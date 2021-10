Urlauberin wird auf Rügen von Steilküste gerettet – und soll nun zahlen

Sassnitz

Das könnte richtig teuer werden: Eine Urlauberin musste am 16. Oktober von den Höhenrettern der Sassnitzer Feuerwehr aus dem Steilhang in der Nähe des Königsstuhls gerettet werden. Wehrführer Marcel Gau kündigte am Folgetag gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG an, der Frau den Einsatz in Rechnung stellen zu wollen. Kosten: etwa 500 bis 600 Euro. Damit nicht genug. Auch das Nationalparkamt werde offenbar ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten, so Gau.

17 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort

Die Einsatzkräfte waren gegen 15 Uhr alarmiert worden, weil eine Person auf etwa 50 Metern im Kliff festhing - rund 50 bis 100 Meter vom Königsstuhl entfernt. Ein Höhenretter seilte sich schließlich zu der Frau ab und sicherte sie. Anschließend wurden beide mit der motorisierten Seilwinde den Steilhang hinauf gezogen, so Gau. Die Frau, die 1973 geboren sein soll, blieb unverletzt und wurde dem Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz mit 17 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen der Sassnitzer Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war gegen 16.45 Uhr beendet.

Mann konnte sich selbst befreien

Wie die Frau in diese missliche Lage gekommen war, müsse noch geprüft werden, so der Sassnitzer Wehrführer. Das Urlauberpaar sei von Lohme auf dem Wanderweg in Richtung Königsstuhl unterwegs gewesen. Nach eigenen Aussagen seien die beiden Urlauber einem ausgeschilderten Wanderweg gefolgt und wären dann aber nicht weiterkommen. Dann seien sie in die Steilküste geraten. „Der Mann konnte sich dort wieder selbst befreien, aber die Frau nicht“, schildert Marcel Gau und ist sehr verwundert. „Ich kann das nicht nachvollziehen, das ist mir suspekt. Ich merke doch rechtzeitig, wenn ich nicht mehr vor und zurück oder hoch und runter komme. Das höre ich zum ersten Mal. Wir werden da noch mal nachhaken, wie das sein kann.“

Man muss immer mit Abbrüchen rechnen

Alte, nicht mehr nutzbare Wanderwege seien eigentlich mit Barrieren versperrt. Zudem seien im Nationalpark überall Schilder, die auf die Wanderwege, Abbruchgefahren und das richtige Verhalten hinweisen. Gerade zu jetzigen Jahreszeit mit viel Regen sei besondere Vorsicht geboten. „Man muss immer mit Abbrüchen rechnen“, so Gau. Einige Menschen würden aber immer wieder viel zu dicht an die Kliffkanten treten. Davon habe ihm gerade eine Bekannte Fotos geschickt, die sie bei einem Spaziergang an der Steilküste aufgenommen hatte.

Vor gut einem Monat hatten die Sassnitzer Höhenretter aus dem Steilhang nahe Lohme geborgen, nachdem sie sich ihren Fuß verletzt hatte. Sie soll mit Flip-Flops unterwegs gewesen sein.

Von Gerit Herold