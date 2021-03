Unfälle provoziert und bei Versicherungen abkassiert: Betrüger zu Haftstrafe verurteilt

Brandenburg/H

Ein Brandenburger Kriminalbeamter hat mit seiner Hartnäckigkeit den jahrelangen Betrug auf den Straßen der Stadt gestoppt. Thomas Dörrer (61) ist einem notorischen Unfallfahrer und dessen Betrugsmasche auf die Schliche gekommen. Nach seiner Zählung hat es der Betrüger bei 25 Verkehrsunfällen mit voller Absicht krachen lassen, um zu kassieren.

Das Schöffengericht Brandenburg an der Havel hat den 43 Jahre alten Enrico K. in dieser Woche wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gewerbsmäßigen Betrugs verurteilt.

Weil er vor der Richterin ein komplettes Geständnis ablegt, kommt der Angeklagte mit einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren davon. Seinen Führerschein muss er für mindestens drei Jahre und acht Monate abgeben.

Die Allianz zahlte

Neun Fälle hat der 43-Jährige gestanden, in denen er zwischen 2015 und 2018 absichtlich Verkehrsunfälle auf den Straßen seiner Heimatstadt provoziert und bei den verdatterten Unfallgegnern das arme Opfer gespielt hat.

Zudem hat der Angeklagte in sechs Fällen eingeräumt, dass er die Schäden an seinen eigenen Autos bei diversen Haftpflichtversicherern wie der Allianz geltend gemacht und in fünf Fällen tatsächlich auch abkassiert hat. Deutlich wurde im Gerichtssaal, dass diese 15 Straftaten nicht die ganze Wahrheit abbilden. Um das Strafverfahren nicht aufzublähen, wurden einige Fälle vorab eingestellt.

Opfer ausgeguckt

Wie ist der gelernte Stahlbetonbauer vorgegangen, der im illegalen Nebenerwerb Unfälle gebaut, seine Unfallgegner eingelullt oder eingeschüchtert und seinen Lebensunterhalt mit Betrug aufgebessert hat?

Nach dem Eindruck aus dem aktuellen Strafverfahren geht Enrico K. recht geschickt vor. Er guckt sich immer wieder Opfer im Straßenverkehr aus, die er im nächsten Moment in einen Unfall verwickeln und anschließend überrumpeln will.

Mit seinem T4 oder anderen alten Autos wählt er relativ unübersichtliche Stellen im Brandenburger Straßenverkehr – immer wieder die Sankt-Annen-Straße rund um die Einmündung Neustädtische Heidestraße sowie die Kreuzung Zentrumsring/Wilhelmsdorfer Straße mit ihrer im Jahr 2017 geänderten Verkehrsführung.

Beulen statt Schmerzen

Wehtun möchte Enrico K. niemandem. Er weiß, dass an solchen Stellen langsam gefahren wird und er bei einem geschickten Unfallmanöver wohl kaum jemanden verletzt wird. Personenschäden will er vermeiden.

Der Betrüger will Bagatellunfälle mit nicht allzu hohen Blechschäden provozieren. Der Schadenshöhe soll so sein, dass die Haftpflichtversicherungen anstandslos zahlen, statt den Aufwand zu betreiben, den Sachverhalt richtig aufzuklären. Das klappt meistens, auch wenn er mit vorgelegten Sachverständigengutachten die geforderte Summe nicht immer komplett erhält.

Die Spezialität des Unfallprovokateurs ist das beulenträchtige Rammen des anderen während eines Fahrspurwechsels beim Abbiegen oder Einfädeln.

Vorsorge am Unfallort

Der Brandenburger treibt Vorsorge, damit die Verkehrspolizei am Unfallort nicht feststellen kann, dass eigentlich er an den Unfällen Schuld trägt. Bei kleinen Blechschäden, das weiß er, wird nicht so genau hingeschaut.

Detaillierte Skizzen oder gar Fotos der Unfallstelle werden zumeist nicht angefertigt. Vor allem, wenn es keine Zeugen gibt und die Unfallgegner ihm nicht widersprechen.

Dafür sorgt Enrico K., ehe die Polizei eintrifft. Seine Unfallgegner hat er dann meistens so weit, dass sie im ersten Schockmoment an die eigene Schuld glauben. Mal gibt Enrico den Großzügigen: „Ist doch nicht so schlimm, nur ein Blechschaden“, beruhigt er eine Fahranfängerin in deren Führerschein-Probezeit.

Rumpelstilzchen

Der Blechschadenexperte kann aber auch anders. Als Zeuge schildert der Kriminalbeamte im Ruhestand, wie Enrico K. zum „Rumpelstilzchen“ wird. Ältere, unschuldige Menschen schnauzt er bei Bedarf an: „Blöde Kuh, kannste nicht gucken?“

Der Angeklagte sei von Unfall zu Unfall zunehmend selbstsicher aufgetreten, berichtet Thomas Dörrer. Der Beamte hat das wiederkehrende Muster des Betrugs als erster und lange Zeit einziger durchschaut.

Ein Zeuge in einem anderen Ermittlungsverfahren hatte Thomas Dörrer auf Enrico K. aufmerksam gemacht. Dieser Zeuge schlug vor, die Polizei müsse sich Enrico K. mal genauer anschauen mit seinen ganzen Unfällen.

25 Unfälle

Thomas Dörrer griff den Hinweis auf und fand ihn bestätigt. Neben seiner eigentlichen Arbeit recherchierte der Kriminalhauptmeister die Daten zu rund 25 Unfällen seit 2013, befragte Enrico K.’s Unfallgegner, die ihm erzählten, dass dem Zusammenstoß gar keine unfallträchtige Situation vorangegangen sei und wie der Fremde damals auf sie eingeredet habe.

Der Beamte ließ sich die Bußgeldbescheide zusenden und nahm Kontakt zu geschädigten Autohaftpflichtversicherern auf. Die Ermittlungen dauerten lange, standen sogar vor der Einstellung, bis nach wechselnden Zuständigkeiten ein Potsdamer Staatsanwalt die kriminelle Masche schließlich verstanden hatte.

Geständnis bringt Bewährung

Ein Geständnis wirkt sich immer strafmildernd aus. So auch bei Enrico K., den Rechtsanwalt Mario Schink mit dem Ziel einer Bewährungsstrafe verteidigte. Die vorsitzende Richterin hielt dem Angeklagten zugute, dass sein Geständnis ein andernfalls umfangreiches und mühsames Strafverfahren mit 17 Zeugen mit seinem Geständnis abgekürzt hat.

Zudem soll der berufstätige Angeklagte mit der Bewährung die Chance erhalten, den von ihm angerichteten Schaden zu begleichen. Dazu gehören außer den (mindestens) 6500 Euro ergaunerten Versicherungszahlungen auch die Schäden, die er an den Autos seiner Unfallgegner angerichtet hat.

Weitere Geschädigte

Richterin Susanne Götsche verpflichtet Enrico K. außerdem noch zu 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Ob sie den Angeklagten wiedersehen wird, ist noch unklar. Ein mutmaßliches Enrico-K.-Unfallopfer aus dem Jahr 2020 will nun mit einem Rechtsanwalt gegen den Mann vorgehen.

Von Jürgen Lauterbach