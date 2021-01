Wredenhagen

In Brandenburg soll bald Deutschlands größte Siedlung mit „Tiny Häusern“ entstehen. Die „Stars“ des RTL-Dschungelcamps bestreiten die Show dieses Jahr nicht im australischen Busch, sondern im Tiny House im Kölner Fernsehstudio. Die „winzigen Häuser“ sind seit einigen Jahren im Kommen und werden vor allem als kompakte Ferienhäuschen geschätzt.

Den Trend hat auch Tilo Brüsehafer vor fünf Jahren erkannt. Ab 2017 fertigte seine Tischlerei in Wredenhagen, kurz hinter der Mecklenburgischen Grenze nahe Wittstock, Tiny Häuser. Dabei ist die Firma Brüsehafer im Norden Brandenburgs eher als Bestattungsinstitut bekannt, das neben Niederlassungen in Wredenhagen und Röbel auch eine in Wittstock und seit 2020 zudem in Meyenburg besitzt.

Zur Galerie Der Wittstocker Bestatter Tilo Brüsehafer baut in Wredenhagen seit 2017 Tiny Häuser. Ursprünglich hatte er Familienbetrieb mal Särge gefertigt.

„Mein Großvater hat die Tischlerei 1936 gegründet. Von Beginn an haben wir neben Fensterrahmen und Möbeln auch Särge gefertigt“, blickt Tilo Brüsehafer zurück. Zu DDR-Zeiten bauten Brüsehafers nur noch wenige Särge. „Das Bestattungswesen war dem Staat vorbehalten“, erklärt der 50-Jährige. Damit sei auch der Sargbau reglementiert gewesen. Als Begründung für den Ausschluss der Tischlerbetriebe habe es geheißen, dass nicht genügend schlechtes Holz vorhanden gewesen wäre.

Nach der Wende hatten Brüsehafers dann das stadtwirtschaftliche Büro in Röbel übernehmen und das Bestattungswesen wieder privatisieren können. „Heute reparieren wir höchstens noch hochwertige Särge“, sagt Tilo Brüsehafer.

Ein Tiny House ist auch in der neuen RTL-Show "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" Aufenthaltsraum der Stars. Quelle: TVNOW

Mehr gelegen ist dem fünfköpfigen Tischlerteam am Wohlergehen der Lebenden, von denen sich pro Jahr durchschnittlich fünf ein solches Tiny House bei Brüsehafers bauen lassen. Knapp drei Monate Bauzeit nimmt so ein Häuschen in Anspruch. „Grundsätzlich ist jedes Haus individuell plan- und gestaltbar“, sagt Tilo Brüsehafer.

Das jüngst fertig gestellte Exemplar hat eine Grundfläche von knapp 30 Quadratmetern. Es verfügt über Wohn-, Schlaf-, Arbeits- und Badezimmer sowie über eine Küche. Die Größe im Stück ist wegen der Transportvorschriften beschränkt. Die maximale Höhe liegt bei vier Metern, die Breite bei 2,55 Metern.

Die Arbeitsplatte dient zugleich als Tisch. Quelle: Christian Bark

Mit drei Metern Breite ist dieses Modell schon nicht mehr selbst auf Rädern fahrbar und muss mit einem Tieflader an seinen Bestimmungsort gebracht werden. Der liegt im Raum Lüneburg. „Eine junge Hamburger Managerin will in dem Haus im Grünen leben“, sagt Tilo Brüsehafer.

Stauraum in der kleinsten Ecke

Wenig Platz begünstigt Verzicht und macht erfinderisch. Das Haus ist kompakt konstruiert und verfügt über jede Menge Stauraum. So kann eine Arbeitsplatte zum Esstisch werden. Währen die Treppe zum Arbeitszimmer weggeklappt werden kann, verfügt jene zum Schlafzimmer über Schränke und Kammern. Darunter kann etwa die Waschmaschine gestellt werden. Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Strom sind vorhanden.

Selbst die Treppe bietet Stauraum. Quelle: Christian Bark

„Wir hatten aber schon Häuser, die sich autark versorgen konnten“, berichtet der Tischler. Etwa durch Solarpaneele, Brunnenpumpe und Regenwasseraufbereiter. Nach Wunsch kann ein Kamin eingebaut werden. Dieses Haus wird über eine Fußbodenheizung auf Basis einer Therme beheizt. Die Holzwände sind isoliert. Die Lärchenholzbretter außen sind in sogenannter Kaltstückschalung verbaut, also immer dünner gehobelt und ineinandergesteckt. „So kann nirgends das Wasser stehen. das ist konstruktiver Holzschutz“, erklärt Tilo Brüsehafer.

Ganz in der Nähe, in Neukrug, gibt es schon ein Tiny House Ressort, wo Touristen ihren Urlaub verbringen können. Tilo Brüsehafer denkt schon darüber nach, Tiny Häuser auch für das Wasser tauglich zu machen.

Kurz hinter der Grenze zu Wittstock, in Neukrug, gibt es ein Tiny-House-Ressort. Quelle: Christian Bark

Den Hype um die Häuschen gedämpft hatte zuletzt 2019 die Bürokratie. „Egal, ob das Haus auf Rädern steht oder nicht, man braucht ein Baugrundstück und eine Baugenehmigung“, erklärt Tilo Brüsehafer. Auch greife beim Bau eine Energiesparverordnung.

„Von fünf bestellten Häusern ist nur eins übrig geblieben“, erinnert sich Tilo Brüsehafer an 2019. Mittlerweile wachse das Interesse aber wieder. In Mecklenburg-Vorpommern und Nordbrandenburg ist die Tischlerei so ziemlich die einzige, die sich mit dem Bau von Tiny Häusern beschäftigt. Ganz günstig ist ein Tiny House nicht, zwischen 55 000 und 80 000 Euro kostet eine Anfertigung. „Dafür können Sie Ihr Haus beim Umzug gleich mitnehmen“, sagt Tilo Brüsehafer.

