Es fühlt sich an wie ein leiser Abschied. Am Montag landete die vorerst letzte Maschine am Terminal 5, dem ehemaligen Schönefelder Flughafen. Ob das Terminal überhaupt wieder öffnen wird bleibt ungewiss. Aber einen richtigen Abschied, wie in Tegel, werde es dann trotzdem noch geben, verspricht der Flughafenchef.