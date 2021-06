Usedom: Entwicklung eines deutsch-polnischen Grenzstreifens beginnt

Ahlbeck

Moro – dahinter verbirgt sich ein Modellvorhaben der Raumordnung (Moro) mit dem Titel „Integrierte Planung im deutsch-polnischen Verflechtungsraum“. 50 000 Euro erhofft sich die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf aus dem Programm, um die Entwicklung des deutsch-polnischen Grenzstreifens voranzutreiben.

Der Grundsatzbeschluss datiert bereits von 2016. Die Kommune will in Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb der Kaiserbäder und der Stadt Swinemünde den Grenzstreifen entwickeln. Geplant ist eine Begegnungsstätte mit grenzübergreifenden Projekten, die vorrangig jungen Erwachsenen sowie Kindern, Familien und Älteren zugute kommen sollen.

Heringsdorf: Prozess noch am Anfang

„Wir stehen noch ganz am Anfang. Jetzt geht es darum Projektideen zu entwickeln“, sagt Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos). Zu den 50 000 Euro erhoffen sich die Kaiserbäder weitere 40 000 Euro aus dem Fonds Metropolregion Stettin. Da die Gesamtausgaben bei 108 000 Euro liegen, würde die Gemeinde bei 18 000 Euro Eigenmittel liegen. Im laufenden Etat sind für die Entwicklung des Grenzstreifens 20 000 Euro reserviert.

Sven Brümmel (Kaiserbäderbündnis) gab allerdings zu bedenken, „sich bei aller Planung nicht an die FFH-Gebiete in dem Bereich zu vergreifen. Grenzübergang bis Europapromenade ist okay“, sagt Brümmel. Dass die Bebauung einer Grenze hoch komplex ist, darauf verwies die Bürgermeisterin. „Das ist ein sehr empfindliches Territorium mit Wald und Küstenlinie. Dafür gibt es eine deutsch-polnische Grenzkommission“, so die Verwaltungschefin.

Auf dem Parkplatz am Grenzübergang Ahlbeck fanden in der Vergangenheit bereits Konzerte statt. Vor elf Jahren war Nena zu Gast. Die Tradition soll in diesem Jahr fortgesetzt werden. An der Grenze zum Nachbarland sind Mitte Juli auf einer begrenzten Fläche für 400 Gäste Musikevents geplant. Am 16.Juli spielen „Mazze Wiesner & Band“, einen Tag später „Bell, Book & Candle“ und am 18.7. „Ghosttown Company“.

Von Henrik Nitzsche