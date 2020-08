Selbstjustiz: Mob verprügelt 22-Jährigen, weil er für pädophil gehalten wird

Brandenburg/H

Dass in einem Strafprozess nicht die ganze Wahrheit ans Licht kommt, ist eher die Regel als die Ausnahme. Vor dem Schöffengericht Brandenburg/Havel ist an diesem Dienstag zumindest deutlich geworden, dass an einem Novemberabend in einer Ein-Raum-Wohnung in der Friedrich-Grasow-Straße jede Menge Unrecht geschah.

Raub, Körperverletzung, Selbstjustiz, Bedrohung, Sachbeschädigung: All das kommt in Frage bei der Zusammenkunft von sechs oder sieben jungen Leuten am Abend des 16. November 2018. Zwei Angeklagte stehen vor Gericht.

Anzeige

Anklage: Raub und Körperverletzung

Opfer wird am fraglichen Abend ein 22 Jahre alter Brandenburger, der sich als Zeuge vor Gericht schlecht erinnert, auf Nachfragen wiederholt korrigiert und in Widersprüchen verfängt – womöglich aus Angst vor den Angeklagten und anderen Bekannten aus Hohenstücken.

Weitere DNN+ Artikel

Eine Gruppe von Frauen und Männern sucht den 22-Jährigen an jenem 16. November heim, darunter die beiden Angeklagten aus Hohenstücken: eine 28 Jahre alte Frau und ein drei Jahre jüngerer Mann.

Den Angaben im Gericht zufolge kommen die Besucher durch die eingetretene Tür in die Wohnung. Die ungebeten Gäste lassen sich nieder in der kleinen Wohnung. Sie wollen den Gastgeber zur Rede stellen. Ein Hund ist auch dabei, er sitzt auf dem Schoß der Angeklagten.

Vorwurf des Kindesmissbrauchs

Ein Gerücht in Hohenstücken besagt, dass der junge Mann kleine Kinder missbrauche und eine 13 Jahre alte Freundin habe. Er soll sich damit gebrüstet haben, auch schon mit einer Neunjährigen etwas angefangen zu haben. Ob und was daran stimmt, bleibt in diesem Gerichtsverfahren offen. Denn dort geht es um andere Vorwürfe.

Wie die Strafverteidiger Thomas Arndt und Verena Duchow für ihre Mandanten erklären, wollte die Gruppe junger Leute ein „klärendes Gespräch“ mit dem angeblichen Kinderschänder führen. Doch es dauert nicht lange, da bezieht er Prügel. Ihm nutzt es nichts, dass er die Vorwürfe bestreitet.

Zwei Männer schlagen und treten zu

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Potsdam schlagen und treten zwei Besucher zu: der 25 Jahre alte Angeklagte und ein zweiter, gesondert verfolgter Mann.

Fest steht das Ergebnis der Zusammenkunft: Der Mieter trägt ein blaues Auge und weitere Verletzungen im Gesicht davon, außerdem wird er angeblich bedroht mit den Worten: „Wenn du zu den Bullen gehst, kommen wir wieder und bringen dich um“.

Wand beschmiert

An seiner Wohnzimmerwand prangen nach dem „klärenden Gespräch“ in roter Farbe die Wörter: „Fuck you“ und „Druck“.

Weil die Angeklagten oder andere aus der Gruppe der Staatsanwaltschaft zufolge ein Smartphone, eine Lichterkette, einen Ventilator und eine Musikbox aus der Wohnung mitgehen lassen, lautet die Anklage auf gemeinschaftlichen Raub und gefährliche Körperverletzung.

Mutter mit drei Kindern und Borderline

Beide Angeklagte sind in ihrer Lebensführung nicht sonderlich gefestigt. Die junge Frau hat keinen Beruf erlernt. „Weil ich wegen meiner Borderline-Erkrankung zu oft in der Landesklinik war, erklärt die junge Frau, die drei Kinder im Alter von einem Jahr, sieben und neun Jahren hat.

Die dreifache Mutter lebt von Sozialhilfe und Kindergeld. Die Väter der Kinder zahlen keinen Unterhalt. An dem in Frage stehenden Abend musste sie sich nicht um ihre Kinder kümmern, denn das eine war bei einer Pflegefamilie, das zweite im Heim und das dritte noch nicht geboren.

Fortschritte in der Drogentherapie

Der vorbestrafte 25-Jährige ist zwar gelernter Koch, lebte zur fraglichen Zeit aber von Hartz IV. Derzeit versucht der Amphetamine, Cannabis und andere Drogen konsumierende Mann, mithilfe des Vereins Scarabäus Hoher Fläming vom Rauschgift loszukommen. Nach Angaben seines Bewährungshelfers hat er seither große Fortschritte gemacht.

Staatsanwalt Peter Petersen fordert für ihn eine Haftstrafe von knapp zwei Jahren ohne Bewährung wegen Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Sein Verteidiger Thomas Arndt beantragt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr wegen gefährlicher Körperverletzung und des Handydiebstahls.

Gericht erkennt kein Raubdelikt

Das Schöffengericht folgt zwar der Einschätzung des Verteidigers, dass die Gewaltanwendung und der Wegnahme des Telefons nicht miteinander verknüpft sind und kein Raubdelikt vorliegt. Dennoch verhängen die Richter eine anderthalbjährige Gefängnisstrafe ohne Bewährung gegen den vorbestraften Mann.

Für eine günstige Sozialprognose sei der Zeitpunkt zu früh, sagt die Richterin. Womöglich hat der Mann bessere Chancen auf Bewährung in dem angestrebten Berufungsverfahren.

Die mitangeklagte Frau bekommt eine sechsmonatige Bewährungsstrafe wegen Beihilfe zu gefährlicher Körperverletzung. Ihre Verteidigerin hatte Freispruch beantragt.

Von Jürgen Lauterbach