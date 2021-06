Sputnik-Produktion in MV? Zwei Firmen für russischen Corona-Impfstoff konkret im Gespräch

Teterow/Riems

In Mecklenburg-Vorpommern könnte bald der russische Corona-Impfstoff Sputnik V hergestellt werden. In der Landesregierung werden dazu zwei Firmennamen konkret genannt: die Miltenyi Biotec GmbH in Teterow und die Ceva Tiergesundheit GmbH auf Riems/Greifswald.

MV will in diesem Jahr bis zu eine Million Euro Dosen von Sputnik V aus Russland kaufen. Bislang scheiterte dies, da die europäische Arzneimittelbehörde EMA den Impfstoff in der EU noch nicht zugelassen hat. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat mehrfach angekündigt, später auch selbst den russischen Impfstoff in Lizenz herstellen lassen zu wollen. „Wir haben hier gute Firmen“, so Glawe.

Späteres Produktionsziel: „Export für Drittländer“

Nun sind nach Informationen unseres Netzwerkpartners „Ostsee-Zeitung“ noch zwei Firmen konkret im Rennen. Ziel sei es, die Produktion aufzubauen und Sputnik später sogar als „Export für Drittländer“ ausliefern zu können, berichtet eine Quelle. Offiziell heißt es aus dem Ministerium: Man sei mit interessierten Firmen und auch der russischen Seite im Gespräch. „Bilaterale Gespräche zwischen den Firmen aus MV und russischen Produktionsverantwortlichen sind in den nächsten Tagen geplant“, so Sprecher Gunnar Bauer.

Die gehandelten Firmen selbst halten sich bedeckt. Für konkrete Informationen sei es zu früh, erklärt Thekla Kurz, Geschäftsführerin von Ceva. „Es ist unser Interesse, zukunftsorientierte Arbeitsplätze in Mecklenburg-Vorpommern zu sichern und neue zu schaffen.“ Dies habe Priorität. Miltenyi Biotec hat bisher nicht auf eine aktuelle Anfrage reagiert. Zuvor wollte ein Firmensprecher keine Auskunft geben.

Glawe hatte bereits für solche Unternehmen finanzielle Unterstützung des Landes in Aussicht gestellt.

