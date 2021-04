Sind schon Tausende Oster-Urlauber trotz Lockdown in MV?

Rostock

Das Katz-und-Maus-Spiel hat begonnen: Trotz des Verbots touristischer Reisen nach MV sind offenbar bereits zahlreiche Urlauber illegal im Land unterwegs. Aus mehreren Urlaubsregionen wird berichtet, dass sich dort mehr Menschen aufhalten, als angesichts der strengen Corona-Regeln zu erwarten wäre.

Polizei und Ordnungsämter wollen an den Feiertagen verstärkt kontrollieren, berichtet unser Netzwerkpartner Ostsee-Zeitung. Vor allem Caravans und Wohnwagen mit fremden Kennzeichen fielen zuletzt verstärkt auf.

„Tickets“ für auswärtige Caravans

In Boltenhagen (Nordwestmecklenburg) etwa lässt Bürgermeister Raphael Wardecki durchgreifen: „Ich habe das Ordnungsamt gebeten, die Stellplätze für die Wohnmobile täglich zu kontrollieren.“ Alle Fahrzeuge, die keine einheimischen Kennzeichen haben, bekämen ein Ticket.

Auch auf Usedom nehmen die rollenden Ferienwohnungen überhand. Laut René Bergmann, Verwaltungschef im Amt Usedom-Süd, wurden alleine am Mittwoch sieben Wohnmobile angehalten und die Insassen kontrolliert. Rund um Peenemünde im Norden der Insel wurden viele Campingmobile auf Waldwegen oder neben Friedhöfen beobachtet.

Unfair gegenüber Campingplatzbetreibern

Der Sprecher des Campingverbands MV, Gerd Scharmberg, meint: „Ich hoffe, dass die Ordnungshüter darauf ein Auge haben werden, auch aus Fairnessgründen gegenüber den Campingplatzbetreibern.“ Er gehe fest davon aus, dass die Kollegen in MV sich über Ostern an die Regeln halten und keine illegalen Camper aufnehmen werden.

Unerlaubtes tut sich auch in festen Unterkünften: Im Ostseebad Zingst auf der gleichnamigen Halbinsel war vor wenigen Tagen eine ganze Pension mit zwölf Gästen geräumt worden. „Das boykottiert die Bemühungen der eigenen Branche, endlich wieder zur Normalität zurückzukehren“, schimpft Lars Schwarz, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga MV.

Vorwand Dienstreise

Es gebe Hinweise darauf, dass sich Urlauber unter dem Vorwand, auf Dienstreise zu sein, in MV einmieteten, „vor allem in Unterkünften ohne Rezeption“, so Schwarz. Teilweise falle dies erst auf, wenn zusätzliche Bettwäsche für weitere Personen gebraucht werde. „Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis.“

Indirekte Hinweise auf illegale Urlauber sieht auch Benjamin Heinke, Vorsteher des Amtes Darß-Fischland: Es werde deutlich mehr Abwasser produziert, als für die eigentliche Einwohnerzahl der Region üblich ist. Die Mengen seien in den vergangenen Tagen stark angestiegen.

Feste Kontrollstellen

Die Behörden reagieren mit zusätzlichen Kontrollen auf die unerwünschte Urlauberwelle. „Wir werden deutlich mehr Kräfte im Einsatz haben, darunter auch Bereitschaftspolizei“, kündigte Claudia Tupeit, Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg an.

Ab Donnerstag würden feste Kontrollstellen eingerichtet, sowohl an den Landesgrenzen als auch im Landesinneren. Auch die Streifenfahrten werden verstärkt, um etwa auf Menschenansammlungen zu achten.

Der Bürger ist nicht der Feind

Beim Umgang mit illegal eingereisten Urlaubern würden die Beamten mit Augenmaß handeln, versicherte Tupeit: „Wir sehen den Bürger, der zu uns einreist, ja nicht als Feind, sondern wollen ihn für die Corona-Lage sensibilisieren.“

In den Kaiserbädern auf Usedom ist der kommunale Ordnungsdienst nach Angaben von Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken an den Feiertagen im Dauereinsatz. Dafür werden auch Mitarbeiter aus anderen Bereichen, etwa der Jugendarbeit, abgestellt. Sie sollen auch durchgreifen, so Marisken: „Nicht jeder Fall ist gleich. Aber die Corona-Verordnung muss eingehalten werden.“

