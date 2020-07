Lübeck

So schön der Sommer ist – Mücken, Zecken und Wespen können ziemlich nerven und die heiße Jahreszeit zu einem Spießrutenlauf machen. Es gibt aber ein paar einfache, sehr wirksame Tricks, die einem die kleinen Quälgeister vom Leib halten und schmerzhafte Stiche verhindern können.

Ventilatoren verwirren Mücken

Beim Thema Mücken gilt es zuerst mit einem Mythos aufzuräumen: Seit vielen Jahren hält sich hartnäckig das Gerücht, dass die Insekten durch Licht angelockt werden. Das stimmt nicht: Mücken orientieren sich durch ihren Geruchssinn. Dementsprechend werden sie durch menschlichen Körpergeruch und das Kohlenstoffdioxid, das wir ausatmen, angelockt. Abends durch das dunkle Schlafzimmer zu stolpern, weil man lüften und gleichzeitig keine Mücken anlocken möchte, muss also nicht sein. Stattdessen kann ein Ventilator eine sinnvolle Anschaffung sein. So werden Gerüche im Raum verteilt und die kleinen Tiere haben es deutlich schwerer, ihr Opfer zu finden.

Apropos Geruch: Kräuter mögen Mücken auch nicht. Minze und Eukalyptus, Zitronenmelisse, Thymian, Basilikum, Rosmarin und Lavendel mögen Stechmücken gar nicht. Wenn die Kräuter auf den Fensterbrettern und in der Nähe der Eingangstüren aufgestellt sind, sollten die Mücken schon im Anflug wieder eine Kehrtwende hinlegen.

Mückenspray selbst gemacht Wer genau wissen möchte, aus welchen Inhaltsstoffen das verwendete Mückenspray besteht, kann sich den Insektenschutz auch selbst zusammenmischen. Dafür braucht es im Prinzip nur zwei Zutaten: Die Grundlage Hamameliswasser, ein hautpflegendes Destillat. Alternativ kann man diese Komponente mit einem Mix aus abgekochtem Wasser und einem Esslöffel Wodka ersetzen, Mischverhältnis 1:4. Dazu kommen dann ein paar Tropfen reiner ätherischer Öle. Wonach das Mückenspray durften soll, hängt vom eigenen Geschmack ab. Teebaumöl, Lemongras, Pfefferminz oder Eukalyptus würden sich anbieten. Die Mischung kommt dann in eine leere, ausgewaschene Sprühflasche – fertig ist der selbstgebraute Mückenschutz.

Brennendes Kaffeepulver und Münzen gegen Wespen

Gegen Wespen helfen einige Hausmittel, die man intuitiv vielleicht nicht zuerst ausprobiert hätte. So soll der Qualm von brennendem Kaffeepulver die gelb-schwarzen Insekten abschrecken. Außerdem können Wespen der Sage nach den Geruch von Kupfer und Messing nicht ausstehen. Es kann sich also lohnen, das Sparschwein zu schlachten und zwei Münzen aneinander zu reiben oder das Hartgeld einfach auf dem Tisch zu verteilen. Etwas weniger weit hergeholt klingen da Tipps, die mit intensiv riechenden Lebensmittel funktionieren, etwa eine Basilikum-Knoblauch-Mischung oder mit Gewürznelken gespickte Zitronen.Außerdem noch ein Trick, der rein gar nichts mit dem Geruchssinn zu tun hat: eine Wespennest-Attrappe aufstellen.

Die lässt sich ganz einfach mit einer Papiertüte nachbauen. Der Clou: Wespen trauen sich in der Regel nicht an ein fremdes Nest heran. Wenn die Attrappe also dort hängt, wo zum Beispiel die Grillparty stattfinden soll, kommen die Wespen hoffentlich nicht zu nah.

Auch ein kleines Wespennest, etwa unter einem Dachvorsprung, muss der Fachmann entfernen. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Kokosöl hält Zecken fern

Zeckenbisse tun nicht nur weh, sie können auch ernsthafte Krankheiten wie Borreliose und im schlimmsten Fall eine Hirnhautentzündung auslösen. Umso wichtiger also ein wirksamer Schutz gegen die fiesen Spinnentiere. Seit einigen Jahren haben sich Kokosöl und Schwarzkümmelöl als Hausmittel als Abwehrmittel gegen Zeckenbisse herumgesprochen. Kokosöl enthält Laurinsäure, die Labortests zufolge abschreckend auf Zecken wirkt. Wer seine Haut damit einreibt, soll bis zu sechs Stunden lang geschützt sein.

Am besten ist, man erwischt die Zecke, bevor sie in die Haut sticht. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Ein weiterer Geheimtipp ist Schwarzkümmelöl. Der hohe Anteil an ätherischen Ölen und Fettsäuren soll Zecken abstoßen. Zuerst hat ein Schüler 2014 bei „ Jugend forscht“ die abstoßende Wirkung entdeckt. Allerdings ist der Effekt hier nicht ausreichend wissenschaftlich nachgewiesen. Laborversuche gab es bislang nur mit Ratten und Mäusen.

Rasierschaum gegen schmerzhafte Quallenstiche

Kinder, die übermütig ins Wasser stürmen, können die glibberigen, durchsichtigen Tiere leicht übersehen oder sogar auf die Idee kommen, damit spielen zu wollen. Aber Vorsicht: Aufgrund der hohen Strömung werden Quallen entlang der Ostseeküste relativ häufig an dern Strand gespült. Vor allem Ohrenquallen und Feuerquallen sind verbreitet, gut zu erkennen an den rot-braunen Tentakeln. Wenn die Qualle noch lebt, können ihre Tentakel weh tun, auch wenn der Stich nicht giftig ist.

Ohrenquallen finden sich in der Ostsee besonders häufig. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Rasierschaum oder Kühlcreme lindern die Schmerzen. Damit es aber gar nicht erst so weit kommt, sollten gerade Kinder Plastikschuhe beim Baden tragen. Weinessig hilft außerdem dabei, die Nesselzellen abzutöten.

Von Sophie Schade