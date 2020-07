Heringsdorf

Auf der Seebrücke in Heringsdorf (Insel Usedom) sitzen fünf Leute und genießen das Leben: Sie reden, lachen und schauen in den Abendhimmel. Die Runde fällt nicht auf inmitten der Urlauber, die einen der beliebten Tische beim Italiener rechtzeitig zum Sonnenuntergang ergattern konnten. Fast alle hier werden noch viele Male die Sonne in der Ostsee versinken sehen. Nur eine nicht.

Mandy Kühr gehört zu der kleinen Gruppe. Sie sitzt im Rollstuhl. Erst auf den zweiten Blick fällt auf, dass drei ihrer vier Begleiter Kleidung mit dem Aufdruck des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) tragen. Sie gehören zum Team des Wünschewagens. Er ermöglicht todkranken Menschen eine letzte Reise an ihren Sehnsuchtsort. So wie am Donnerstag der 38-Jährigen. Sie wird bald sterben.

Wunsch stand auf „ Löffelliste “

Die junge Frau spricht ohne Pathos von ihrer Situation und dem nahen Ende: „Ein Sonnenuntergang in Heringsdorf stand auf meiner Löffelliste. Genau wie Fallschirmspringen. Aber das ist gerade etwas schwierig.“ Lachen in der Runde. Was ist eine Löffelliste? „Na eine Liste mit Dingen, die man gern tun will, bevor man den Löffel abgibt.“

Als Kind sei sie mit den Eltern im Sommer nach Rügen gefahren. Usedom kannte sie noch nicht: „Ich bin so froh, dass der ASB diese Reise ermöglicht.“ Mandy Kühr blickt zum rot leuchtenden Lichtstreif am Horizont. „Wir wollten eigentlich viel früher fahren, aber dann kam Corona. Ich dachte, dass ich es nicht mehr schaffe.“

Beerdigung ist schon organisiert

Sie liebt die Stimmung bei Sonnenuntergang. So sehr, dass sie auf der Fotoplattform Instagram den Namen „deeplight“ – englisch etwa „unergründliches Licht“ – trägt. Dort veröffentlicht sie Bilder des Abendhimmels vor ihrem Fenster im Missionshaus Malche im brandenburgischen Bad Freienwalde. Dramatische Himmel in allen Farben, und nicht nur das. Sie berichtet im Internet vom Abschied und wie wichtig es ihr ist, den Weg ganz selbstbestimmt zu gehen. Denn Mandy Kühr hat entschieden, dass ihr Herz nun oft genug operiert wurde.

2011 erfuhr sie von ihrer Herzschwäche. Immer wieder wurde sie seitdem operiert – auch mit Folgeschäden. Zweimal blieb ihr Herz stehen. Vor einer der letzten OPs bestand sie darauf, erst ihre Beerdigung zu organisieren. Sie wollte nichts dem Zufall überlassen. Erst recht nicht die Musikauswahl. „Nachher wird da noch ein Lied gespielt, das ich gar nicht mag.“

„Meine Kraft ist zu Ende.“

In einigen Wochen sollte der Schrittmacher ausgetauscht werden. Sie hat sich dagegen entschieden. Sagt: „Meine Kraft ist zu Ende.“ Eine Entscheidung, die ihr Begleiter, der Pfarrer und Krankenhausseelsorger Andreas Reich, respektiert: „Sie hat sich intensiv mit der Spannung zwischen Resignation und Hoffnung auseinandergesetzt. Sie will das alles nicht mehr. Ich sehe die Klarheit, die sie gewonnen hat. Das und dazu ihr britischer Humor beeindrucken mich.“

Tatjana Jury ist Wünschewagen-Botschafterin

Es ist tatsächlich überraschend, wie viel am Tisch gelacht wird. Dazu trägt auch Tatjana Jury bei, die wie alle Helfer des ASB die Reise ehrenamtlich begleitet. Obwohl sie in Brandenburg ein prominentes Gesicht hat, ist sie hier einfach ein Teil des Teams. Die Moderatorin ist fünfmal die Woche im RBB zu bester Sendezeit im Nachrichtenmagazin „ Brandenburg aktuell“ zu sehen und dazu Wünschewagen-Botschafterin.

„Der ASB kam auf mich zu“, erzählt sie. Anfangs sei sie unsicher gewesen, habe nicht recht gewusst, was auf sie zukommt, wenn sie Sterbende begleitet. „Aber ich kann mich nicht überall raushalten. Außerdem packe ich an, wenn ich helfen kann.“ Das Ehrenamt erde sie enorm, so Tatjana Jury. Woher sie wisse, wie man auf todkranke Menschen zugeht? „Ich hatte mit dem Thema schon Berührung, in der Familie.“ Und zu Mandy Kühr: „Du hast es mir heute ja auch sehr leicht gemacht.“

Nur noch Palliativversorgung

Dass Tatjana Jury dabei ist, war eine Überraschung. Ihr Name stand auf der Löffelliste. Ein Autogramm von der Moderatorin hatte Mandy Kühr gewünscht. Nun haben sie einen ganzen Tag miteinander verbracht, kurz Freude und Leid geteilt. Zurück im Missionshaus wartet die Palliativversorgung. Es geht nicht mehr ums Heilen, nur die Schmerzen werden gelindert.

Und der Sonnenuntergang? Er war an diesem Abend nicht dramatisch. Ohne großes Aufsehen ist die Sonne aus dem Tag geglitten und es wurde leise Nacht.

23 Wünschewagen sind deutschlandweit unterwegs. Sie erfüllen letzte Lebenswünsche schwerstkranker Menschen jeden Alters – kostenlos. Mit der Ostsee verbinden die Fahrgäste oftmals ihre Erinnerungen an gemeinsame Sommerurlaube mit der geliebten Familie in Rerik, Kühlungsborn, Heringsdorf oder Warnemünde, berichtet eine Sprecherin des Brandenburger Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Sie ist eines der am häufigsten gewünschten Ziele. Erlebnisse, die glücklich machen: Ein Fischbrötchen essen, auf der Seebrücke stehen, einfach nochmal das Meer sehen – das wünschen sich die Fahrgäste des ASB bei einem Ausflug an die Ostsee. Der ASB arbeitet ehrenamtlich und finanziert alle Wünschewagen über Spenden.

Von Juliane Schultz