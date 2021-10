Single aus Brandenburg ist Kandidatin bei „Hochzeit auf den ersten Blick“

Brandenburg/H

Juliane (32) aus Brandenburg an der Havel ist sich ganz sicher. Viele ihrer Arbeitskolleginnen, Freunde und Bekannten werden ganz schön erstaunt oder erschreckt sein, wenn sie das erfahren.

Die Krankenschwester ist nämlich Kandidatin in der Fernsehsendung „Hochzeit auf den ersten Blick“. In der Sendung treffen jeweils zwei Singles vor dem Standesamt aufeinander, ohne sich vorher jemals begegnet zu sein.

Vom kommenden Mittwoch (3. November) an wird ein Millionenpublikum bei Sat.1 vor den Fernsehschirmen wöchentlich Dinge über die 32 Jahre junge Frau erfahren, die sie bis vor kurzem selbst noch nicht von sich wusste.

Vor der Ausstrahlung der acht Episoden haben wir die Kandidatin getroffen, die in der Sendung wie die anderen elf Singles eine zentrale Frage beantworten muss: Gebe ich einem unbekannten Menschen das Eheversprechen? Jemandem, den sie nicht kennt, mit dem sie nie gesprochen, den sie nie berührt und geküsst hat.

Wie sich die Brandenburgerin entscheidet, darf sie nicht verraten. Das Publikum in ihrem Heimatort Krahne, in Brandenburg an der Havel und in ganz Deutschland muss sich gedulden bis zur Auflösung spätestens kurz vor Weihnachten. So lange gilt strenge Geheimhaltung.

Verraten darf die Leiterin der Kardiologie-Station 3a im Städtischen Klinikum Brandenburg, wie sie in die Sendung gekommen ist, welche Umstände sie auf den „Königsweg der Partnersuche“ (Sat.1) geführt haben.

Juliane Menz aus Brandenburg an der Havel ist eine der Kandidatinnen in der SAT1-Sendung „Hochzeit auf den ersten Blick". Die erste Folge wird am Mittwochabend, den 3. November 2021, ausgestrahlt. Quelle: Jürgen Lauterbach

Ein solcher Schritt in die große Öffentlichkeit ist nämlich eigentlich nicht das Ding von Juliane, die sich als eine eher zurückhaltende durchdachte Frau bezeichnet und ihr Leben fernab von sozialen Netzwerken wie Instagram oder Tinder verbringt. Als „Wasserfanatikerin“ am allerliebsten auf der Havel.

„Jule muss unter die Haube“

Beworben hat sich Juliane nicht, das Einfädeln hat eine ziemlich beste Freundin übernommen. Die Franzi, mit der zusammen sie jahrelang die früheren Staffeln von „Hochzeit auf den ersten Blick“ geschaut und darüber diskutiert hat, wie aussichtsreich eine Teilnahme wohl wäre.

Freundin Franziska also hat entschieden: „Die Jule muss jetzt mal unter die Haube.“ Die davon überraschte Jule lässt sich auf das „Experiment“ ein. Denn grundsätzlich will sie heiraten, als stolze Kajütbootsbesitzerin natürlich einen Co-Captain, um in die Zukunft zu schippern.

Aber gleich ins Fernsehen? „Ich wollte bestimmt nicht Fame (eine Berühmtheit) werden“, versichert die Frau, die „ankommen“ möchte, sich in den vergangenen Jahren aber sehr stark auf das Berufliche und nicht auf die Partnersuche konzentriert hat.

Kein Social-Media-Typ

Wer die junge Frau sieht und mit ihr spricht, ist erstaunt. An Bewunderern dürfte es bei ihr doch nicht mangeln.

Juliane winkt ab. „Ich bin kein Social-Media-Typ und wische nicht bei Tinder nach links oder rechts“, erzählt die Frau, deren letzte Beziehung zwei Jahre zurückliegt. „Die Partyzeit war mit Anfang 20, jetzt weiß ich, was ich möchte.“

Im Dienst pflegt die Schwester von Station 3a die Patienten, in der Freizeit das Vereinsleben im Bootsverein am Wiesenweg. Die Wasserfreunde dort sind überwiegend deutlich älter oder eben schon unter der Haube.

Ein seriöses Format

Jule gesteht, dass sie ihre Sicht auf die Hochzeitssendung, die mittwochs um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, deutlich verändert hat. „Das ist alles kein Fake, sondern echt, keine reine Show, sondern ein seriöses Format“, versichert die Kandidatin.

Sie staunt immer noch, wie gründlich alles vorbereitet wird, angefangen bei dem großen Fragebogen, der ihr nach Hause geschickt wird. Die vielen Fragen nehmen viel Zeit in Anspruch, sie sind nicht einfach.

Kein Spiel, Heiraten ist ernst

„In dem ganzen Experiment lernt man sich selbst viel besser kennen, nämlich von A bis Z“, berichtet die Brandenburgerin, die angesichts von tausenden Bewerbern anfangs gar nicht glaubt, eine Chance zu haben, in die Sendung zu kommen. Doch es kommt anders.

„Es ist kein Spiel, Heiraten ist ernst“, sagt Juliane. Als Zuschauer sieht man nach ihren Worten gar nicht, was für ein großes Team hinter so einer Produktion steht und wer einen alles unterstützt, wie zum Beispiel die Wasserwacht in Brandenburg.

Perfekte Partner „Es wird wieder geheiratet! Am 3. November wagen zwölf Singles bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ den ersten Schritt in eine gemeinsame Zukunft.“ So kündigt der Sender Sat.1 die achte Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ an. Die Grundidee der Sendung: Zwei Singles treffen vor dem Standesamt aufeinander, ohne sich vorher jemals begegnet zu sein. Die Frage: Wer lässt sich bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ auf das Experiment ein? Die Psychotherapeutin Sandra Köhldorfer hat zuvor mit den ebenfalls schon aus früheren Staffeln bekannten Beate Quinn und Markus Ernst auf der Basis zahlreicher Tests und Auswahlverfahren die perfekten Partner identifiziert, erklärt Sat.1.-Pressefrau Barbara Stefaner.

Für das Publikum ist die große Frage, ob und wie es klappt mit den jeweils sechs Frauen und Männern, die in „Hochzeit auf den ersten Blick“ zu sehen sind. Juliane Menz bewegen so kurz vor der Ausstrahlung der ersten Sendung und der Veröffentlichung dieses Beitrags andere Fragen.

Bammel vor den Reaktionen

Wie werden die Arbeitskollegen reagieren, wie die Menschen in Krahne, die sie vielleicht noch als das zeitungsaustragende Mädchen kennen? Schließlich öffne sie sich vor einem großen Fernsehpublikum. Nur zwei dicke Freundinnen sind eingeweiht und die engste Familie.

„Ein bisschen Bammel habe ich davor, was nun auf mich zukommt“, gesteht die Kandidatin. Aber sie findet es auch spannend. Ihr ist dabei klar, dass die Ansichten auseinander gehen werden, dass vielleicht hinter ihrem Rücken getuschelt wird.

„Das ist ganz in Ordnung, wahrscheinlich hätte mir kaum jemand, der mich kennt, das zugetraut“, vermutet sie. Sie sich selbst ja lange auch nicht.

Die coole Großmutter

Am coolsten fand Juliane die Reaktion ihrer Großmutter, die den ungewöhnlichen Schritt ihrer Enkelin mit den Worten kommentiert hat: Es kann so oder so schief gehen.

Weniger gelassen, um nicht zu sagen schockiert haben die Eltern erst einmal reagiert. Inzwischen respektieren sie den Weg ihrer Tochter. „Mein Vater hat gesagt, dass er mich unterstützt, was immer ich tue“, erzählt sein davon gerührtes Kind.

Auftakt von „Hochzeit auf den ersten Blick“ ist am Mittwoch, 3. November, um 20.15 Uhr auf Sat.1. Es folgen immer mittwochs um 20.15 Uhr acht Episoden mit zwölf Singles auf Sat.1 und Joyn.

Von Jürgen Lauterbach