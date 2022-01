Solidarität mit Dresdener Studierenden: Mediziner aus Brandenburg starten Online-Aktion

Neuruppin

Die Studierenden der Medizinischen Hochschule Brandenburg Theodor Fontane (MHB) zeigen in einer Online-Aktion Solidarität mit ihren Kommilitonen in Sachsen: „Wir wollten den Medizinstudierenden in Dresden zeigen, dass wir ihre Zivilcourage schätzen und hinter ihnen stehen“, sagt Cindy Stern, Studentin an der MHB.

Am vergangenen Donnerstag hatten Impfgegner eine nicht angemeldete Demonstration nahe der Dresdener Uni-Klinik abgehalten. Die Medizinstudenten hatten sich schützend vor dem Gebäude positioniert. Die Polizei hatte die Studierenden daraufhin umstellt, die Personalien überprüft und Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten geschrieben.

Gesicht zeigen statt anonymem Hass

Mit einer Selfie-Aktion unter dem Hashtag #haltungzeigen in den sozialen Medien konnten in kurzer Zeit rund 80 Unterstützer unter den Angehörigen der MHB gefunden werden. Studierende aller Semester, Professoren und ein Dekan. „Gerade, weil im Moment im Netz so viel Hass anonym verbreitet wird, wollten wir ganz bewusst unser Gesicht zeigen“, sagt Cindy Stern. Im Text der Aktion heißt es: „Wir stehen gemeinsam für wissenschaftlichen Diskurs und gegen das Verbreiten von rechtem Gedankengut und Verschwörungsideologien!“

Die Medizinstudentin Cindy Stern kam im Gespräch mit ihrer Schwester auf die Idee, mit der Social-Media-Aktion. Quelle: Cindy Stern

Ende vergangenen Jahres hatten die Studierenden noch eine Gegendemo vor Ort in Neuruppin organisiert. „Wegen der steigenden Zahl der Infektionen haben wir das dann aber gelassen“, sagt Cindy Stern. Trotzdem wollen sie den Impf-Kritikern Paroli bieten, „Wir wollen zeigen, dass die Corona-Spaziergänger nicht die Mehrheit der Gesellschaft sind. Die meisten Menschen bleiben zu Hause und versuchen, eigenverantwortlich eine Ausbreitung der Pandemie zu verhindern.“

„Solidarität, Kooperation und Demokratie“

Falls es in ihrem Ausbildungsstandort in Bad Saarow zu einer ähnlich bedrohlichen Lage wie in Dresden kommen sollte, würde Cindy Stern sich auch vor das Klinikum stellen. „Wir sind zwar nur sechs Studierende vor Ort, aber es geht darum, ein Zeichen zu setzten.“

Eric Hoffmann, Pressesprecher der MHB in Neuruppin, hat sich selbst mit einer Einsendung an der Aktion beteiligt. Er betont die breite Zustimmung vonseiten der Uni und der Kliniken: „Die Coronapandemie hat einmal mehr deutlich gemacht, wie wichtig eine stabile medizinische Grundversorgung in der Fläche ist. Aber wie wichtig – neben Lehre und Forschung – auch Solidarität, Kooperation und Demokratie sind.“ Auch für diese Werte stünden die MHB und die Universitätskliniken.

Auch für Eric Hoffmann ist es wichtig zu betonen, dass die Mehrheit der Gesellschaft die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung mitträgt. Nur seien die Vernünftigen oft nicht so laut und schrill wie die Corona-Demonstranten. „Wir haben uns an Solidaritätsveranstaltungen für die Beschäftigten im Gesundheitswesen beteiligt. Es ist wichtig, den Leuten auch klarzumachen, wie massiv Corona den Alltag in den Kliniken belastet.“

Von Till Eichenauer