Statistik zeigt: Das sind die beliebtesten Orte in Mecklenburg-Vorpommern

Rostock

Mecklenburg-Vorpommern schrumpft kaum noch: Im vergangenen Jahr ging die Bevölkerungszahl lediglich um 0,1 Prozent auf 1.609.675 Einwohner zurück (Stichtag 31.12.). Das waren 1537 Einwohner weniger als zum Vorjahreszeitpunkt.

In den einzelnen Kreisen und Gemeinden unterscheiden sich die Entwicklungen allerdings erheblich. Während 15 Orte im Land um mehr als fünf Prozent zulegten, verloren zehn Gemeinden fünf Prozent ihrer Bürger oder mehr. Eine interaktive Karte gibt es bei der OSTSEE-ZEITUNG.

Anzeige

Hier gab es die größten Zuwächse

Den höchsten Bevölkerungszuwachs verzeichnete 2019 Nostorf im Kreis Ludwigslust-Parchim: Wohnten dort 2018 noch 640 Menschen, waren es letztes Jahr schon 733 – ein Plus von satten 14,5 Prozent. „Wir hatten elf Baugrundstücke ausgeschrieben, das letzte wird gerade verkauft. Und alle Häuser sind schon bezogen“, erklärt Bürgermeister Heiko Schlemmer (Linke) das Wachstum. Zudem seien in Baulücken im Ort mehrere neue Eigenheime entstanden.

Weitere DNN+ Artikel

Aber warum ziehen die Menschen so gerne nach Nostorf? „Zu DDR-Zeiten lagen wir im Sperrgebiet, da wollte keiner hierher. Heute liegen wir mitten in Deutschland“, sagt Schlemmer. Zwar gebe es im Ort selbst so gut wie keine Arbeitsplätze, auch keine Kita oder Einkaufsmöglichkeiten, „aber es sind nur 65 Kilometer nach Hamburg und auch nach Lüneburg und Geesthacht ist es nicht weit. Zudem ist es bei uns ruhig und wir haben gute Luft“.

Den zweiten Platz in der Bevölkerungsstatistik teilen sich Thandorf in Nordwestmecklenburg und Hohen Wangelin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte): Beide wuchsen um 10,4 Prozent. Und in beiden Orten ist der Zuzug von Arbeitnehmern der Grund.

Thandorf als kleinste Gemeinde im Landkreis hatte zwar Ende 2019 nur 181 Einwohner. Aber ein Jahr vorher waren es mit 164 noch weniger, so dass 17 Neubürger prozentual viel ausmachen, erklärt Bürgermeister Wolfgang Reetz (parteilos). „In den letzten zwei Jahren wurden bei uns 16 neue Häuser gebaut. Wir haben sehr darauf geachtet, dass vor allem Familien einziehen, so dass in jedem Haus mindestens vier Menschen wohnen.“ Das kleine Bauerndorf mit vielen Reetdachhäusern sei ohnehin schon attraktiv, meint Reetz. Hinzu komme die gute Verkehrsanbindung: „Bis zur A20 sind es nur acht Minuten Fahrzeit, zur Lübecker Uniklinik, in der viele arbeiten, nur zehn Minuten.“

Hohen Wangelin dagegen profitiert von drei Unternehmen im Ort, die viele Mitarbeiter aus Osteuropa beschäftigen. „Wir haben eine Gebäudereinigungsfirma, die zwei große Ferienresorts sauber hält, und zwei Baustoffwerke“, zählt Bürgermeister Torsten Nörenberg (parteilos) auf. Alle scheinen gut zu laufen, denn die Arbeiter aus Polen, Bulgarien und Rumänien bewohnen inzwischen elf Wohnungen in Hohen Wangelin. Das alleine ließ 2019 die Einwohnerzahl von 559 auf 617 steigen. „Es ist leider schwierig, Kontakt mit den Arbeitern aufzubauen, weil sie oft wechseln“, bedauert der Bürgermeister. „Aber einige haben sich entschlossen, dauerhaft bei uns zu bleiben und haben sich auch schon gut integriert.“

Hier gab es die größten Verluste

Am anderen Ende der Skala finden sich Orte in MV, die 2019 bis zu 12,1 Prozent ihrer Einwohner verloren haben. Den negativen Spitzenplatz hält dabei Weitenhagen im Amt Franzburg-Richtenberg (Kreis Vorpommern-Rügen): Dort waren am 31. Dezember 2019 197 Einwohner gemeldet, 27 weniger als ein Jahr zuvor. Damit ist der Ort der einzige in MV, der zweistellig schrumpfte.

Bürgermeisterin Kathrin Jacobs hat dafür eine Erklärung: „Einige alte Familien sind weggezogen und haben ihr Häuser verkauft. Viele Käufer nutzen die Häuser jetzt als Ferienwohnung oder wollen sie zum Altersruhesitz ausbauen und sind daher nicht bei uns gemeldet.“ Leerstand gebe es im Ort nicht. Zudem seien lange keine jungen Familien zugezogen, weil die Infrastruktur so schlecht sei.

Die will Jacobs aber verbessern: „Wir geben uns Mühe, mit dem bisschen Geld, das wir haben, das Beste zu machen.“ So wurde bereits eine Büchertelefonzelle in Weitendorf eingerichtet, die Spielplätze werden instandgesetzt, das Radwegenetz soll ausgebaut werden und es gibt vier Rastplätze für Wanderer.

Auf Platz zwei von hinten folgt Drechow (-7,7 Prozent, Kreis Vorpommern-Rügen), Platz drei belegt Kittendorf (-6,1 Prozent, Kreis Mecklenburgische Seenplatte).

So haben sich die Landkreise und kreisfreien Städte entwickelt

Auch in den Landkreisen und den kreisfreien Städten in MV ist die Entwicklung unterschiedlich, allerdings liegen alle relativ nahe beieinander. Zuwächse konnten Nordwestmecklenburg (+0,4 Prozent, darunter Wismar +1,0 Prozent), der Landkreis Rostock (+0,3 Prozent) und die Hansestadt Rostock (+ 0,1 Prozent) verzeichnen. Der Kreis Vorpommern-Rügen und auch Stralsund blieben nahezu unverändert.

Einwohner verloren haben dagegen Vorpommern-Greifswald (-0,5 Prozent, darunter Greifswald -0,3 Prozent), die Mecklenburgische Seenplatte (-0,4 Prozent, darunter Neubrandenburg -0,5 Prozent), Ludwigslust-Parchim (-0,4 Prozent) und Schwerin (-0,2 Prozent).

Von Axel Büssem/OZ