Seefeld

Er sieht unbeschwert und fröhlich aus der kleine Ben auf dem Foto, das seine Pflegemutter von ihm gemacht hat. Doch der Kleine, der im Juni fünf Jahre alt wird, hatte einen schweren Start ins Leben. Ben leidet an einer Krankheit, die in der Fachsprache „Fetale Alkoholspektrumsstörung“ (FASD) genannt wird. Diese Störung entsteht, wenn eine Mutter in der Schwangerschaft Alkohol trinkt – so viel, dass es den Fötus in ihrem Leib schädigt. FASD gehört zu den häufigsten angeborenen Behinderungen in Deutschland. Ein Therapiehund könnte dem Vierjährigen seinen Weg durchs Leben erleichtern.

Als Pflegekind auf dem Lottihof

Seit drei Jahren lebt Ben als Pflegekind von Christine Geburtig und ihrem Lebenspartner auf dem Lottihof in Seefeld, einem Ortsteil, der zur Gemeinde Testorf-Steinfort in Nordwestmecklenburg gehört. Bens Pflegemutter ist in der Region keine Unbekannte. Sie leitet den Tiergnadenhof, der von Aktion Tier unterstützt wird. Dort finden alte und kranke Tiere ein Zuhause. Gleichzeitig ist der Hof auch ein Kinderbauernhof. In corona-freien Zeiten besuchen viele Kindergartengruppen und Schulklassen den Hof genauso wie Ferienkinder und Kinder, die regelmäßig in ihrer Freizeit bei der Pflege der zurzeit 193 verschiedensten Tiere, großen und kleinen, mithelfen.

Tieren gelingt es, eine Verbindung zu Ben herzustellen. Ben kuschelt mit der alten Schäferhündin Senta. Quelle: Christine Geburtig

Kontakt zu Tieren hilft Ben

Kontakt zu Tieren zu haben, tut auch Ben, wie den meisten Kindern, gut. Er lebte nach seiner Geburt eine Weile mit seinen leiblichen Eltern, kam dann in eine Wohngruppe und lernte mit anderthalb Jahren seine heutige Pflegefamilie kennen. „Wir haben ihn sofort in unser Herz geschlossen“, erinnert sich Christine Geburtig. „Er war so klein und hilflos. Für uns stand sofort fest, dass wir Ben aufnehmen und lieben werden.“

Zum Alltag mit Ben gehört für seine Pflegefamilie und alle, die zur Hofgemeinschaft gehören, mit seinen Wutanfällen umzugehen. Auch mit den Auto-Aggressionen, die zu Bens Krankheitsbild gehören – Wut gegen sich selbst –, die sich aber eben auch gegen andere Menschen wendet. Hinzu kommt eine extreme motorische Unruhe, die Ben umtreibt, Schlafstörungen und Konzentrationsstörungen. Zudem hat Ben Probleme, sich Dinge zu merken. Er neigt auch dazu, einfach wegzulaufen, kann Gefahren nicht real einschätzen.

Lottihof-Chefin Christine Geburtig mit Pflegekind Ben Quelle: Christine Geburtig

Ein tierisch bester Freund für Ben

Dass es sich bei den Verhaltensauffälligkeiten ihres Pflegekindes tatsächlich um FASD handelt, erfuhren Christine Geburtig und ihre Familie von den Ärzten der Charité in Berlin, an die sie sich zur genaueren Diagnostik im Jahr 2019 wandten.

Der kleine Ben und das kleine Kälbchen auf dem Aktion Tier Lottihof in Seefeld (Nordwestmecklenburg), einem Schutz- und Gnadenhof für Tiere Quelle: Christine Geburtig

„Trotz all seiner Probleme ist Ben ein sehr liebenswerter und kreativer Junge“, sagt seine Pflegemutter. Er liebt die Tiere und die Natur, inmitten derer er aufwächst. Besonders zu Hunden hat er einen guten Draht und zu seinem Lieblingspferd Chocky, auf dem er gern reitet.

Damit Ben noch mehr Chancen bekommt, sich bestmöglich zu entwickeln, möchte seine Pflegefamilie einen Assistenzhund für ihn ausbilden lassen. So ein „Retter auf vier Pfoten“ kann helfen, Ben zu beruhigen, wenn er angespannt ist – auch bei Wutanfällen, die er auf geeignete und genau auf Jungen zugeschnittene Weise unterbrechen kann. Er kann Ben Ruhe und Entspannung schenken, ihn auch bei den Herausforderungen im Kindergarten und später in der Schule unterstützen. Er kann Weglauf-Tendenzen unterbinden – kurzum einfach ein „tierisch bester Freund“ für Ben sein.

Spender gesucht

Das Problem ist nicht nur, dass die Ausbildung eines solchen Hundes zwei Jahre dauert. Sie ist auch sehr teuer, kostet insgesamt 30 160 Euro. Eine Summe, die Bens Pflegefamilie alleine einfach nicht aufbringen kann.

So können Sie spenden für Bens Assistenzhund Der Assistenzhund für Ben soll hier ausgebildet werden: Servicehundzentrum e.V., Ausbildungsstelle, WZ Hundezentrum GmbH, Hauptstr. 7 · 18279 Lalendorf OT Raden Telefon: 038452/504081, mobil: 0173/2402112 E-Mail: info@wzhundezentrum.de Ansprechpartner von Ben: Christine Geburtig, E-Mail: info@lottihof.org Ihre Spende bitte an: Spendenkonto*: Servicehundzentrum e.V., Ostsee Sparkasse Rostock IBAN: DE07 1305 0000 0201 0635 73 BIC: NOLADE21ROS Verwendungszweck: Assistenzhund für Ben *Spendenquittung kann ab 150,- Euro ausgestellt werden

Mit einem Spendenaufruf wollen Christine Geburtig und ihre Familie nun versuchen, Unterstützung zu organisieren. Der Hund für Ben soll im WZ Hundezentrum in Lalendorf ausgebildet werden. Unterstützt wird die Ausbildung von Bens neuem besten Hundefreund vom Verein Servicehundezentrum, der sich ebenfalls in Lalendorf in der Nähe vom Krakow am See befindet.

Christine Geburtig und ihre Familie freuen sich über jede finanzielle Hilfe, die dazu beiträgt, diesen für Ben so wichtigen Assistenzhund auszubilden. Damit Ben ein sicheres und glückliches Leben leben kann.

Von Annett Meinke