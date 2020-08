Tochter (15) rettet eigenen Vater aus der Ostsee

Ahrenshoop

Ein 15-jähriges Mädchen hat am Montag ihren eigenen Vater aus der Ostsee in Ahrenshoop gerettet. Wie die Polizei und Ahrenshoops Wehrführer Benjamin Heinke mitteilte, sei der 52-jährige Mann aus Dresden mit seiner Tochter um die Mittagszeit schwimmen gewesen, als ihn offenbar die Kräfte verließen.

Gemeinsam mit einer weiteren Schwimmerin zog die Tochter demnach ihren Vater an Land. Die Rettungsschwimmer der DLRG kümmerten sich mit Unterstützung der Feuerwehr um den 52-Jährigen, bis der Rettungsdienst eintraf. Schließlich wurde entschieden, den Mann per Hubschrauber abzutransportieren. Die Polizei brachte die Tochter nach Rostock.

Badeunfall beim Wellenbrecher in Ahrenshoop im Juli

Der Vorfall ereignete sich im Bereich des Hochufers zwischen Ahrenshoop und Wustrow. Der gefährliche Wellenbrecher in Ahrenshoop hatte laut Benjamin Heinke in diesem Fall keine Rolle gespielt.

Anfang Juli war im Bereich des Wellenbrechers ein 32-Jähriger ums Leben gekommen, nachdem er von der gefährlichen Strömung in dem Bereich erfasst wurde. Zwei Kinder konnten an diesem Tag gerettet werden. In der Folge ließ die Gemeinde Ahrenshoop große Hinweisschilder am Strand aufstellen, die vor der tödlichen Gefahr des Steinwalls warnen.

Von Robert Niemeyer