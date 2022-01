Potsdam

Eine Trampolinhalle, eine BMX-Bahn, ein Uferrundweg, diverse Besucherzentren, Heimatmuseen, aber auch Forschungsprojekte, Gewerbegebiete, ein ICE-Werk, Bundesinstitute und viele neu Straßen und Bahnstrecken: Es ist ein bunter Strauß an Projekten, die mit Bundesmitteln zur Bewältigung des Kohleausstiegs in der märkischen Lausitz realisiert werden sollen.

Nicht immer erschließt sich dabei auf Anhieb, was die Ideen mit Wirtschaftsförderung und Strukturwandel zu tun haben. So stellt der Bund 19 Millionen Euro für die Pflege des Sorbischen zur Verfügung.

Geld für Textilmuseum und Trampolinhalle

50 regionale und kommunale Vorhaben mit einer Gesamtsumme von 1,01 Milliarde Euro wurden laut einer aktuellen Liste von der interministeriellen Arbeitsgruppe der Landesregierung bisher als förderwürdig eingestuft. So plant die Stadt Cottbus einen Rundweg um den noch zu flutenden Ostsee (12,3 Millionen Euro). Großräschen will seine IBA-Terrassen erneuern und ein neues Besucherzentrum bauen (10 Millionen Euro).

Die Neue Bühne Senftenberg will eine neue Werkstatt (7,2 Millionen Euro). Geld soll außerdem in das Textilmuseum Forst (3 Millionen Euro), in ein Zentrum für Kunstgenuss in Lauchhammer (12,3 Millionen Euro) und eine Trampolinhalle am Cottbuser Olympiastützpunkt (6,5 Millionen Euro) fließen.

Milliarden für die Lausitz 40 Milliarden Euro stellt der Bund für den Kohleausstieg und den Strukturwandel in den betroffenen Regionen zur Verfügung. 10,3 Milliarden Euro entfallen dabei auf Brandenburg. 3,612 Milliarden Euro fließen in kommunale und regionale Projekte im Land. 6,7 Milliarden Euro investiert der Bund direkt – etwa in die Ansiedlung von Bundesinstituten, in eine ICE-Werkstatt in Cottbus mit 1000 Mitarbeitern oder in die Erforschung des emissionsarmen Fliegens im Zentrum für Luft- und Raumfahrt ebenfalls in Cottbus (366 Millionen Euro).

Auf dem Wunschzettel der Lausitz-Stadt steht außerdem ein BMX-Zentrum samt Freizeitpark. Ob und wo der Radparcours mit angeschlossenen Klettermöglichkeiten gebaut werden soll, wird zunächst in einer Machbarkeitsstudie untersucht – für 500.000 Euro.

Cottbus plant BMX-Zentrum

Auf die Frage, was ein BMX-Trainingszentrum zur Bewältigung des Kohleausstiegs bis 2038 beitragen kann, teilt die Stadtverwaltung mit, dass damit die „wirtschaftsbezogenen Standortfaktoren“ verbessert würden. Denkbar sei in Kooperation mit dem Bund deutscher Radfahrer ein nationales „Event- und Trainingszentrum“, in dem internationale Wettkämpfe stattfinden sollen. Ein vergleichbares Angebot in Europa gebe es bisher nur in Manchester. Im Endeffekt würden so direkte und indirekte Arbeitsplätze geschaffen – neben dem Attraktivitätsgewinn für Stadt und Umland.

Joachim Ragnitz vom Dresdner Ifo-Institut hat die Förderung für die sich wandelnden Kohle-Regionen wiederholt als zu wenig zielgerichtet kritisiert. Die in Aussicht gestellten hohen Summen des Bundes würden die Regionen dazu verleiten, Projekte aus der Schublade zu ziehen, die man schon länger realisieren wollten, meint er.

Kritik vom Ifo-Institut

Das Ifo-Institut hat die Vorhaben der Länder Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt ausgewertet und festgestellt, dass die meisten Ideen der Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen und dem Tourismus dienen sollen, während die Ansiedlung von Unternehmen zweitrangig sei.

Zwar fließe auch viel Geld des Bundes in die Infrastruktur, aber wann die neuen Bahnstrecken und Straßen genutzt werden können, sei ungewiss. Ein Unternehmen werde sich wohl kaum an einem Standort niederlassen, „wenn Verkehrsanbindung oder Breitbandversorgung in einigen Jahren so gut sein werden wie es anderswo schon heute der Fall ist“, meinte Ragnitz.

Linke kritisiert fehlende Transparenz

Die Linken im Brandenburger Landtag halten die Verteilung der Fördermillionen ebenfalls für zu wenig nachvollziehbar. „Die Auswahl der Projekte lässt sich nur unzureichend erklären. Bisher fehlen Transparenz und klare Kriterien, nach denen die Auswahl der Projekte erfolgt. Hier muss nachgesteuert werden“, sagte die Abgeordnete Anke Schwarzenberg. Sie forderte die Landesregierung auf, gemeinsam mit den regionalen Akteuren klare Kriterien auf den Weg zu bringen.

Wilde Möhre hat Pläne

Alexander Dettke kennt diese Kritik. Er hat sich mit dem Unternehmen „Wilde Möhre“ um Förderung beworben. Verkürzt hieß es daraufhin im vergangenen Jahr in einem Fernsehbeitrag, über das Kohleausstiegsgesetz werde für 19 Millionen Euro das Musik-Festival „Wilde Möhre“ finanziert. Doch das sei Quatsch, stellte Dettke gegenüber der MAZ klar. Wie hoch die Fördersumme am Ende ausfällt und welchen Eigenanteil seine GmbH aufbringen muss, sei noch gar nicht klar. Zwar soll mit einem Teil des Geldes das Festivalgelände bei Drebkau ausgebaut werden, wo bisher das Open Air „Wilde Möhre“ stattfand. Der Großteil der Mittel soll aber in die Alte Ziegelei in Muckwar fließen, die halb zerfallen nördlich von Altdöbern an einem See liegt.

Lausitz als das neue Berlin?

Hier will das Unternehmen ein Ferien- und Erlebnisdorf aufziehen, um mit Baumhäusern, Hütten, Saunalandschaft, Pools, Werkstätten und Arbeitsräumen eine städtische Klientel aufs Land zu locken. Der viel zitierte Strukturwandel der Lausitz bedeute schließlich mehr, als Arbeitsplätze im Bergbau eins zu eins zu ersetzen. „Die Lausitz im Umbruch kann für kreative Menschen ein ähnlicher Anziehungspunkt werden wie das Berlin der 90er-Jahre“, glaubt er. „Die Leute sollen Lust bekommen, hierher zu ziehen.“ 40 dauerhafte Arbeitsplätze sollen in der Alten Ziegelei entstehen, so der Plan.

Dettke tritt auch der Kritik entgegen, dass die Projekte einfach so durchgewinkt würden, damit die Millionen fließen. Er berichtet von einem Werkstattprozess, wo die Vorhaben vorgestellt und hinterfragt würden. „Ich kam mir dabei vor wie auf dem heißen Stuhl“, sagt Dettke.

UVB: Kein Wünsch-dir-was

Einer, der diese Werkstattprozesse begleitet, ist Sven Weickert, Geschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB). Auch er tritt dem Eindruck entgegen, es handele sich bei der Verteilung der Lausitz-Milliarden um ein „Wünsch dir was“. Vielmehr gehe es darum, in der Region Unternehmen aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Digitalisierung, künstliche Intelligenz anzusiedeln.

„Mindestens 75 Prozent der Mittel sollen in wirtschaftsnahe Projekte fließen“, sagt er. Dass auch Geld in die öffentliche Daseinsfürsorge und kulturelle Identität fließe, sei kein Widerspruch. Auch weiche Standortfaktoren seien für Ansiedlungen schließlich wichtig.

Von Torsten Gellner