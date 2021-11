Insel Usedom

Die nächste Folge des Usedom-Krimis feiert am Donnerstag (4. November) Premiere im Ersten. Es ist bereits die 14. Folge und sie trägt den Titel „Entführt“. Zwei weitere Folgen werden an den darauf folgenden Donnerstagen ausgestrahlt: am 11. November „Ungebetene Gäste“ und am 18. November „Der lange Abschied“.

Bereits im Sommer konnten einige Hundert Besucher die Folge „Entführt“ im Heringsdorfer Kaiserbädersaal anschauen. Zu den Premierengästen zählte Hauptdarstellerin Katrin Sass, die bekanntermaßen die Ex-Staatsanwältin Karin Lossow spielt. Unser Mitarbeiter Dietmar Pühler hatte die Gelegenheit, die Schauspielerin zu den nächsten drei Krimi-Folgen zu befragen.

Frau Sass, Sie waren Ende August bei der Premiere der 14. Folge des Usedom-Krimi „Entführt“ im Kaiserbädersaal anwesend. Wie haben Sie das Publikum erlebt?

Der Film ist sehr gut angekommen, was uns alle sehr gefreut hat. Normalerweise bekommt man die Reaktionen nur ganz schwer mit. Es ist ja ein Krimi. Bei einer Komödie lachen die Leute, bei einer Tragödie weinen sie. Bei einem Krimi ist das anders.

Ohne zu viel zu verraten, wird es eine Zäsur beim Usedom-Krimi geben. Denn das „Mörderhus“ brennt ab. Wie kam es dazu?

Astrid Dannegger war über all die Jahre eine fantastische Gast- und Motivgeberin. Unser ganzes Team hat das „Mörderhus“ sehr geliebt. Aber über Tage ein vierzigköpfiges Drehteam um sich zu haben, ist keine Kleinigkeit. Da ist doch eine Menge los, und es gibt viel Unruhe.

Frau Dannegger hat die Dreharbeiten rund um ihr Haus durchaus genossen, sie mochte die Gespräche, aß mit uns am Cateringwagen zu Mittag. Doch nun wurde es ihr ein bisschen viel. Zumal Corona die Drehbedingungen nicht gerade erleichtert hat. Sie hatte zuletzt Sorge, dass wir ihr – trotz eines umfangreichen Hygienekonzepts – Corona ins Haus tragen.

Es gab im vergangenen November ja noch keine Impfungen, nur Tests. Es wurde schon sehr anstrengend für sie. Und nun gönnen wir ihr die Ruhe. Es war eine unheimlich schöne Zeit bei Astrid Dannegger und ich war, als das Haus im Film abbrannte, wirklich traurig. Es ging mir emotional ziemlich nah, denn das „Mörderhus“ war auch ein Stück Filmheimat auf Usedom.

In der Folge „Entführt“ wird Ellens Sohn Jesper gekidnappt. Und zwar von Ellens Mutter Patrizia. Karin kommt bei der Ermittlung eine wichtige Rolle zu. Welche und warum?

Auf den Bildern einer Überwachungskamera erkennt Karin Lossow in der Entführerin ihre Jugendfreundin Patrizia Hardt wieder – Ellens Mutter, die vor 30 Jahren spurlos verschwand. Und so gerät Karin – wieder mal – mitten in einen Fall, weil sie die Einzige ist, die etwas über Patrizia weiß. Es stellt sich heraus, dass Ellens Mutter unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leidet.

Karin hatte schon damals gemerkt, dass mit ihrer Freundin etwas nicht stimmt. Nun versteht sie besser, was Patrizia antreibt, warum sie handelt wie sie handelt – getrieben von Neid einerseits und dem starken Gefühl andererseits, dass andere die Schuld an Patrizias Scheitern im Leben tragen. Gefühle, die der Lossow komplett fremd sind.

Schließlich schafft sie es mit ihren Mitteln, das Kind zu retten und Patrizia zu konfrontieren. Der Showdown zwischen den beiden Frauen wird gruselig. Aber es war ein großartiger Dreh! Felix Herzogenrath hat eine wirklich tolle Regiearbeit geleistet.

Katrin Sass bei früheren Drehaufnahmen in Morgenitz. Quelle: Dietmar Pühler

Ihre Gegenspielerin Patrizia wird von Marion Kracht dargestellt. Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit ihr erlebt?

Ich kannte Marion Kracht nicht persönlich. Zunächst dachte ich: Das wird etwas Kühles werden. Wir werden den Film abdrehen und dann auf Wiedersehen sagen. Irrtum. Es ist etwas Wunderbares zwischen uns entstanden. Sie hat die Rolle der Patrizia großartig gespielt und mit sehr sparsamen, sensiblen Mitteln diese psychisch kranke Frau verkörpert. Fantastisch, wie sie das gemacht hat.

Und auch menschlich war es eine sehr schöne Begegnung. Wirkliches Teamplay zwischen uns. Vor Beginn der Dreharbeiten hat sie mich besucht, damit wir uns kennenlernen können. Wir haben uns auf Anhieb verstanden und einen ganzen Nachmittag verschwatzt. Den Besuch werde ich bald erwidern. Wir wohnen ja beide in Berlin.

Sie haben im vergangenen Winter unter besonderen Bedingungen gedreht. Wie haben sie die Dreharbeiten auf Usedom erlebt?

Wir waren zu Beginn des Jahres besonders lange auf Usedom, weil wir gleich zwei Folgen hintereinander gedreht haben. Mein erster Drehtag musste geschoben werden, weil mein Ischiasnerv plötzlich rebellierte. Unsere Regisseurin musste kurz vor Drehbeginn absagen, weil sie sich das Bein gebrochen hatte. Ralf Huettner sprang kurzfristig ein, ihm blieben nur wenige Tage für die Vorbereitung.

Gleich zu Beginn hatten wir einen heftigen Wintereinbruch mit Schnee, Eis und Temperaturen weit unter null Grad. Da ich schnell friere, war das Wetter natürlich recht anstrengend für mich. Dann schmolz der Schnee – mitten im Dreh – und es wurde richtig frühlingshaft. Schön für mich, fatal für die Bilder, die nun nicht mehr zusammenpassten – wir drehen ja fast ausschließlich außen. Und schließlich kam der Winter mit Macht ein zweites Mal zurück.

Dazu Drehen unter Corona-Bedingungen: Jeden Tag Tests, Abstand halten, immer Maske tragen, wenn die Kamera nicht läuft – diese Dreharbeiten waren für das ganze Team eine Herausforderung. Doch in mir erwacht die Karin Lossow, wenn es schwierig wird. Dann werde ich ganz ruhig und sage mir: Wir sind hier nicht der Nabel der Welt. Wir operieren schon gar nicht am offenen Herzen. Es ist alles nur halb so wild. Keiner stirbt und wir alle haben Arbeit. Also alles gut!

Wie haben Sie die Insel bei den Dreharbeiten während des Lockdowns wahrgenommen?

Wir haben ja das Glück, in der Kälte zu drehen. Dadurch haben wir viele Freiheiten. Es geht uns um Stimmungen. Die Insel hat im Winter eine andere Schönheit, die ist unheimlich reizvoll. Dieses Mal fielen die Urlauber weg. Denn sonst laufen auch im Winter Leute am Strand rum. Es war wirklich Stille, leer, wahnsinnig.

So gab es Freiheiten, die man sonst nicht hat. Ich konnte meinen Hund frei auf der Strandpromenade laufen lassen, die war ja menschenleer. Auch im Hotel waren wir allein. Usedom war von einer gespenstischen Schönheit.

Probe am Bansiner Strand im Jahr 2019: Rikke Lylloff als Kommissarin Ellen Norgaard und Rainer Sellien als Polizist Holm Brendel treffen am Fundort einer Wasserleiche ein. Quelle: Dietmar Pühler

Bereits im vergangenen Jahr feierte die Folge „Schmerzgrenze“ auf der LED-Wand am Heringsdorfer Strand Premiere. Wie fanden Sie diese Art der Uraufführung an einem der Schauplätze des Usedom-Krimis?

Das war großartig. Ich habe so etwas noch nicht erlebt: Eine Leinwand im Meer mit Szenen am Meer. Unglaublich. Und es war warm. Für dieses Mal hatte ich mir schon Winterklamotten herausgeholt, bis es hieß, die Aufführung findet im Kaiserbädersaal statt.

Sollten Ihrer Meinung nach diese Vorabaufführungen fortgesetzt werden?

Natürlich. Die Premiere am Strandkino ist ja auch ein Dankeschön für die Komparsen und die Einwohner, die zum Teil auch mir geschrieben haben „Vielen Dank, Frau Sass, dass Sie Werbung für unsere Insel machen“.

Seit 2014 spielen Sie die Hauptrolle der Ex-Staatsanwältin Karin Lossow im Usedom-Krimi. Mittlerweile sind dreizehn Folgen im Ersten gesendet worden. Die 12. Folge „Schmerzgrenze“ erzielte mit 6,93 Mio. Zuschauern den bisherigen Höchstwert. Wie wichtig sind solche Zahlen für Sie als Schauspielerin oder für die Produktion?

Natürlich ist der Erfolg wichtig. Und der Maßstab dafür sind die Einschaltquoten. Die Zahlen habe ich am Anfang gar nicht so sehr wahrgenommen. Doch heute hofft man schon auf eine 5 oder eine 6 vor dem Komma.

16 Folgen des Usedom-Krimis sind bereits gedreht. Wie sieht es für die Zukunft aus? Gibt es genug Stoff für die nächsten sieben Jahre?

Keine Ahnung. Ich bin ja Schauspielerin. Das müssen die Autoren mit dem Produzenten entscheiden. Für Karin Lossow hat sich ja viel geändert in der Privatsphäre. Den Ehemann erschossen, die Tochter verloren. Die Familie war der rote Faden. Jetzt kommt eine neue Familie. Von daher darf man gespannt sein.

Wann finden die nächsten Dreharbeiten statt?

Wir drehen die nächste Folge im November und Dezember. Danach von Anfang Februar bis Mitte März und von Mitte März bis Anfang April. Also wieder drei Folgen mit verschiedenen Regisseuren.

Sie stehen seit fast vierzig Jahren vor der Kamera und noch länger auf der Bühne, haben sich etliche Filmpreise verdient, und dann gibt es noch die unbekannte Seite von Ihnen: Sie singen Chansons und sind mit dem Programm „Königskinder“ aufgetreten. Gibt es da eine Fortsetzung?

Ja. Wir sind gerade dabei, eine Platte aufzunehmen mit Texten, die für mich geschrieben wurden. Die haben mit meiner Biografie zu tun.

Wird man Sie auch mal im Kaiserbädersaal hören können?

Mal sehen. Warum nicht? Auf jeden Fall fangen wir wieder in der „Bar jeder Vernunft“ in Berlin an.

Sie leben außerhalb von Berlin. Wie sehr sind Sie noch Ihrer Heimat in Mecklenburg-Vorpommern verbunden?

Sehr. Ich habe überlegt: Gehst du wieder zurück? Mir würde dann aber die Großstadt fehlen. Ich lebe im Speckgürtel von Berlin und am Wasser. Wasser ist mir schon wichtig. Und im Winter bin ich ja wieder hier. Auf Usedom.

Von Dietmar Pühler/OZ