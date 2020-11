Thüringer Firma entwickelt Corona-Türsteher für Einlasskontrollen

Schmölln

Die Mund-Nase-Bedeckung sitzt, die Messung der Körpertemperatur ist im grünen Bereich, die Hände desinfiziert, die Ampel schaltet auf grün und das Drehkreuz wird freigegeben. So soll es im Optimalfall laufen, wen man durch die neuentwickelte Hygieneschleuse der Schmöllner Firma SGS, die all diese Faktoren checkt, tritt. Die Schmöllner wollen damit ein System bieten, das die an verschiedenen Orten vorgeschriebene Datenerfassung nicht nur automatisiert, sondern auch beschleunigt.

Geschäftsführer Konstantin Kupka zeichnet ein utopisches Bild von einer durch seine Technik unterstützten Zukunft im Umgang mit dem neuartigen Coronavirus. Doch der Geschäftsführer bleibt auch realistisch, weiß, dass die Schleuse nur ein Baustein in verschiedenen Hygienekonzepten und kein Allheilmittel sein kann.

„Wir wollen den Menschen die Angst nehmen, Vertrauen und ein Stück Normalität zurückbringen“, erklärt Kupka und zielt damit auf eine sorgenfreiere Rückkehr aus dem Teil-Lockdown ab. Denn wenn zumindest ein symptomfreier Zugang zu Veranstaltungen, Kliniken oder anderen öffentlichen Einrichtungen angeboten werden kann, fühlten sich die Menschen aus seiner Sicht sicherer – und davon könnten letztlich Wirtschaft, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und auch die gebeutelte Kultur profitieren.

Kunde ist für Umgang mit gesammelten Daten verantwortlich

Doch wer mit der Schleuse arbeiten möchte, muss auch ausreichend tiefe Taschen haben. Je nach Ausstattung kostet das Gerät zwischen 15 000 und 40 000 Euro. Auch ein Leasing-Modell ab knapp 600 Euro pro Monat bieten die Schmöllner an. Konkret kann die Schleuse dafür verschiedene Aufgaben übernehmen. Dazu überprüft eine Kamera, ob die Alltagsmaske richtig sitzt, während ein Infrarot-Sensor die Körpertemperatur checkt. Danach müssen mit dem System die Hände desinfiziert werden – und erst dann wird der Durchgang freigegeben. Zuvor kann die Technik zudem ein gegebenenfalls notwendiges Eintrittsticket scannen und in diesem Zuge auch eine Telefonnummer zur Kontaktverfolgung im Infektionsfall zuordnen.

Das Gerät prüft den richtigen Sitz der Maske und misst parallel mit einem Infrarot-Sensor die Körpertemperatur. Quelle: Mario Jahn

Das System schluckt also eine ganze Menge an persönlichen Daten und legt diese außerdem in einem Cloud-Speicher ab. SGS versichert, dass das alles datenschutzkonform und auf Servern in Deutschland passiert. Doch wenn jemand auf aktiven Missbrauch der Datensammlung aus ist – wie es auch etwa mit Kontakt-Zetteln im Restaurant möglich ist – können die Schmöllner selbst wenig machen. Die auflaufenden Personenprofile – je nach Einstellung mit unter anderem Telefonnummer und Körpertemperatur – landen beim Schleusen-Kunden, der letztlich in der Verantwortung steht.

Möglicher Einsatz auf dem Schmöllner Weihnachtsmarkt

Wer diese Kunden sind? Wie berichtet, soll die Technik auf dem Schmöllner Weihnachtsmarkt zum Einsatz kommen – wenn dieser denn wie geplant vom 4. bis zum 13. Dezember stattfinden kann. Gespräche laufen laut Geschäftsführer Kupka unter anderem mit Schwimmbädern, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, verschiedenen Städten und Gemeinden, und auch der Lufthansa habe man das Konzept vorgelegt. Das Behördenfeedback hält sich bisher jedoch in Grenzen. „Uns ist es bisher noch nicht gelungen, in direkten Kontakt mit einem Gesundheitsamt zu treten“, räumt Kupka ein. Einerseits seien die derzeit sowieso an der Belastungsgrenze, andererseits scheine man keine Antwort auf die Verantwortungsfrage zu kennen und zeige zumindest in Thüringen mit dem Finger nach Erfurt.

Sitzt die Maske, stimmt die Körpertemperatur und sind die Hände desinfiziert, schaltet die Ampel auf grün. Quelle: Mario Jahn

Doch das Produkt steht noch am Anfang. Die erste Idee kam den Schmöllnern vor vier Monaten. „Und aktiv im Vertrieb sind wir erst seit anderthalb Wochen“, unterstreicht der Geschäftsführer. Am Donnerstag stellt das Unternehmen die Schleuse – neben dem Umluftmodul „Virusfrei 1200“ der Altenburger Firma Schulz und Berger Luft- und Verfahrenstechnik – auf der„pro.vention“-Messe in Erfurt der Fachöffentlichkeit genauer vor.

Von André Pitz