Greifswald

Fast wöchentlich gibt es in MV weitere Corona-Lockerungen: Ausgeschlossen davon sind weiterhin individuelle Tagesreisen. Der Grund: Urlauber aus anderen Bundesländern, die sich nur für einen Ausflug im Land aufhalten, werden kaum registriert. So ist es für die Behörden schwerer, eine mögliche Infektionskette mit dem Corona-Virus nachzuvollziehen.

Doch nicht jeder scheint das einzusehen, wie die Greifswalder Karl-Ludwig und Michael Fasten, die einen kleinen Campingplatz in der Marienstraße betreiben, feststellen mussten. Etliche Scheinbuchungen seien bei dem Vater-Sohn-Gespann eingegangen. Sie gehen davon aus, dass eine Vielzahl sich als Tagestouristen nach Greifswald einschleichen wollen.

Dahinter steckt eine Masche: Zunächst werden auf Buchungsportalen im Internet Unterkünfte oder eben Campingplätze gebucht. Sobald eine Buchungsbestätigung per E-Mail eingegangen ist, werden die Reservierungen wieder storniert.

Scheinbuchungen oft nur schwer festzustellen

„Einige haben nachgefragt, ob wir ihnen nicht einfach eine Buchungsbestätigung ausstellen können, damit sie als Tagestouristen herkommen können“, sagt Karl-Ludwig Fasten. Eine dreiste Masche, die sich auch finanziell auf den Campingplatz auswirke, findet er.

Noch schlimmer sei es, wenn die Buchungen gar nicht erst annulliert werden: „In vielen Fällen wurde bei uns nicht abgesagt. Dabei es so einfach, einen Anruf zu tätigen. Eine Telefonzelle hat doch heute jeder in der Hosentasche“, beklagt Sohn Michael Fasten, der vor allem eine Situation im Nachhinein bedauert.

Stornierungsgründe schwer auszumachen

Als eine Frau von der Insel per Rettungshubschrauber in die Unimedizin geflogen wurde, habe später ihr Mann mit dem Auto vor dem Campingplatz gestanden und nach einer Übernachtungsmöglichkeit gesucht. „Ich hatte keinen freien Platz mehr und habe noch auf zwei Leute gewartet.“ Doch auch diese seien letztlich nicht erschienen.

Doch ist überhaupt festzustellen, ob es sich tatsächlich um Scheinbuchungen oder doch um eine normale Stornierung handelt? Das sei kaum auszumachen, sagen die Betreiber einiger Stadthotels in Greifswald. Dem Inhaber vom Hotel am Dom und dem Hotel Adler, Alexander Geitz, sei zwar aufgefallen, dass es in diesem Jahr mehr Stornierungen im Vergleich zu den vorherigen Jahren gegeben habe, „aber wie soll man feststellen, welche Gründe es wirklich hatte?“

Auch Marianne Bethge, Inhaberin des Hotels Kronprinz, sagt, dass kaum Rückschlüsse über Stornierungsgründe gezogen werden können. „Es kommt auch stark auf die Wetterlage an, ob eine Buchung storniert wird. Das muss nicht immer heißen, dass es sich um Scheinbuchungen gehandelt hat.“

Tagessurfer erkundigten sich nach Stellplätzen

Ein möglicher Grund, warum bei den Campingplatzbetreibern Karl-Ludwig und Michael Fasten so viele Täuschungsbuchungen eingegangen sind, könnte an den Stornierungskosten liegen. Anders als viele Hotels verzichten die Betreiber auf anfallende Kosten bei Annullierungen.

Weniger Scheinbuchungen, dafür aber viele Anfragen nach einem Tagesausflug habe es indes beim Campingplatz in Loissin gegeben. Vor allem Tagessurfer hätten sich nach Stellplätzen erkundigt, wie Betreiberin Sybille Jastrow sagt: „Wir haben ihnen dann erklärt, dass das nicht geht und sie nicht nur für einen Tag herkommen dürfen. Die meisten haben dafür auch Verständnis gezeigt.“

Sybille Jastrow ist Geschäftsführerin des Campingplatzes Loissin.

Über fehlende Kundschaft kann sich der Campingplatz in Loissin nicht beklagen. Die Auslastung sei gut. Ähnlich sieht es auch bei dem Hotel am Dom und dem Hotel Adler aus. Beim Hotel Kronprinz hingegen sei die Auslastung „mittelmäßig und bei Weitem nicht so wie im Vorjahr“, wie Marianne Bethge sagt.

Die offiziellen Übernachtungsstatistiken liegen bisher nur bis einschließlich März vor. „Wir rechnen jedoch mit einem starken Einbruch der Übernachtungszahlen in den Monaten April, Mai und Juni. Juli und August sind generell sehr buchungsstarke Monate, in denen die Unterkünfte der Stadt nahezu vollständig ausgelastet sind“, sagt Janine Starke vom Greifswalder Stadtmarketing.

Für eine bessere Auslastung reservieren Karl-Ludwig Fasten und sein Sohn Micheal die gebuchten Stellplätze nun nur noch bis mittags, um zu verhindern, dass eigentlich noch freie Plätze wegen Scheinbuchungen nicht mehr genutzt werden können.

Von Christin Lachmann