen Vorwurf, wenn er oder sie diese Erzählung nicht kennt. Es macht mich dann aber schon wütend, wenn Leute auf einem Standpunkt beharren, der für mich ganz offensichtlich die ostdeutsche Perspektive nicht mit einschließt.

Wann hast du angefangen, dir Gedanken über den Osten und Westen zu machen?

Dieses bewusste Nachdenken und Benennen begann so richtig, als ich angefangen habe im Leipziger Büro der ZEIT zu arbeiten. Dort saßen wir einmal alle zusammen und haben überlegt, was die Themen für die nächsten Wochen sind. Ich habe erwähnt, dass ich mich ostdeutscher fühle, je älter ich werde. Mein Chef Martin Machowecz wollte, dass ich das aufschreibe. Erst dann habe ich meine Erlebnisse eingeordnet. Ende 2017 wurde der Artikel veröffentlicht. Es gab viele Reaktionen von gleichaltrigen Nachwendekindern. Da habe ich zum ersten Mal bemerkt, dass es vielen so geht, wie mir. Und dann ist es nicht mehr ein privates Gefühl, dann wird es politisch.

„Wir können genauso gut Bewerbungen schreiben“

Wie würdest du ostdeutsche Nachwendekinder definieren?

Wir sind im wiedervereinigten Deutschland aufgewachsen und wir kommen gut klar. Wir können genauso gute Bewerbungen schreiben, wie unsere westdeutschen Altersgenossen. Aber trotzdem sind wir noch davon geprägt in Ostdeutschland groß geworden zu sein. Was bedeutet das? Wir sind mit einer anderen Geschichte und anderen Strukturen aufgewachsen. Unsere Eltern haben in zwei verschiedenen Systemen gelebt, unsere Großeltern wahrscheinlich in drei. Wenn das so ist, dann beeinflusst das natürlich, wie du auf dein Leben schaust. Dann beeinflusst das auch, was du deinen Kindern mitgibst.

Zum Beispiel?

Wir sind mit weniger Geld groß geworden, wir bekommen weniger Erbe. Es gibt weniger Großunternehmen, wo wir mit 16 Jahren einen Ferienjob hätten machen können, um in ein paar Wochen tausende Euro zu verdienen und damit die erste große Reise machen zu können. Wenn du die Sicherheit nicht hast, dass du mit 30 Jahren irgendetwas erben wirst, dass deine Eltern dir mit 25 Jahren eine Eigentumswohnung in Berlin kaufen können, dann gehst du auch anders durchs Leben. Wir sind außerdem in einer anderen Umgebung aufgewachsen. Das alles sind Unterschiede, aber es bedeutet nicht, dass das etwas Trennendes sein muss.

Wie siehst du dich in dem Ganzen? Als Vermittlerin?

Ja, ich glaube, wir sind so eine Art Generation im Scharnier. Also zwischen den älteren Ostdeutschen mit Umbruchserfahrung und allen andern. Ich glaube schon, dass noch ganz oft kein Bewusstsein für die ostdeutsche Parallelerzählung stattfindet. Das ist schade, für die Westdeutschen, weil sie viele tolle Sachen verpassen, von denen man auch lernen kann – Stichwort Frauenpolitik in der DDR. Und schade für die Ostdeutschen, weil sie das Gefühl haben, ihr Leben hier wird nicht gesehen. Und da können wir, glaube ich, eine gute Vermittlerrolle einnehmen. Weil wir eine Verständniskompetenz haben - so nenne ich das.

„Frei von Angst, dass man mir Ostalgie vorwerfen kann“

Was bedeutet das?

Wir haben keine Transformationskompetenz, das ist das, was sich die dritte Generation Ost attestiert. Das ist die Generation der Wendekinder, die noch als Kinder oder Jugendliche in der DDR gelebt haben. Sie haben diesen politischen Umbruch erlebt und haben daher, sagen sie, die Kompetenz auch mit neuen Herausforderungen und Umbrüchen besser umgehen zu können Diese Transformationskompetenz haben wir Nachwendekinder nicht. Aber ich glaube: Wir können nachvollziehen, was es bedeutet die Transformation erlebt zu haben. Warum? Weil wir, erstens, noch in diesen Nachwirkungen der Strukturen aufgewachsen sind und, zweitens, ist es unsere Familie, die uns davon erzählt. Deswegen können wir das natürlich besser verstehen. Gleichzeitig – und das unterstelle ich eigentlich jedem Nachwendekind – wollen wir die DDR nicht zurück. Deswegen bin ich recht frei von der Angst, dass man mir Ostalgie vorwerfen kann. Denn natürlich sehne ich mich nicht in ein System zurück, das politisch unfrei, das eine Diktatur war. Ich bin heilfroh über die Wiedervereinigung und unsere Demokratie. Aber trotzdem möchte ich mir Sachen wie die Frauen- und Familienpolitik in der DDR anschauen, weil sie nicht so schlecht war. Und davon können wir heute noch einiges lernen.

Frauen hatten zum Beispiel einen gesicherten Kitaplatz und es wurde ihnen garantiert zu ihrem Arbeitsplatz zurückzukehren. Aber sie durften sich nicht entscheiden.

Genau. Ich fühle mich total privilegiert, weil ich mich entscheiden kann. Ein paar meiner westdeutschen Freundinnen erzählen mir schon von so einer leisen Stimme im Kopf, die den Vorwurf der „Rabenmutter“ fürchtet. Es ist in Westdeutschland immer noch ein Konzept, was arbeitenden Müttern vorgeworfen wird. Ich habe keine Kinder, aber fühle mich recht frei von der Angst dieses Vorwurfs. Bei uns haben alle ihr Kind früh in die Kita gegeben, das heißt nicht, dass sie schlechte Eltern sind. Es muss alles natürlich weitergedacht werden, aber es gibt eben einige Sachen aus der DDR, von denen wir etwas hätten mitnehmen können.

„Für Westdeutsche hat sich teils gar nichts verändert“

Über den Begriff „Ossi“ hast du in deinem Buch geschrieben: „Er erinnert Westdeutsche daran, dass Deutschland mal ein geteiltes Land war. Und Ostdeutsche an die Vorurteile, die Ihnen entgegengebracht wurden.“ War nicht für beide Teile Deutschlands das Land geteilt?

Ich meine damit: Ossis ist es viel mehr bewusst, dass Deutschland mal geteilt war, weil sie jetzt in einem anderen System leben – zumindest den älteren Ostdeutschen, die diesen Umbruch erlebt haben. Für Westdeutsche hat sich dadurch viel weniger oder teilweise gar nichts verändert. Dass aber etwas anders geworden ist, dass es da auch noch ein paar Probleme gibt – daran werden viele erst erinnert, wenn man „den Osten“ oder eben „die Ossis“ in der Öffentlichkeit thematisiert. Aber viele verdrehen dann erstmal die Augen, auch die älteren Ostdeutschen.

Denkst du, es verändert sich dennoch etwas?

Ich glaube, bei den jüngeren Ostdeutschen ist das anders. Als ich meinen Eltern sagte, ich fühle mich ostdeutsch, haben sie gefragt, was ich denn noch mit dem Osten zu tun habe. Das ist eine Frage, die ich oft gehört habe. Und eben auch die Frage Ost, West ist das nicht mal vorbei? Bei jüngeren Leuten erlebe ich das nicht so. Ich hatte meine erste kleine Lesung in Görlitz, wo nur jüngere Leute da waren und da kam diese Frage nicht ein Mal. Da wurde eher nach den verschiedenen Erfahrungen gefragt. Das fand ich schon interessant.

Für einen Tag in die DDR ? „Vielleicht der 1. Mai“

Hast du manchmal das Gefühl um dein Ossi-Dasein kämpfen zu müssen?

Ja, schon. Wobei Kampf nach zu viel Widerstand klingt. Das steht für mich, mittlerweile, gar nicht zur Debatte. Ältere Ostdeutsche sagen mir manchmal dass ich die DDR doch aber nicht kennengelernt hätte und deswegen nicht über „den Osten“ reden könne. Ich entgegne dann: Der Osten hat nicht aufgehört zu existieren. Am Anfang hat es viel mit mir gemacht – dieses Absprechen. Es kam ja selbst von meinen Eltern. Da dachte ich: Wer bin ich denn etwas anderes zu behaupten? Aber jetzt habe ich auch mit so vielen anderen Nachwendekindern gesprochen, denen es geht wie mir, dass es mir gar nicht einleuchtend erscheint, warum ich nicht ostdeutsch sein kann, nur weil ich die DDR nicht erfahren habe.

Wenn du für einen Tag in die DDR reisen könntest, was würdest du tun?

Vielleicht würde ich mir einen Tag aussuchen,an dem es ein Volksfest gab, damit ich so etwas mal sehen kann – wie beim 1. Mai. Dann würde ich unauffällig in eine Stasi-Zentrale hineinschnuppern, um mir das mal anzuschauen, weil es spannend ist und natürlich auch so erschreckend. Die zweite Hälfte des Tages würde ich versuchen das Lebensgefühl des Alltags zu erfahren. Vielleicht würde ich dafür arbeiten gehen in einer Fabrik oder Kaufhalle und danach mit den Kolleginnen noch in die Gaststätte um die Ecke. Mir wird oft von so einem anderen Gefühl der Geselligkeit erzählt, das interessiert mich.

Was wünscht du dir für die Zukunft?

Mehr Anerkennung der Vielseitigkeit dieses Landes – und da geht es um alle Perspektiven. In Bezug auf den Osten und den Westen: Dass die ostdeutsche Perspektive mehr gesehen wird, die anderen Strukturen, der andere Blick. Also quasi ein Ostbewusstsein entsteht. Aber das gleichzeitig klar wird: Das alles muss nichts Trennendes sein. Im Gegenteil, Unterschiede sind etwas Bereicherndes. Das wäre der erste Schritt. Im zweiten müssen wir über Augenhöhe sprechen, im medialen, politischen, historischen, wirtschaftlichen Bereich. Da geht es um Fragen der Machtverteilung und Repräsentation. Wichtig ist, dass die ostdeutsche Parallelerzählung Teil der gesamtdeutschen Erzählung wird. Nicht, dass sie verschwindet. Wir können Ossis sein, in einem wiedervereinigten Land.

Von Nicole Grziwa