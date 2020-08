Rathenow

Frank Gens ist nicht mehr Leiter der Grundschule „ Friedrich Ludwig Jahn“ in Rathenow. Wie er in einem auf Youtube veröffentlichen Gespräch mitteilte, sei er nach einem Termin mit dem Staatlichen Schulamt am Freitag suspendiert worden. „Ab Montag darf ich die Schule nicht mehr betreten“, sagte Gens in dem Gespräch mit dem Kanal „Hallo Meinung“.

Am vergangenen Mittwoch hatte sich Gens in einem Elternbrief gegen die Maskenpflicht ausgesprochen, diese für „völlig unverhältnismäßig und schädlich“ erklärt und darauf hingewiesen, dass in seiner Schule niemand eine Maske tragen müsse. Das Schreiben war schnell Stadtgespräch, Gens bekam am Freitag Besuch von Schulrätin Sylvia Abroscheit. Diese sprach die Suspendierung des Schulleiters aus.

Inzwischen befasst sich auch der Verfassungsschutz mit der Thematik: Wie der Landtagsabgeordnete Christian Görke (Linke) der MAZ am Rande einer Veranstaltung am Wochenende sagte, hat die Behörde in der Sache Gens Ermittlungen aufgenommen.

Gespräch mit Kanal rechter Wutbürger

Ihm sei klar gewesen, dass er mit seinem Brief polarisiere, sagte Frank Gens in dem rund 20-minütigen Gespräch mit Peter Weber, das noch am Freitag ins Netz gestellt wurde. Weber ist Gründer der Initiative „Hallo Meinung“, die sich als „Interessensvertretung Bürgerforum“ bezeichnet und auf Facebook und Youtube eine Art „Speakers Corner“ für rechte Wutbürger betreibt.

Dass er wegen des Schreibens suspendiert wird, habe ihn dennoch überrascht, sagte der Rathenower Lehrer in dem Gespräch. Er habe den Eindruck, dass die Resonanz an seiner Schule auf sein inzwischen vom Brandenburgischen Bildungsministerium kassierten Schreiben im Wesentlichen positiv sei.

Kritik und Zuspruch

Tatsächlich bekommt der Schulleiter vor allem auf Facebook viel Zuspruch. Einige rufen dort seit dem Wochenende zu einer Solidaritätskundgebung für Frank Gens auf. Diese soll am Montagmorgen vor der Jahn-Grundschule stattfinden.

Es finden sich jedoch auch gegenteilige Wortmeldungen: „Ich finde es längst überfällig. Herr Gens darf seine persönliche Sicht auf die Gesellschaft und das Zeitgeschehen gern im privaten äußern, aber als Beamter hat er gegenüber diesem Staat einen Eid geleistet. Und diesen hat er meines Erachtens mit seinen ständigen Verschwörungstheorien längst gebrochen“, schreibt Rathenows Stadtförster Thomas Querfurth auf der Facebookseite der MAZ.

In Rathenow wird indes schon seit längerem hinter vorgehaltener Hand über die Gesinnung des suspendierten Schulleiters geredet. Daniel Golze, Fraktionschef der Linken im Rathenower Stadtparlament, sagt: „Ein Beamter mit einer solchen Verantwortung muss sich überlegen, ob er solche Thesen vertreten kann. Und es ist nicht das erste Mal, dass er argumentativ als Reichsbürger auftritt. Das staatliche Schulamt wusste es schon lange und hat jetzt endlich mal reagiert.“

Auf Twitter äußert sich der rbb-Journalist Peter Huth zur Vergangenheit des Schulleiters: „Reichsbürger? Der Schulleiter hat im August 2015 einen Staatsbürgerschaftsnachweis beantragt. Als Staatsangehörigkeit hat er darin Königreich Preußen angegeben. Daraufhin wurde ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet.“ Belege für diese Aussagen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Derweil trommeln die Rathenower Gilbert Michalek und der AfD-Stadtverordnete Ralf Maasch für die Solidaritätskundgebung für Frank Gens. „Montagfrüh stehe ich mit ein paar Partei-Kollegen und hoffentlich vielen wütenden Bürgen vor dieser Schule“, kündigt Maasch in einem Video auf seiner Facebook-Seite an. Unterstützung bekommt Gens auch von NPD-Mann Michel Müller. Der verkündet – ebenfalls auf Facebook –, er stehe hinter dem Schulleiter. Auch Müller will am Montagmorgen für Gens demonstrieren.

Gens bedankt sich überschwänglich bei Xavier Naidoo

Auf seiner Seite hat Gens auch Popsänger Xavier Naidoo, der in letzter Zeit vor allem durch das Verbreiten von kruden Verschwörungstheorien Aufmerksamkeit erlangte. Naidoo reagierte auf das Schreiben des Schulleiters in seinem Telegram-Kanal. Dafür bedankte sich Gens ausdrücklich in dem YouTube-Gespräch. Naidoo sei der Künstler, den er in Deutschland am meisten verehre.

Von Christin Schmidt und Philip Rißling