Rathenow

Bereits seit Beginn des neuen Schuljahres im Land Brandenburg am Montag tragen Schüler und Lehrer in den Schulen Masken. Am Dienstag hatte das Brandenburger Kabinett die Maskenpflicht in den Schulen beschlossen. Unterrichtsräume und Pausenhöfe sind davon ausgenommen.

Gegen diesen Beschluss wehrt sich nun ein Rathenower Schulleiter. Frank Gens, der die Jahn-Grundschule leitet, veröffentlichte am Mittwoch ein Schreiben, in dem er darauf hinweist, dass er gegen die Maskenpflicht Einwende erheben will, weil er diese für „völlig unverhältnismäßig und schädlich“ halte.

„Das Tragen einer Maske hilft nachgewiesenermaßen nicht“

„Das Tragen einer Maske hilft nachgewiesenermaßen nicht. Die Atmung der Kinder wird beeinträchtigt und im feuchten Milieu der Maske entsteht unter der gegenwärtigen Hitze ein Brutraum für Bakterien und Pilze, die von den Kindern aufgenommen werden und Schaden anrichten können“, heißt es in dem Schreiben, das die Unterschrift des Schulleiters trägt und am Mittwoch verteilt wurde. Darüber berichtet die Märkische Allgemeine Zeitung am Freitag.

In der Schule muss Mund- und Nasen-Schutz getragen werden. Bunt darf er gerne sein. Quelle: Stefan Blumberg

Gens erklärt darin auch, dass es natürlich jedem freigestellt sei, im Schulgebäude eine Maske zu tragen. „Wer es aber nicht möchte, braucht es in dieser Schule nicht tun“, so Gens in dem Brief, der sich an die Eltern der Grundschüler richtet.

Besuch von der Schulrätin

Von dem Schreiben hat am Donnerstag das Schulamt Neuruppin erfahren. Schulrätin Sylvia Albroscheit stattete Gens am Freitagmorgen einen Besuch ab. Albroscheit ist beim Staatlichen Schulamt Neuruppin zuständig für die Grund- und Förderschulen im Havelland.

Was bei dem Treffen besprochen wurde, ist nicht bekannt. Die Schulrätin war nach dem Treffen nicht mehr zu erreichen. Der Leiter des Schulamtes Neuruppin, Dietmar Menzel, nahm hingegen kurz Stellung: „Das Schreiben ist bereits zurückgezogen worden“, sagte er. Will heißen: an der Jahn-Grundschule gilt das, was an allen anderen Schulen gilt.

Dietmar Menzel, Leiter des Schulamtes Neuruppin. Quelle: Peter Geisler

Mit welchen Konsequenzen Gens nun rechnen muss, dazu äußerte sich Menzel nicht. „Wir werden das zur gegebenen Zeit mitteilen.“ Menzel bestätigte aber: „Es hat schon eine Bedeutung, dass derzeit ausschließlich die stellvertretende Schulleiterin der Jahn-Grundschule zur Verfügung steht.“ Ob die Tage von Frank Gens als Schulleiter endgültig gezählt sind – darüber wird spekuliert. Am Freitag wollte Gens selbst sich zu der Sache nicht öffentlich äußern.

Brief von Schulleiter in Telegram-Gruppe von Naidoo geteilt

Xavier Naidoo teilt das Schreiben von Gens auf seinem Telegram-Konto. Quelle: Stefan Gregorowius/RTL

Von der Sache Wind bekommen hat derweil auch Xavier Naidoo. Im Telegram-Kanal des Popsängers, der in letzter Zeit vor allem durch das Verbreiten von Verschwörungstheorien Aufmerksamkeit erlangte, wurde das Schreiben des Rathenower Schulleiters geteilt. Rund 86.000 Mitglieder folgen Naidoo auf dem Instant-Messaging-Dienst.

Ausschnitt aus der Meldung bei Telegram Quelle: Screenshot

Für die Lehrer, Eltern und Kinder der Jahn-Grundschule gilt in der kommenden Woche jedenfalls, was für alle Schulen gilt. Außerhalb der Klassenräume ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen.

Von Christin Schmidt und Joachim Wilisch