Peter von Feldmann, Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht a.D. in Berlin, war von Mai 1991 bis Mai 1994 Stadtrat für Stadtentwicklung in Potsdam. Die „Märkische Allgemeine Zeitung“ hat mit ihm über die Veränderungen der Stadt in den letzten 30 Jahren gesprochen.

Wie haben sie Potsdam in Erinnerung?

Das war für mich die interessanteste, arbeitsreichste und erfolgreichste Tätigkeit in meinem Leben.

Warum die erfolgreichste Zeit?

Weil es mir und meinen Kollegen, insbesondere dem Oberbürgermeister Horst Gramlich sowie meinem Freund Detlef Kaminski als Baustadtrat gelungen ist, in allerkürzester Zeit Milliarden-Investitionen in Potsdam unterzubringen.

War Potsdam nach dem Mauerfall und der deutschen Einheit nicht ein Selbstläufer?

Sicher war Potsdam auch damals eine sehr über Deutschland hinaus bekannte Stadt, wegen Sanssouci insbesondere. Deutsche und ausländische Investoren standen auf der Matte, um schnellstens Grundstücke zu erwerben und nach eigenen Vorstellungen zu bebauen, die häufig an den Planungsvorstellungen der Gemeinde vorbei gingen. Es gab einen ungeheuren Druck. Doch wir hatten die Devise: Erst die Pläne, dann die Kräne.

War zu Ihrer Zeit schon absehbar, dass Potsdam mit diesem Gentrifizierungs- und Wachstumsdruck zu kämpfen hat, der jetzt zu beobachten ist?

Nein, das war damals noch nicht in der Weise absehbar. Zunächst ging ja die Einwohnerzahl von fast 150.000 auf 130.000 zurück. Durch die Investitionen konnte man allerdings erkennen, dass es sich wieder in die andere Richtung entwickeln wird.

Für Schlagzeilen sorgte Mitte der 90er Jahre der Wohnungsbau auf dem Glienicker Horn am Eingang der Berliner Vorstadt, mit dem der Weg für die erste „Gated Community“ Deutschlands gebahnt wurde. Potsdam drohte die Streichung von der Welterbeliste. Wo lag das Problem?

Zu meiner Zeit ging es darum, dieses Gelände, das in einem wilden Zustand war, vernünftig zu bebauen mit dem Ziel, hochkarätige Wohnungen für Führungspersonal zu schaffen, etwa für hochgestellte Mitarbeiter der Landesregierung. Und zwar durch einen Investor, der bereit war, das zu unseren Bedingungen auszuführen, mit niedriger Geschossflächenzahl und hochwertiger Architektur. Es ist natürlich auch mir später vorgehalten worden, wie falsch das alles sei, aber ich bin immer noch von der Richtigkeit dieser Entscheidung aus der damaligen Zeit und den Umständen heraus überzeugt. Natürlich hätte man dort auch eine wunderschöne Gartenanlage haben können, aber das war damals überhaupt kein Thema. Wir hatten die Aufgabe, Wohnungen, Wohnungen, Wohnungen und Gewerbeflächen zu entwickeln.

In welchem Zustand war die Berliner Vorstadt?

Die Villen waren alle heruntergekommen. Das war ja vorher teilweise Sperrgebiet. An die Diskussion etwa zur Berliner Straße kann ich mich noch genau erinnern. Ich habe mit Gramlich diskutiert, wie lange es dauert, bis diese hervorragende Wohngegend wieder restauriert ist.

Ist der Bevölkerungsaustausch in diesem Viertel zu Ihrer Zeit schon ein Thema gewesen?

Nein. Es ging einfach darum, dass wir die Eigentümer veranlassen müssen, die Gebäude zu restaurieren. Heute ist das ja überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen. Es ist eine Prachtstraße geworden.

Wie haben Sie die Übergabe der Liegenschaften der Roten Armee in Erinnerung, die vor allem die Jägervorstadt und die Nauener Vorstadt betrafen?

Der Zustand war ein katastrophaler. Es ging los an der Ecke Nedlitzer Straße mit der Siedlung Vaterland. Da wohnten die Offiziersfamilien. Solche Schweineställe hat man sich gar nicht vorstellen können. Das konnte man eigentlich nur abreißen. Aber wir haben das nicht abgerissen. Die Genossenschaft hat investiert, und es erstrahlt heute wieder in alter Pracht. Auf der anderen Seite in der Kirschallee waren die Militärbauten aus den 1930er Jahren, Truppenunterkünfte, ebenso katastrophal. Auch dort konnten wir noch zu meiner Zeit jemanden gewinnen, die dort sehr schnell investiert haben und die Kasernengebäude in Wohnungen verwandelt haben.

Haben Sie die Öffnung des KGB-Städtchens in der Nauener Vorstadt noch mitbegleitet?

Das war das letzte, was die Russen aufgegeben haben, und die Entwicklung dieses Gebiets fällt nicht mehr in meine Zeit. Wir hatten in anderen Stadtteilen die beiden großen Projekte Bornstedter Feld und vor allem das Kirchsteigfeld als größtes Neubauviertel der Nachwendezeit in ganz Ostdeutschland.

Ihre letzte öffentliche Äußerung zum Baugeschehen in Potsdam war 2018 massive Kritik am damals drohenden Abriss des Minsk. Gibt es aus Ihrer Sicht bei der Innenstadtentwicklung nennenswerte Bausünden?

Die neue Schwimmhalle finde ich unmöglich. Man hätte die alte Schwimmhalle modernisieren können, statt diesen Klotz dahin zu setzen. Ich möchte nicht sagen, dass die Wiedererrichtung des Schlosses eine Bausünde sei, aber ich hatte da ganz andere Vorstellungen.

Aber ist der Wiederaufbau des Schlosses und des Barberini vis-à-vis nicht ein Gewinn für die Stadt?

Ich weiß, ich bin da in einer ganz radikalen Minderheit: Ich habe eine grundsätzliche Abneigung gegen Rekonstruktionen, weil sich damit ein gewisser Geist verbindet. Und der Potsdamer Geist, der sich in diesen Dingen durchsetzt, ist ein ganz reaktionärer. Weil man die DDR-Zeit und der Nazizeit vergessen will. Man will zurück zur guten alten Kaiserzeit.

War es aus ihrer Sicht ein Fehler, die alte Fachhochschule abzureißen?

Ich hätte die nicht abgerissen, ich hätte sie modernisiert. Man konnte dazu stehen wie man wollte, aber es war kein typischer DDR-Stil. In Vancouver steht eine Universität, die sieht genauso aus. Das war etwas, was die DDR nachgemacht hatte, wie so vieles.

