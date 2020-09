Grünheide

Das Warten hat ein Ende. Tesla-Chef Elon Musk ist in Grünheide ( Oder-Spree) auf der Baustelle für die Tesla-Gigafabrik eingetroffen. Bereits am Mittwoch hatten Dutzende Schaulustige sowie Medienvertreter dort auf ihn gewartet, nachdem sein Privatjet in der Nacht am Schönefelder Flughafen gelandet war. Doch Musk hatte zunächst andere Termine, war unter anderem Gast bei der CDU-Vorstandsklausur am Berliner Westhafen und hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (beide SPD) getroffen.

Elon Musk beim Besuch in Grünheide. Quelle: Ansgar Nehls

Musk : „Wir sind offen für Kritik“

„ Deutschland rocks“, sagte Musk bei der Ankunft in Grünheide. Er sei glücklich, dort zu sein. Grünheide sei „der ideale Ort, um die erste Gigafactory in Europa zu bauen“, so der Tesla-Chef, der alle Grünheider einlud, zur Eröffnungsfeier im nächsten Jahr zu kommen.

Auch auf Kritiker ging Musk ein. Er wisse, dass es Diskussionen um den Wasserverbrauch der Fabrik gebe. „Aber ich denke wir sind hier nicht in einer trockenen Region. Sehen Sie sich um. Diese Bäume würden hier nicht wachsen, wenn es kein Wasser gäbe“, sagte er.

Darüber hinaus zeigte sich Musk offen für Vorschläge: „Wir sind offen für Kritik“, so der Tesla-Chef. „Wenn jemand Ideen hat, soll er sie gern vorbringen. Wir hören zu.“ Die Möglichkeit für Bürger-Einwendungen wegen des Fabrikbaus endet an diesem Donnerstag um Mitternacht. Darauf hat das Umweltministerium am Mittwoch noch einmal hingewiesen.

Deutschlandbesuch wegen CureVac und Grünheide

Musk hatte am Wochenende seinen Deutschlandbesuch angekündigt. Die Gründe: Die Zusammenarbeit zwischen Tesla und dem deutschen Unternehmen CureVac, das an einem Impfstoff gegen das Corona-Virus forscht. Tesla soll einen „RNA-Drucker“ für CureVac bauen. Und natürlich die Gigafactory in Grünheide.

