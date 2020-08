Klink/Rostock

Laufband, Bankdrücken, Beinpresse – Franz-Tim Michalak ackert im Fitnessraum. Täglich ab 7 Uhr. Das kostet den Rostocker mit der linken Unterschenkelprothese sichtlich Überwindung. „Doch ich brauche Kondition und Kraft für die Rückkehr ins Leben“, erklärt der 36-Jährige aus Rostock.

Hier in der Müritz Klinik in Klink (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) findet der gelernte Koch für diese Herkulesaufgabe nicht nur gute Trainingsbedingungen vor. Die Fachklinik für Prävention und Rehabilitation ist eine von bundesweit zwei Reha-Einrichtungen, die sich auch auf die komplexe Nachsorge besonderer Patienten spezialisiert hat: Frauen und Männern, denen beispielsweise eine Niere, eine Leber, ein Herz oder eine Bauchspeicheldrüse transplantiert wurde.

Anzeige

600 Transplantationspatienten pro Jahr

„Wir versorgen jährlich etwa 600 dieser Schwererkrankten“, verdeutlicht Dr. Armin Thelen (47), Chefarzt der hiesigen Transplantationsmedizin. Eine vergleichbar große Einrichtung existiert nur noch in Bad Heilbrunn ( Bayern). Zudem finden sich in dem sechsstöckigen Haus, das in einem Waldgebiet direkt an der Müritz liegt, die Bereiche Orthopädie, Rheumatologie, Kardiologie, Urologie und Onkologie und Dialyse.

Weitere DNN+ Artikel

Nach Klink, die hotelähnliche Anlage gehört seit 2011 zur Berliner Avila Gruppe, werden Transplantationspatienten aus allen neuen Bundesländern und Nordwestdeutschland überwiesen. Darunter Patienten wie Michalak, die gleich zwei Spenderorgane erhielten: Bauchspeicheldrüse und Niere. Bundesweit werden ganze 90 derartige Operationen jährlich vorgenommen.

Müritz-Klinik gehört zur Avila-Gruppe 612 Transplantationspatientenwurden im vergangenen Jahr in der Müritz Klinik in Klink (Mecklenburgische Seenplatte) betreut. Insgesamt werdenin dieser Fachklinik für Prävention und Rehabilitation jährlich rund 4500 Patienten behandelt – und zwar auch in den Bereichen Orthopädie, Rheumatologie, Kardiologie, Urologie und Onkologie und Dialyse. Hier sind unter anderem drei Ergo- und 20 Physiotherapeuten, zehn Medizinische Bademeister, zwei Ernährungstherapeuten und vier Psychologen tätig. Die 1997 neu errichtete hotelähnliche Anlage gehört seit 2011 zum Bestand der Berliner Avila Gruppe.

„Diese Transplantation kommt nur für Patienten infrage, die an der seltenen, meist angeborenen Form des Diabetes mellitus Typ 1 leiden“, erläutert Prof. Dr. Clemens Schafmayer. Der Direktor der Abteilung für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Transplantationschirurgie der Unimedizin Rostock (UMR) verweist auf die Kompliziertheit eines solchen Eingriffs.

Häufig frühzeitiger Organverlust

In der UMR – dem einzigen Transplantationszentrum in MV – wurden seit August vergangenen Jahres vier derartige Eingriffe erfolgreich durchgeführt. „Im Bundesdurchschnitt kommt es bei 25 Prozent dieser Operationen zu einem frühzeitigen Organverlust. Das betreffende Organ muss nach wenigen Tagen wieder entfernt werden“, verdeutlicht der Experte.

Der Chefarzt der Transplantationsmedizin in der Müritz Klinik, Dr. Armin Thelen (l.), und die Fachärztin für Lungen- und Bronchialheilkunde, Gesine Drewniok, führen eine Ultraschall-Untersuchung bei Franz-Tim Michalak durch. Quelle: Martin Börner

An die Reaktionen in der Familie, als diese erfuhr, dass zwei geeignete Organe bereitstünden, erinnert sich Michalak noch gut: „Von blanker Panik bis Zuversicht war alles dabei.“ Schließlich hatten die Mediziner dem Hansestädter, der sich seit 2016 aufgrund eines Nierenversagens dreimal pro Woche einer Blutwäsche unterziehen musste, eine Wartezeit von bis zu sieben Jahren prognostiziert. Es gab eine Unmenge von Fragezeichen, doch vor allem dank der Unterstützung durch seine Frau Nadja (33) habe er nicht den Mut verloren.

Beim Transport von Spenderorganen zählt jede Minute. Quelle: Unimedizin

Deutliches Plus an Lebensqualität

Fast fünf Stunden lang operierte das Team um Dr. Sebastian Hinz (46) in der Unimedizin. „Nach einem erfolgreichen Eingriff müssen die Patienten kein Insulin zur Blutzuckereinstellung spritzen und nicht mehr zur Dialyse“, erläutert der stellvertretende Klinikdirektor für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Transplantationschirurgie. Besonders die jüngeren Patienten gewännen so erheblich an Lebensqualität, so Dr. Hinz. Dies betreffe nicht nur die Dialyse. Durch die Normalisierung des Zuckerhaushaltes werden Spätschäden der Zuckerkrankheit insbesondere am Gefäß- und Nervensystem aufgehalten, mitunter gar verbessert.

Das Team um Dr. Sebastian Hinz (r.) nimmt eine kombinierte Transplantation der Bauchspeicheldrüse und der Niere in der Unimedizin Rostock vor. Quelle: Unimedizin

Und nicht zuletzt haben die Betreffenden eine höhere Lebenserwartung. Michalak hält einen Augenblick inne. Der sprachgewandte Brillen-Träger mit den vielen Tattoos auf den Armen wirkt sehr nachdenklich. Als er vor 20 Jahren erfuhr, dass er an Typ-1-Diabetes leidet, sei das ein Schock gewesen. „Ich dachte, nur ältere Leute leiden an der Zuckerkrankheit. Und mit 16 hat man alles andere im Kopf, als sich urplötzlich an strenge Vorgaben hinsichtlich Ernährung und Insulingaben zu halten“, erzählt er. Alles in ihm habe rebelliert. Seine Blutzuckerwerte fuhren regelrecht Achterbahn.

Heimtückische Stoffwechselerkrankung 31 000 Kinder und Jugendliche leiden schätzungsweise in Deutschland an Diabetes Typ 1. An dieser heimtückischen Autoimmunkrankheit können aber Erwachsene erkranken. Das körpereigene Immunsystem, das krankmachende Keime abwehren soll, wendet sich gegen die Zellen, die Insulin produzieren. Und es zerstört diese. Es kommt zum Ausbruch des Diabetes, die Blutzuckerwerte steigen an. Der Körper kämpft um das Überleben. Denn mit dem fehlenden Insulin gelangte kein Zucker mehr in die Zellen. Die Folge: Der Körper verliert viel Wasser und der Organismus greift auf seine Fettreserven zurück, um diese in Energie zu verwandeln. Laut der Deutschen Diabetes-Hilfe leiden etwa fünf Prozent der aktuell bereits mehr als acht Millionen Diabetiker in Deutschland an der Typ-1-Variante.

Alltags- und Existenzängste

Die Schicksalsschläge häuften sich. 2010 wurde ihm der große Zeh des linken Fußes nach einem Unfall amputiert. Vor vier Jahren versagten die Nieren aufgrund der Zuckerkrankheit den Dienst. Trotz der 15 Dialyse-Stunden pro Woche arbeitete er 30 Stunden wöchentlich für einen Mobildienstleister. „Die Erwerbsminderungsrente reicht nicht. Vor allem aber brauche ich eine Aufgabe“, sinniert der Mann. Und auch dank der Hilfe durch seine Angehörigen versank er nicht im Selbstmitleid. Obwohl es manche dunkle Stunde gab. Alltags- und Existenzängste quälten ihn. Zumal er am diabetischen Fußsyndrom erkrankt war.

Weniger Organspender bundesweit 932 Organspender gab es in Deutschland 2019 insgesamt. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 waren es 955. Im Bundesdurchschnittkommen etwa 11,2 Organspender auf eine Million Einwohner. MV weist mit 25,5 Organspendern pro eine Million Einwohner die zweithöchste Spenderbereitschaft in Deutschland auf. Platz eins belegt Hamburg mit 30 Organspendern/eine Million Einwohner. Im Europäischen Vergleich der Organspendebereitschaft bildet die Bundesrepublik seit Jahren das abgeschlagene Schlusslicht. Die höchste Quote hat Spanien – 46 Organspender pro eine Million Einwohner. In Deutschland erfolgten 2018 noch 877 Leber- und 95 Bauchspeicheldrüsen-Transplantationen. 2019 waren es 831 bzw. 94 derartige Eingriffe. In der Unimedizin Rostockwurde 2016 die letzte Bauchspeicheldrüsentransplantation durchgeführt. Seit August 2019 erfolgten insgesamt 13 Leber- und vier kombinierte Bauchspeicheldrüsen- und Nierentransplantationen. Alle Patienten sind mit einer guten Organfunktion nach Hause entlassen worden.

Bei jährlich mehr als 250 000 Bundesbürgern werden Beine und Füße nicht mehr ausreichend durchblutet. Das Schmerzempfinden geht verloren. Aus kleinen Verletzungen, die die Betreffenden oft nicht gleich bemerken, können sich große Wunden entwickeln. Im Februar dieses Jahres wurde dem Rostocker deshalb der linke Unterschenkel amputiert. Und dann Anfang Juni die Doppel-Transplantation in Rostock.

Erster Urlaub ohne Blutwäsche geplant

„Mir ging es danach sofort besser.“ Michalak atmet tief durch. Klar müsse er ein Leben lang täglich eine Handvoll Medikamente nehmen. Statt maximal einen Liter pro Tag soll er nun mindestens zwei Liter trinken. Alkoholgenuss ist erst einmal völlig tabu. „Das sind aber alles Kleinigkeiten. Ich fühle mich wieder frei“, sagt er. In Klink habe er das Bogenschießen für sich entdeckt. Und er mache mit seiner Frau schon Pläne für einen ersten Urlaub ohne Blutwäsche-Termine.

Seine betreuende Fachärztin Gesine Drewniok stimmt die positive Grundstimmung des Mecklenburgers „ungeheuer froh“. Bleibe doch trotz Spitzenmedizin oftmals wenig Zeit, sich intensiver um die Psyche der Patienten zu kümmern. Michalak indes konzentriert sich ganz auf die Beinübung – drei Sätze mit jeweils 15 Wiederholungen wollen erst einmal bewältigt sein.

Von Volker Penne