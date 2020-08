Studie aus Brandenburg: Männer leiden stärker unter Covid-19 als Frauen

Neuruppin

Nach der ersten deutschlandweiten Studie über Corona-Intensivpatienten müssen Frauen deutlich weniger intensivmedizinisch behandelt werden als Männer. Von den Frauen, die wegen Covid-19 in ein Krankenhaus kamen, mussten nur 16 Prozent auf die Intensivstation. Dagegen war bei 27 Prozent – also gut einem Viertel – aller Männer, die wegen der Krankheit in eine Klinik mussten, eine intensivmedizinische Behandlung angezeigt.

Die erste deutschlandweite klinische Studie über Intensivpatienten der gefährlichen Covid-19-Erkrankung wird seit Februar 2020 von Ärzten der Helios Kliniken und der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHD) durchgeführt. Sie wurde nun in der anerkannten internationalen Fachzeitschrift Clinical Microbiology and Infection veröffentlicht.

Anzeige

„Von allen mit einer Corona-Infektion in einem Krankenhaus aufgenommenen Patienten musste rund ein Fünftel intensivmedizinisch versorgt werden“, sagt Michael Hauptmann, Leiter des Instituts für Biometrie und Registerforschung der MHD. Der Medizinprofessor ist verantwortlich für die statistische Analyse der Studie. Insgesamt mussten laut Hauptmann in Deutschland wegen einer Covid-19-Erkrankungen 28260 Personen ins Krankenhaus. Das sind fast neun Prozent aller bisher in Deutschland vom Sars-CoV-2-Virus infizierter Menschen.

Weitere DNN+ Artikel

Kamen die Covid-19-Patienten eines Krankenhauses auf die Intensivstation, wurden sie auch in den meisten Fällen beatmet. Nur 37 Prozent, also etwa ein Drittel, bekam keine Beatmung. Von den beatmeten Intensivpatienten starb ein Drittel, im Gegensatz zu nur ungefähr einem Viertel der nicht beatmeten Intensivpatienten.

Zwei von drei Covid-19-Intensivpatienten in Deutschland müssen künstlich beatmet werden. Jeder Dritte dieser beatmeten Intensivpatienten verstirbt, von den nicht beatmeten Intensivpatienten mit Covid-19 stirbt etwa jeder Vierte.

Die Auswertung habe außerdem ergeben, dass der Zustand der in deutsche Kliniken eingelieferten Patienten in keiner Weise weniger kritisch war als in Ländern wie Italien, Frankreich, Großbritannien und Belgien. Dort hatte es verglichen mit der Einwohnerzahl viel mehr Covid-19-Fälle und Covid-19-bedingte Todesfälle gegeben als in Deutschland, sagt Julius Dengler, Leiter des Helios Covid-19-Registers und Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie im Helios Klinikum Bad Saarow. Das hatte zum Teil zu dramatischen Fernsehbildern zum Beispiel aus dem italienischen Bergamo geführt. Die MHD-Studie belegt somit die grundsätzliche Gefährlichkeit der Krankheit, aber indirekt auch, dass Deutschland weit weniger von schweren Fällen betroffen war als andere Länder.

Die Experten von Helios und der MHB werteten seit Februar die Daten von allen 1904 Patienten aus, die seit Beginn der Pandemie in den insgesamt 86 Krankenhäusern der Helios Gruppe mit Covid-19 aufgenommen wurden. Die fortlaufende Studie zeichnet nicht nur die Frühphase der Pandemie nach, sondern berücksichtigt alle mit Covid-19 aufgenommenen Patienten über einen viermonatigen Zeitraum von Mitte Februar bis Mitte Juni.

Von Rüdiger Braun