Swinemünde

Die gewaltige englische Fliegerbombe „Tallboy“ in Swinemünde ist am Dienstag erfolgreich gesprengt worden. Die Detonation der Bombe im Piastowski-Kanal erfolgte gegen 15 Uhr. In den Wohnungen, die der Sicherheitszone am nächsten lagen, war eine Erschütterung zu spüren. Niemand wurde verletzt.

„Die Bombe kann als neutralisiert betrachtet werden. Sie wird keine Bedrohung mehr darstellen. Alle Taucher befanden sich außerhalb der Gefahrenzone “, sagte Leutnant Commander Grzegorz Lewandowski aus der 8. Flottille der Küstenverteidigung.

Anzeige

Anwohner: „Es war ein schreckliches Gefühl“

Unmittelbar nach der Explosion teilten die Bewohner ihre Eindrücke in den sozialen Medien mit. „Sie war mächtig. Jetzt weiß ich, wie man sich während eines Erdbebens fühlt. Ein schreckliches Gefühl“, beschreibt etwa Mariola Żółtowska, was sie erlebt hat.

Spezialisten der Küstenwache sprechen vor der Detonation der Bombe noch einmal alle Schritte durch. Quelle: 8. FOW

Ursprünglich war die kontrollierte Sprengung für Mittwoch geplant. „Gute Wetterbedingungen am Montag und schwache Wasserströmung im Kanał Piastowski ließen uns mehr Arbeit leisten als ursprünglich angenommen. Ab Mittwoch soll sich das Wetter drastisch ändern, es wird windig sein, wodurch die Wasserströmung erhöht wird“, erklärt Leutnant Commander Grzegorz Lewandowski die Verschiebung.

Dienstag war der zweite Tag der Neutralisierung der englischen Bombe Tallboy. Um 13 Uhr begannen die Taucher aus der 8.Flottille der Küstenverteidigung die wichtigste Etappe ihrer Operation - nämlich die Deflagration, das heißt das Ausbrennen von Sprengstoff. Damit sollte die Sprengkraft der Bombe gesenkt werden. Die Explosionsgefahr war dabei sehr hoch, hieß es. Der erste Ausbrennversuch von Sprengstoff wurde schneller als erwartet durchgeführt. Ursprünglich war dies für Mittwoch geplant.

Von einem Schiff der 8. Flottille aus starteten die Taucher zur Bombenentschärfung in Swinemünde. Quelle: 8. FOW

Die vorsorgliche Evakuierung der Bevölkerung verlief am Dienstag unproblematisch. 40 Bewohner der Insel Karsibór hatten beschlossen, auf eigene Verantwortung in ihren Häusern zu bleiben.

Nach der Detonation gingen die Taucher zurück unter Wasser, um den Zustand des Bombenrückstands zu beurteilen.

Bombe mit 2400 Kilo Sprengstoff

In der Stadt Swinemünde sind ab Mittwoch alle Verkehrsbeschränkungen aufgehoben, die Fähren verkehren ebenfalls wieder normal.

Die Fliegerbombe „Tallboy“ wog fast 5400 Kilogramm. Im Innern befanden sich 2400 Kilogramm Sprengstoff mit erhöhter Wirksamkeit, der fast 3600 Kilogramm TNT entspricht. Bomben dieser Art wurden von der Royal Airforce verwendet, um strategische Ziele zu zerstören.

Zum Ende des Zweiten Weltkriegs warfen britische Piloten 14 Bomben dieser Art auf das in Swinemünde stationierte deutsche Kriegsschiff „ Lützow“. Nicht alle haben das Ziel getroffen.

Von Radek Jagielski