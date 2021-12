Dierhagen

Mitten durch den Ort Dierhagen im Landkreis Vorpommern-Rügen (Mecklenburg-Vorpommern) verläuft die Sollbruchstelle der Gesellschaft. Der Grat, an dem die Wut der Corona-Skeptiker und Impfgegner in Verweigerung umschlägt. Verweigerung gegenüber dem Staat. Verweigerung gegenüber den Epidemiologen, Virologen, den Politikern. Verweigerung gegenüber der Pandemie.

Hier im beschaulichen Ortsteil Dändorf praktiziert der Allgemeinmediziner Joachim Bennien. In der Szene ist zu hören, der promovierte Arzt stelle Masken- und Impfbefreiungen aus. Unkompliziert und schnell.

Wo sich die Praxis befindet, verraten die Autos mit fremden und heimischen Kennzeichen, die dicht an dicht am Straßenrand in der Neuen Reihe parken. „Seit drei bis vier Wochen ist hier richtig Betrieb – von morgens bis spät in die Nacht“, erzählt eine Bewohnerin. „Die Leute stehen stundenlang im Freien, um in die Sprechstunde zu kommen. Manche haben kleine Kinder dabei. Unverantwortlich ist das“, empört sie sich. Ihre Haltung zu dem, was dort ein paar Häuser weiter abläuft ist, klar. Ihren Namen will die Frau nicht nennen. Man kennt sich im Dorf.

Man duzt sich – verbunden in der Sache

Vor der Praxis, die sich im Erdgeschoss eines dieser typischen rot verklinkerten Einfamilienhäuser befindet, versammelt sich ein Pulk von Menschen. Man duzt sich – verbunden in der Sache. „Ein mutiger Arzt ist das. Hut ab.“

Im Flur haben die Gespräche einen ähnlichen Tenor: Die Wartenden berichten von empfundenen Diskriminierungen. Man werde ja regelrecht gelyncht, wenn man nicht geimpft sei, erzählt eine junge Frau. „Ich bin selbstständig, da kann mich die Impfpflicht mal“, erwidert ein Mann. Eine andere Frau berichtet, dass ihr Arbeitsvertrag nicht verlängert worden sei. Sie vermutet, weil sie nicht geimpft sei. Zustimmendes, empathisches Nicken von allen Seiten.

Sie ist die einzige, die in dem engen Wartebereich eine Maske trägt. Hygienevorschriften begegnet der Mediziner mit Humor. Neben einem Stapel Masken, den niemand zu interessieren zu scheint, steht ein Schild: „Masken-Reinheitsprüfung unklar. Mitnahme – auf eigene Gefahr.“

Bennien: Impfen bleibe ein Angebot

Ein Mann pendelt zwischen Sprechzimmer, in dem sich etwa zehn Menschen um den Arzt drängen, und Kopierer. „Geht alles ganz einfach“, sagt der Mann, während das Kopiergerät die vervielfältigten Vordrucke auswirft, die Bennien später unterschreiben wird. Man müsse keine persönliche Krankheitsgeschichte erzählen. Die Tür öffnet sich. Die Menschen verlassen strahlend und mit ausgefüllten Zetteln in der Hand das Sprechzimmer. Wir können rein.

Bennien ist ein freundlicher, zuvorkommender Mann. „Bitte nehmen Sie Platz.“ Er setzt sich auf die andere Seite des mit Papieren vollbepackten Schreibtisches. Rechtlich sieht er sich auf der sicheren Seite. „Ich versuche, die Leute mit ärztlichen Informationen gegen das Impfen auszustatten“, erzählt er, nachdem wir uns als Journalisten zu erkennen gegeben haben. Impfen bleibe ein Angebot, auch wenn die Impfpflicht kommt. „Der Politik geht es um den Herdenschutz, ich habe es als Arzt mit Menschen zu tun.“

Strafbefehl erlassen

Dass die Staatsanwaltschaft gegen ihn einen Strafbefehl erlassen hat, weil er ungerechtfertigte Maskenbefreiungen ausgestellt hat, perlt an ihm ab. „Ich werte das als Ritterschlag.“ Eine Nachfrage bei den Ermittlungsbehörden in Stralsund ergibt: Der Strafbefehl wegen des „Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse“ ist inzwischen rechtskräftig. Weitere Ermittlungen, bei denen es um gefakte Impfbescheinigungen geht, sind anhängig. Angst, seine Berufszulassung zu verlieren, habe er nicht. „Man kann mir meine Approbation nicht nehmen. Ich bin approbiert für das deutsche Volk“, sagt der 74-Jährige.

Eine impfskeptische Haltung vertritt Bennien nicht erst mit der Corona-Pandemie. Schon 2014, als an mRNA-Impfstoffe noch gar nicht zu denken war, erklärte er auf einem „Gesundheitstreff Rostock“, wie man sich Impfungen entziehen kann. Das Video lässt sich noch heute bei Youtube abrufen. Den „Übergriffen aus dem System“ könne man sich entziehen, mit Mitteln des „Systems“, erzählt er in dem Film. „Sie brauchen ein ärztliches Zeugnis, um das System in Schach halten zu können.“

Ermittlungen gegen weitere Ärzte

Geht es eigentlich um mehr? Um Widerstand gegen einen reglementierenden Staat, dem man bis in die Wurzeln misstraut? „Ja, das kann sein“, antwortet Bennien. Er sei Mitglied der Partei „Die Basis“, einer Partei, die im Sommer 2020 aus Protest gegen die Covid-Schutzmaßnahmen gegründet wurde und als der parteipolitischer Arm der „Querdenker“-Bewegung gilt. Den Staat bezeichnet er als „Schmarotzerhaufen“. Der Mensch sei nur noch ein ökonomischer Faktor, das Gesundheitswesen zur Gesundheitswirtschaft mutiert.

Bennien ist nicht der einzige Mediziner in Mecklenburg-Vorpommern, der Fake-Atteste ausstellen soll. Der Ärztekammer liegen aktuell Beschwerden gegen insgesamt vier Mediziner aus dem Bundesland vor. Gegen einen hat die Kammer eigenen Angaben zufolge inzwischen ein berufsrechtliches Verfahren eingeleitet, nachdem allein gegen ihn 26 Beschwerden eingegangen waren. Die Kammer nennt den Namen nicht, doch unsere Recherchen belegen, dass es sich bei dem Arzt nur um Bennien handeln kann.

Darüber hinaus hat die Kammer berufsrechtliche Ermittlungen gegen drei weitere Ärzte eingeleitet. Gegen drei andere Mediziner seien die Ermittlungen nach einer Prüfung eingestellt worden. „Die Ausstellung eines Zertifikats für eine Masken- oder Impfbefreiung für einen Menschen, der nicht in dauerhafter Behandlung bei diesem Mediziner ist, für uns unakzeptabel“, sagt Kammerchef Andreas Crusius. „Ein Arzt sollte sein Handeln an Fakten und Wissenschaft orientieren.“

Von Martina Rathke